Арсенал - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - "Вест Хем Юнайтед" 28.12.2023, Чемпіонат Англії

між командою Арсенал (Лондон) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 28.12.2023

Час початку матчу: 22:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Арсенал (Лондон) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон):

між командами закінчився перемогою на користь "Вест Хем Юнайтед", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 01.11.2023 закінчилось : 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



команди Арсенал був зіграний проти "Ліверпуль" - 23.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)

Рік заснування "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895

Країна: Англия

Тренер: Дэвид Мойес



команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 23.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

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