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Реал Сосьєдад - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 12 серпня 2023, 18:00 - Reale Arena . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Францисоко Хернандез Маэсо
Рейтинг матчу:
Реал Сосьєдад
Сан-Себастьян
1 - 0
Оновити
10'
Жирона
Жирона
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Хід матчу
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
38%
Нічия
28%
Жирона
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Sociedad San Sebastian and Girona FC is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Real Sociedad San Sebastian playing at home, Real Sociedad San Sebastian have won 2 times, there have been 3 draws while Girona FC have won 0 times. The goal difference is 11-4 in favour of Real Sociedad San Sebastian.
  • During the last 10 meetings, Real Sociedad San Sebastian have won 3 times, there have been 6 draws while Girona FC have won 1 times. The goal difference is 17-9 in favour of Real Sociedad San Sebastian.
  • Last season's matches: 2-2 (Real Sociedad San Sebastian at home) and 3-5 (Girona FC at home).
  • Real Sociedad San Sebastian have won 3 home matches in a row.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • Girona FC haven't lost in their last 6 games.
  • When playing at home, Real Sociedad San Sebastian have not lost to Girona FC in their last 5 encounters.
  • Girona FC have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 1st half in 43% of their matches, Girona FC in 22% of their matches.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 43% of halftimes, Girona FC wins 22%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Real Sociedad San Sebastian leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In LaLiga, Real Sociedad San Sebastian has better performance than Girona FC.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Real Sociedad San Sebastian's.
  • Real Sociedad San Sebastian have lost just 0 of their last 5 games against Girona FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Sociedad San Sebastian won 2, Girona FC won 0, 3 draws.
  • Real Sociedad San Sebastian have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • Girona FC have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Sociedad San Sebastian.
  • Real Sociedad San Sebastian scores 2.4 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 1 goals against Real Sociedad San Sebastian (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Sociedad San Sebastian and Girona FC is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Sociedad San Sebastian and Girona FC is 2.
  • Real Sociedad San Sebastian scores 1.3 goals when playing at home and Girona FC scores 1.39 goals when playing away (on average).
  • Real Sociedad San Sebastian have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Особисті зустрічі
Реал Сосьєдад
2
Перемог
6
Ігор
0
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.05.2023 - 15:00 Реал Сосьєдад 2 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.10.2022 - 19:30 Жирона 3 - 5 Завершено Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2018
25.02.2019 - 22:00 Жирона 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2018
22.10.2018 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 0 Завершено Жирона
Останні матчі - Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 19:30 Реал Сосьєдад 2 - 1 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.05.2023 - 20:00 Атлетіко 2 - 1 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.05.2023 - 20:30 Реал Сосьєдад 1 - 0 Завершено Альмерія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.05.2023 - 22:00 Барселона 1 - 2 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.05.2023 - 15:00 Реал Сосьєдад 2 - 2 Завершено Жирона Н
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 19:33 Осасуна 2 - 1 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.05.2023 - 20:03 Жирона 1 - 2 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.05.2023 - 20:34 Сельта 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.05.2023 - 15:00 Жирона 1 - 2 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.05.2023 - 15:00 Реал Сосьєдад 2 - 2 Завершено Жирона Н
Показати більше
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
38%
Нічия
28%
Жирона
34%
Склади команд
1
Remiro, Alex
3
Munoz, Aihen
24
Le Normand, Robin
5
Zubeldia, Igor
18
Traore, Hamari
23
Mendez, Brais
4
Zubimendi, Martin
22
Turrientes, Benat
14
Kubo, Takefusa
9
Fernandez, Carlos
10
Oyarzabal, Mikel
13
Пауло Гассаніга
4
Arnau, Martinez
5
Lopez, David
17
Blind, Daley
3
Gutierrez, Miguel
20
Couto, Yan
21
Herrera, Yangel
8
Віктор Циганков
14
Garcia, Aleix
16
Savio
7
Крістіан Стуані
Стартовий склад
  • 14
    Kubo, Takefusa
    Півзахисник
  • 9
    Fernandez, Carlos
    Форвард
  • 10
    Oyarzabal, Mikel
    Форвард
  • 23
    Mendez, Brais
  • 4
    Zubimendi, Martin
    Півзахисник
  • 22
    Turrientes, Benat
    Півзахисник
  • 3
    Munoz, Aihen
    Захисник
  • 24
    Le Normand, Robin
    Захисник
  • 5
    Zubeldia, Igor
    Півзахисник
  • 18
    Traore, Hamari
  • 1
    Remiro, Alex
    Воротар
  • 7
    Крістіан Стуані
    Форвард
  • 20
    Couto, Yan
    Захисник
  • 21
    Herrera, Yangel
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 16
    Savio
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 5
    Lopez, David
  • 17
    Blind, Daley
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Альгвасиль, Иманоль
  • Мишел
Статистика матчу
Сейви
1
ЖК
1
1
Удари в отвір
LIVE
Трансляція матчу Реал Сосьєдад - Жирона
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
7'
Команди показують активні дії на полі та постійно атакують
5'
Гоооол!!!
