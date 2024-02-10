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Вест Хем Юнайтед - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 11 лютого 2024, 16:00 - Стадион Лондон . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Вест Хем Юнайтед
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Арсенал
Лондон
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
29%
Нічия
33%
Арсенал
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between West Ham United and Arsenal FC when West Ham United is playing at home is 1-2. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with West Ham United playing at home, West Ham United have won 4 times, there have been 10 draws while Arsenal FC have won 15 times. The goal difference is 52-29 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 58 meetings, West Ham United have won 10 times, there have been 11 draws while Arsenal FC have won 37 times. The goal difference is 107-48 in favour of Arsenal FC.
  • Last season's matches: 2-2 (West Ham United at home) and 3-1 (Arsenal FC at home).
  • Did you know that West Ham United scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Arsenal FC scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • West Ham United haven't won in their last 6 games.
  • West Ham United haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • West Ham United haven't scored in 2 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 2 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Jarrod Bowen is West Ham United's top scorer with 11 goals. Bukayo Saka has scored 8 times for Arsenal FC.
  • West Ham United wins 1st half in 35% of their matches, Arsenal FC in 43% of their matches.
  • West Ham United wins 35% of halftimes, Arsenal FC wins 43%.
  • The winner of their last meeting was West Ham United.
  • On their last meeting West Ham United won by 2 goals.
  • When West Ham United leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When West Ham United is down 0-1 home, they win 44% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • In the last 5 meetings West Ham United won 2, Arsenal FC won 2, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against West Ham United.
  • West Ham United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • West Ham United scores 1.8 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1.6 goals against West Ham United (on average).
  • Average number of goals in meetings between West Ham United and Arsenal FC is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between West Ham United and Arsenal FC is 1.6.
  • West Ham United scores 1.93 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.68 goals when playing away (on average).
  • A year ago, West Ham United were number 17 in the table with 20 points. Now they are number 7 with 36 points.
  • West Ham United have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than West Ham United.
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вест Хем Юнайтед
4
Перемог
26
Ігор
17
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.12.2023 - 22:15 Арсенал 0 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:30 Вест Хем Юнайтед 3 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.04.2023 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 16:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
01.02.2024 - 21:30 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.01.2024 - 16:00 Шеффілд Юнайтед 2 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Кубок Англії 2023/2024
16.01.2024 - 21:45 Брістоль Сіті 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Кубок Англії 2023/2024
07.01.2024 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Брістоль Сіті Н
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.01.2024 - 21:30 Ноттінгем Форест 1 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.01.2024 - 14:30 Арсенал 5 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Кубок Англії 2023/2024
07.01.2024 - 18:30 Арсенал 0 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.12.2023 - 16:00 Фулгем 2 - 1 Завершено Арсенал П
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
29%
Нічия
33%
Арсенал
38%
LIVE
Трансляція матчу "Вест Хем Юнайтед" - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Напередодні матчу обидві команди розташовуються у верхній частині турнірної таблиці. Вест Гем маємо в своєму активі 36 очок і займає восьму сходинку Прем'єр-ліги пропустивши Ньюкасл вперед, завдяки учорішній перемозі "сорок". Арсенал розташовується на третьому місці з 49 балами, відпустивши лідера англійської першості - Ліверпуль на п'ять очок
Матч пройде у Лондоні на Олімпійському стадіоні та розпочнеться о 16:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 24-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Вест Гем прийме у гостях Арсенал
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Останні матчі
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Анонс матчу "Вест Хем Юнайтед" - Арсенал 11.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Стадион Лондон.

Дата проведення матчу: 11.02.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Вест Хем Юнайтед", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Вест Хем Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 28.12.2023 закінчилось : 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - Арсенал можна подивитися 11.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хем Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 04.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

команди Арсенал був зіграний проти "Ліверпуль" - 04.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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