Вест Хем Юнайтед - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Вест Хем Юнайтед" - Арсенал 11.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Стадион Лондон.

Дата проведення матчу: 11.02.2024

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Вест Хем Юнайтед", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Вест Хем Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 28.12.2023 закінчилось : 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)

Рік заснування "Вест Хем Юнайтед" (Лондон): 1895

Країна: Англия

Тренер: Дэвид Мойес



команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 04.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



команди Арсенал був зіграний проти "Ліверпуль" - 04.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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