Реал Сосьєдад - Жирона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал Сосьєдад - Жирона 12.08.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Reale Arena.

Дата проведення матчу: 12.08.2023

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Жирона (Жирона):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал Сосьєдад та Жирона у попередньому футбольному матчі 13.05.2023 закінчилось с такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Альгвасиль, Иманоль и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал Сосьєдад - Жирона можна подивитися 12.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал Сосьєдад - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)

Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909

Країна: Испания

Тренер: Иманол Альгвасил



Прошедший поединок команди Реал Сосьєдад був зіграний проти "Севілья" - 04.06.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Предыдущий матч команди Жирона був зіграний проти Осасуна - 04.06.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Осасуна.

Слідкуйте за результатами матчу Реал Сосьєдад - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.