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Реал Сосьєдад - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 13 травня 2023, 15:00 - Reale Arena . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Йорге Фигуэроа Вазкез
Рейтинг матчу:
Реал Сосьєдад
Сан-Себастьян
2 - 1
Оновити
40'
Жирона
Жирона
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Хід матчу
5' Oyarzabal, Mikel 11' Zubeldia, Igor 24' Silva, David
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
30%
Нічия
35%
Жирона
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Sociedad San Sebastian and Girona FC is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings, Real Sociedad San Sebastian have won 3 times, there have been 5 draws while Girona FC have won 1 times. The goal difference is 15-7 in favour of Real Sociedad San Sebastian.
  • In LaLiga, Real Sociedad San Sebastian have 4 successive home wins.
  • Girona FC have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Did you know that Real Sociedad San Sebastian scores 23% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Girona FC scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Real Sociedad San Sebastian haven't lost in their last 4 games.
  • Real Sociedad San Sebastian have won 4 home matches in a row.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Girona FC have a winning streak of 3 matches.
  • When playing at home, Real Sociedad San Sebastian have not lost to Girona FC in their last 4 encounters.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't scored in 3 of their 16 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 5 of their 16 away matches in LaLiga this season.
  • Alexander Sorloth is Real Sociedad San Sebastian's top scorer with 10 goals. Valentin Castellanos has scored 13 times for Girona FC.
  • Mikel Merino has assisted the most goals for Real Sociedad San Sebastian with 9. Aleix Garcia is Girona FC's biggest assister (5).
  • Martin Zubimendi has more yellow cards (11) than any other player at Real Sociedad San Sebastian. Valentin Castellanos has collected 11 for Girona FC.
  • Real Sociedad San Sebastian have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 1st half in 40% of their matches, Girona FC in 26% of their matches.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 40% of halftimes, Girona FC wins 26%.
  • The winner of their last meeting was Real Sociedad San Sebastian.
  • On their last meeting Real Sociedad San Sebastian won by 2 goals.
  • When Real Sociedad San Sebastian leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Real Sociedad San Sebastian.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Real Sociedad San Sebastian's.
  • Real Sociedad San Sebastian have lost just 0 of their last 5 games against Girona FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Sociedad San Sebastian won 2, Girona FC won 0, 3 draws.
  • Real Sociedad San Sebastian have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • Girona FC have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Sociedad San Sebastian.
  • Real Sociedad San Sebastian scores 2.2 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 0.8 goals against Real Sociedad San Sebastian (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Sociedad San Sebastian and Girona FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Sociedad San Sebastian and Girona FC is 1.4.
  • Real Sociedad San Sebastian scores 1.2 goals when playing at home and Girona FC scores 1.21 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Реал Сосьєдад
2
Перемог
5
Ігор
0
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.10.2022 - 19:30 Жирона 3 - 5 Завершено Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2018
25.02.2019 - 22:00 Жирона 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2018
22.10.2018 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 0 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2017/2018
08.04.2018 - 19:30 Реал Сосьєдад 5 - 0 Завершено Жирона
Останні матчі - Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.05.2023 - 23:00 Реал Сосьєдад 2 - 0 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.04.2023 - 22:00 Осасуна 0 - 2 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.04.2023 - 23:00 Бетіс 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.04.2023 - 19:30 Реал Сосьєдад 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.04.2023 - 17:15 Атлетік 2 - 0 Завершено Реал Сосьєдад П
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.05.2023 - 20:30 Жирона 2 - 1 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.05.2023 - 22:00 Севілья 0 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.04.2023 - 20:31 Жирона 4 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.04.2023 - 19:30 Вальядолід 1 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
16.04.2023 - 15:00 Жирона 2 - 0 Завершено Ельче В
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Головні події
ГООЛ! Silva, David
24'
Zubeldia, Igor
11'
ГООЛ! Oyarzabal, Mikel
5'
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
30%
Нічия
35%
Жирона
35%
Склади команд
1
Remiro, Alex
12
Munoz, Aihen
24
Le Normand, Robin
5
Zubeldia, Igor
18
Gorosabel, Andoni
18
Oyarzabal, Mikel
15
Мікель Меріно
22
Zubimendi, Martin
21
Silva, David
19
Sorloth, Alexander
14
Take
13
Пауло Гассаніга
4
Arnau, Martinez
22
Bueno, Santiago
5
Lopez, David
16
Hernandez, Javier
18
Оріоль Ромеу
20
Couto, Yan
15
Віктор Циганков
23
Martin, Ivan
22
Riquelme, Rodrigo
7
Крістіан Стуані
Стартовий склад
  • 19
    Sorloth, Alexander
    Форвард
  • 14
    Take
    Півзахисник
  • 18
    Oyarzabal, Mikel
    Форвард
    5
  • 15
    Мікель Меріно
    Півзахисник
  • 22
    Zubimendi, Martin
    Півзахисник
  • 21
    Silva, David
    Півзахисник
    24
  • 12
    Munoz, Aihen
    Захисник
  • 24
    Le Normand, Robin
    Захисник
  • 5
    Zubeldia, Igor
    Півзахисник
    11
  • 18
    Gorosabel, Andoni
  • 1
    Remiro, Alex
    Воротар
  • 7
    Крістіан Стуані
    Форвард
  • 20
    Couto, Yan
    Захисник
  • 15
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 22
    Riquelme, Rodrigo
  • 18
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 22
    Bueno, Santiago
    Захисник
  • 5
    Lopez, David
  • 16
    Hernandez, Javier
    Захисник
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Альгвасиль, Иманоль
  • Мишел
Статистика матчу
55%
Володіння м'ячем
45%
2
Штрафні
7
6
Фоли
2
1
ЖК
3
Удари в отвір
1
4
Удари повз
2
1
Офсайди
1
Сейви
1
2
Кутові
1
LIVE
Трансляція матчу Реал Сосьєдад - Жирона
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
37'
Гоооол!!!
