Вест Хем Юнайтед - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Вест Хем Юнайтед" - Арсенал 01.11.2023, Кубок англійської ліги

Матч між командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок англійської ліги 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 01.11.2023

Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 16.04.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)

Рік заснування "Вест Хем Юнайтед" (Лондон): 1895

Країна: Англия

Тренер: Дэвид Мойес



Предыдущий поединок команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти Евертон - 29.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 28.10.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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