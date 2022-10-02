Реал Сосьєдад - Жирона онлайн трансляція матчу

Матч між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Reale Arena.
Дата проведення матчу: 13.05.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Жирона (Жирона):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал Сосьєдад, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Реал Сосьєдад у попередньому футбольному матчі 02.10.2022 закінчилось с такими результатами: 3:5 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Альгвасиль, Иманоль и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил
Прошедший матч команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Реал - 02.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.
Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Предыдущий матч команди Жирона був зіграний проти Мальорка - 04.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Жирона.
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