Один м'яч Жирона відквитала! Коуту не без допомоги рикошету вразив дальню дев'ятку ворот Реміро. Матч стає ще більш цікавим!
34'
Небезпечний момент
Циганков вирізав класну подачу з кутового точно на голову Буено, але Реміро потягнув м'яч із кута.
30'
Кубо чудово знайшов Оярсабаля в карному, але на цьому етапі м'яч було втрачено. Зрізався навіс у капітана Сосьєдада.
26'
Небезпечний момент
Арнау міг відіграти один гол! Відгукнувся на подачу Каррери, але не зумів спрямувати м'яч у площину воріт.
24'
Гоооол!!!
Реал Сосьєдад подвоює перевагу! Знову Кубо в центрі уваги. Ідеальну подачу вирізав японець, а Сілва відірвався від Циганкова та розстріляв ворота.
20'
Серлот отримав хороший пас на хід, але затягнув з ударом і залишив можливість захиснику заблокувати його спробу забити.
19'
Мічел, схоже, хоче випросити в арбітра вилучення. Вже вискакує на поле коуч Жирони.
15'
Кубо розхитав суперника на фланзі, змістився в центр і пробив у ближній кут. Влучив у сітку з зовнішньої сторони.
11'
Жовта картка
Субельдія прихопив Рікельме, щоб той не втік флангом.
9'
Жовта картка
Тренер Жирони Мічел був надто емоційним, арбітр вирішив попередити його.
9'
5'
Гоооол!!!
Оярсабаль упевнено реалізував удар з позначки. Гассаніга вгадав кут, але не дотягнувся до м'яча.
3'
Небезпечний момент
Пенальті у ворота Жирони призначає Хорхе Васкес! Рікельме дійсно вдарив Кубо по ногах.
2'
Небезпечний момент
Сосьєдад починає з небезпечного моменту! Муньйос із лінії карного приклався, м'яч влучив у штангу.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Рефері — Хорхе Васкес.
Запасні: Субіарре (в), Туррьєнтес, Барренечеа, Гевара, Елустондо, Ільярраменді, Наварро, Пачеко, Ріко, Сола, Фернандес, Шо.
Інфо
Стартовий склад Сосьєдада (4-4-2): Реміро — Муньйос, Ле Норманн, Субельдія, Горосабель — Оярсабаль (к), Меріно, Субіменді, Сілва — Серлот, Кубо. Головний тренер — Іманоль Альгуасіль.
Запасні: Фуідіас (в), Хуан Карлос (в), Артеро, Валері, Бернарду, Гутьєррес, Кальєнс, Рейньєр, Хуанпе.
Інфо
Стартовий склад Жирони (4-1-4-1): Гассаніга — Каррера, Лопес, Буено, Арнау — Ромеу — Рікельме, Мартен, Циганков, Коуту — Стуані (к). Головний тренер — Мічел.
У першому колі баски перемогли в феєричному матчі з рахунком 3-5.
Жирона сьогодні може закріпитися в зоні єврокубків, але суперник у каталонців серйозний — Реал Сосьєдад, який майже гарантував собі участь у Лізі чемпіонів на наступний сезон.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 34-го туру Ла Ліги Реал Сосьєдад – Жирона.
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Анонс матчу Реал Сосьєдад - Жирона 13.05.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Reale Arena.

Дата проведення матчу: 13.05.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Жирона (Жирона):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал Сосьєдад, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Реал Сосьєдад у попередньому футбольному матчі 02.10.2022 закінчилось с такими результатами: 3:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Альгвасиль, Иманоль и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Прошедший матч команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Реал - 02.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Предыдущий матч команди Жирона був зіграний проти Мальорка - 04.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Жирона.

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