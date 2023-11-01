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Арсенал - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 28 грудня 2023, 22:15 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
0 - 0
Оновити
7'
Вест Хем Юнайтед
Лондон
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Хід матчу
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
40%
Нічия
30%
Вест Хем Юнайтед
30%
Цікаві факти
  • During the last 28 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 22 times, there have been 1 draws while West Ham United have won 5 times. The goal difference is 55-17 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 57 meetings, Arsenal FC have won 37 times, there have been 11 draws while West Ham United have won 9 times. The goal difference is 107-46 in favour of Arsenal FC.
  • West Ham United's last away win against Arsenal FC was in 2015.
  • Last season's matches: 3-1 (Arsenal FC at home) and 2-2 (West Ham United at home).
  • In Premier League, Arsenal FC have 5 successive home wins.
  • Did you know that Arsenal FC scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that West Ham United scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Arsenal FC have won 7 home matches in a row.
  • Arsenal FC haven't lost in any of their last 14 home matches.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to West Ham United in their last 8 encounters.
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • West Ham United haven't scored in 1 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 7-2-0.
  • A year ago, West Ham United were number 16 in the table with 14 points. Now they are number 8 with 27 points.
  • Arsenal FC wins 1st half in 44% of their matches, West Ham United in 35% of their matches.
  • Arsenal FC wins 44% of halftimes, West Ham United wins 35%.
  • The winner of their last meeting was West Ham United.
  • On their last meeting West Ham United won by 2 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When West Ham United leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When West Ham United is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than West Ham United.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against West Ham United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 3, West Ham United won 1, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against West Ham United.
  • West Ham United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 2 goals in a match against West Ham United and West Ham United scores 1.4 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and West Ham United is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and West Ham United is 1.4.
  • Arsenal FC scores 2.57 goals when playing at home and West Ham United scores 1.53 goals when playing away (on average).
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 6. Lucas Paqueta is West Ham United's biggest assister (6).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Арсенал
17
Перемог
25
Ігор
3
Перемог
Вест Хем Юнайтед
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:30 Вест Хем Юнайтед 3 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.04.2023 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
01.05.2022 - 18:30 Вест Хем Юнайтед 1 - 2 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 19:30 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.12.2023 - 16:00 Арсенал 2 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
12.12.2023 - 19:45 ПСВ 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 19:30 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.12.2023 - 22:15 Лутон Таун 3 - 4 Завершено Арсенал В
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Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 14:30 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
Кубок англійської ліги 2023/2024
20.12.2023 - 22:00 Ліверпуль 5 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.12.2023 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 3 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.12.2023 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Фрайбург В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Фулгем 5 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
40%
Нічия
30%
Вест Хем Юнайтед
30%
Склади команд
22
Raya, David
35
Олександр Зінченко
6
Magalhaes, Gabriel
2
Saliba, William
4
White, Ben
19
Trossard, Leandro
41
Rice, Declan
8
Odegaard, Martin
11
Martinelli, Gabriel
9
Jesus, Gabriel
7
Saka, Bukayo
23
Альфонс Ареола
5
Coufal, Vladimir
15
Константінос Мавропанос
21
Анджело Огбонна
33
Эмерсон
19
Едсон Альварес
28
Soucek, Tomas
14
Kudus, Mohammed
7
Ward Prowse, James
10
Paqueta, Lucas
20
Bowen, Jarrod
Стартовий склад
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 4
    White, Ben
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
  • 14
    Kudus, Mohammed
    Півзахисник
  • 7
    Ward Prowse, James
  • 10
    Paqueta, Lucas
    Півзахисник
  • 19
    Едсон Альварес
    Захисник
  • 28
    Soucek, Tomas
    Півзахисник
  • 5
    Coufal, Vladimir
    Захисник
  • 15
    Константінос Мавропанос
    Захисник
  • 21
    Анджело Огбонна
    Захисник
  • 33
    Эмерсон
    Захисник
  • 23
    Альфонс Ареола
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Дэвид Мойес
Статистика матчу
1
Удари в отвір
Удари повз
1
Сейви
2
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - "Вест Хем Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Свисток
Матч розпочався!
Перед цим матчем Арсенал іде другий у турнірній таблиці, а Вест Гем посідає шосте місце. Обидві команди мають шанс покращити свої позиції завдяки вдалому результату на "Емірейтс".
Вест Гем: Ареола - Цоуфал, Мавропанос, Огбонна, Емерсон - Альварес, Соучек - Кудус, Ворд-Праус, Пакета - Боуен.
Арсенал: Рая - Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко - Едегор, Райс, Троссард - Сака, Жезус, Мартінеллі.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе пряму трансляцію матчу 19 туру АПЛ, у якому Арсенал зустрічається з Вест Гемом.
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Останні матчі
Завершено 22:15 - Вчора Евертон Евертон 1 Манчестер Сіті Манчестер Сіті 3 Завершено 22:00 - Вчора Гіберніан Гіберніан 0 Гарт оф Мідлотіан Гарт оф Мідлотіан 1 Завершено 21:45 - Вчора Ливингстон Ливингстон 0 St. Johnstone St. Johnstone 0 Завершено 21:45 - Вчора Шарлеруа Шарлеруа 3 Мехелен Мехелен 1 Завершено 21:45 - Вчора Андерлехт Андерлехт 2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0

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Анонс матчу Арсенал - "Вест Хем Юнайтед" 28.12.2023, Чемпіонат Англії

між командою Арсенал (Лондон) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 28.12.2023
Час початку матчу: 22:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Арсенал (Лондон) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон):

між командами закінчився перемогою на користь "Вест Хем Юнайтед", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 01.11.2023 закінчилось : 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Вест Хем Юнайтед" можна подивитися 28.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Вест Хем Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

команди Арсенал був зіграний проти "Ліверпуль" - 23.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 23.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

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