Гооол!!! Кубо, який залишився сам, отримує пас в штрафній Жирони та пробиває в дальній кут воріт, Гассаніга навіть не встиг зреагувати
3'
Офсайд
Коуту отримує пас на лівому фланзі, але арбітр фіксує положення поза грою
1'
Небезпечний момент
І от вже на першій хвилині гравці Реалу пресингують супернків, але з порушенням правил проти голкіпера Жирони
1'
Свисток
Матч розпочався
В минулому сезоні Реал в першому колі обігравав Жирону з рахунком 5:3, а в другому колі команди грали у нічию 2:2
Перший тур, а відповідно перший матч обох команд в новому сезоні. За підсумками минулогу сезону Реал Сосьєдад зайняв 4 сходинку турнірної таблиці набравши 71 очко та маючи 21 перемогу в запасі та вийшла до групового етапу Ліги Чемпіонів, а Жирона зайняла 10 сходинку набравши 49 очок та обігравши 13 разів суперників
Інфо
Головний арбітр матчу: Франциско Фернендес Маесо
Головний тренер: Іманоль Альгуасіль
На лаві запасних: Гонсалез, Курікабуру, Мерреро Ларранага, Оласагасті, Барренечеа, Мірін, Наварро, Пачеко, Ріко, Садік, Сола, Чо
Інфо
Реал Сосьєдад (стартовий склад): Реміро - Траоре, Субельдія, Ле Норман, Муньойс - Мендес, Зубіменді, Туруєнтес - Кубо, Фернандес, Оярсабаль
Головний тренер: Мічел
На лаві запасних: Альмена, Бернардо, Валері, Вальєхо, Довбик, Клуа Оя, Мартіні, Торре, Фуїдаіс, Хуан Карлос, Хуанпе
Інфо
Жирона (стартовий склад): Гассаніга - Мартінес, Лопес, Блінд, Гутьєррес - Коуту, Еррера, Гарсія, Савіо, Циганков - Стусані
Доброго дня, шановні читачі! До вашої уваги текстова трансляція матчу першого туру Іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад - Жирона. Початок матчу о 18:00 за київським часом
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Анонс матчу Реал Сосьєдад - Жирона 12.08.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Reale Arena.

Дата проведення матчу: 12.08.2023
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Жирона (Жирона):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал Сосьєдад та Жирона у попередньому футбольному матчі 13.05.2023 закінчилось с такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Альгвасиль, Иманоль и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал Сосьєдад - Жирона можна подивитися 12.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал Сосьєдад - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Прошедший поединок команди Реал Сосьєдад був зіграний проти "Севілья" - 04.06.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Предыдущий матч команди Жирона був зіграний проти Осасуна - 04.06.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Осасуна.

Слідкуйте за результатами матчу Реал Сосьєдад - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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