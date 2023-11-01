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Вест Хем Юнайтед - Арсенал онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 01 листопада 2023, 21:30
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Вест Хем Юнайтед
Лондон
3 - 0
Оновити
90'+1
Арсенал
Лондон
Хід матчу
16' White, Ben
50' Kudus, Mohammed 57' Жоржиньйо Вийшов: Rice, Declan 57' Олександр Зінченко Вийшов: Tomiyasu, Takehiro 60' Bowen, Jarrod 66' Trossard, Leandro Вийшов: Martinelli, Gabriel 66' Nelson, Reiss Вийшов: Saka, Bukayo 80' Nketiah, Eddie Вийшов: Odegaard, Martin 81' Мохамед Саїд Бенрахма Вийшов: Ward Prowse, James
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
26%
Нічия
26%
Арсенал
47%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between West Ham United and Arsenal FC when West Ham United is playing at home is 1-2. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with West Ham United playing at home, West Ham United have won 3 times, there have been 10 draws while Arsenal FC have won 15 times. The goal difference is 51-26 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 56 meetings, West Ham United have won 8 times, there have been 11 draws while Arsenal FC have won 37 times. The goal difference is 106-43 in favour of Arsenal FC.
  • West Ham United have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • West Ham United wins 1st half in 35% of their matches, Arsenal FC in 41% of their matches.
  • West Ham United wins 35% of halftimes, Arsenal FC wins 41%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When West Ham United leads 1-0 at home, they win in 63% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When West Ham United is down 0-1 home, they win 36% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 games against West Ham United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings West Ham United won 0, Arsenal FC won 3, 2 draws.
  • West Ham United scores 1.4 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 2.4 goals against West Ham United (on average).
  • Average number of goals in meetings between West Ham United and Arsenal FC is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between West Ham United and Arsenal FC is 2.
  • West Ham United scores 1.86 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.85 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вест Хем Юнайтед
2
Перемог
24
Ігор
17
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.04.2023 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
01.05.2022 - 18:30 Вест Хем Юнайтед 1 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.12.2021 - 22:00 Арсенал 2 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 15:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 1 Завершено Евертон П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
26.10.2023 - 19:45 Олімпіакос 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
22.10.2023 - 18:30 Астон Вілла 4 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
08.10.2023 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Ньюкасл Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
05.10.2023 - 19:45 Фрайбург 1 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед В
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 17:00 Арсенал 5 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 22:00 Севілья 1 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 19:30 Челсі 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
08.10.2023 - 18:30 Арсенал 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
03.10.2023 - 22:00 Ланс 2 - 1 Завершено Арсенал П
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Головні події
Мохамед Саїд Бенрахма
Вийшов: Ward Prowse, James
81'
80'
Nketiah, Eddie
Вийшов: Odegaard, Martin
66'
Trossard, Leandro
Вийшов: Martinelli, Gabriel
66'
Nelson, Reiss
Вийшов: Saka, Bukayo
ГООЛ! Bowen, Jarrod
60'
57'
Жоржиньйо
Вийшов: Rice, Declan
57'
Олександр Зінченко
Вийшов: Tomiyasu, Takehiro
ГООЛ! Kudus, Mohammed
50'
ГООЛ! White, Ben
16'
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
26%
Нічия
26%
Арсенал
47%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Fabianski, Lukasz
  • 5
    Coufal, Vladimir
    Захисник
  • 15
    Константінос Мавропанос
    Захисник
  • 27
    Aguerd, Nayef
    Захисник
  • 33
    Эмерсон
    Захисник
  • 19
    Едсон Альварес
    Захисник
  • 28
    Soucek, Tomas
    Півзахисник
  • 14
    Kudus, Mohammed
    Півзахисник
    50
  • 10
    Paqueta, Lucas
    Півзахисник
  • 22
    Мохамед Саїд Бенрахма
    Півзахисник
    81
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
    60
  • 1
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
  • 4
    White, Ben
    16
  • 15
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
    57
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
    57
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 21
    Vieira, Fabio
    Півзахисник
  • 24
    Nelson, Reiss
    Форвард
    66
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
    66
  • 14
    Nketiah, Edward
    Форвард
    80
Запасні гравці
Тренери
  • Дэвид Мойес
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
11
Штрафні
11
11
Фоли
11
31%
Володіння м'ячем
69%
3
Удари в отвір
1
4
Кутові
6
1
Сейви
1
1
Блоковано ударів
4
1
Удари повз
6
Трансляція
86'
Кутовий
Ще один кутовий для гостей. Навіс з лівого флангу на дальню стійку, "молоти" перші на м'ячі та зуміли його вибити
85'
"Каноніри" з м'ячем на полі суперника і все більше підтискають господарів до їх воріт
82'
Кутовий
Корнер виконують "молоти". Навіс з правого флангу на ближню стійку, гості переводять м'яч на інший фланг. На підбиранні Пакета, який намагався ефектно та красиво "веселкою" переграти суперника, а в результаті втратив м'яч після чого порушив правила
81'
Заміна
Перша ротація в матчі від Давіда Моєса. Поле покинув Бенрахма, а замість нього з'явився Ворд-Праус
81'
Небезпечний момент
Тепер спроба від Кудуса пробити по воротах з-за меж штрафного, після невеличкого рикошету м'яч виходить на кутовий
80'
Заміна
Останню спробу оживити свою команду проводить Мікель Артета змінюючи Нкетіа на Едегора
79'
Сака пробиває по воротах з лінії карного майданчику, його удар заблокований Альваресом, на добиванні Мартінеллі, але той не зміг влучити по м'ячу і суперники вибивають м'яч
76'
Хоча "каноніри" й контролюють м'яч досить багато часу та грають на половині поля суперника, але їм так і не вдається виконати удар по воротах
74'
"Молоти" отримали право на штрафний на половині поля суперника, розіграли його та виконали навіс у сторону воріт, але передача занадто сильна і м'яч вийшов за межі поля
71'
Інфо
Станом на зараз в матчі гравці сфолили вже двадцять разів. У кожної з команд по десять порушень правил. Картки арбітр досі не показував
69'
Ініціативу в матчі перехопили "каноніри". Вже декілька хвилин вони контролюють м'яч і граючи по всьому полі намагаються розтягнути захист суперника
67'
Кутовий
Знову стандарт біля кутового прапорця виконують гості. Навіс на ближню стійку, захисники Вест Гему вибивають м'яч
Заміна
Мікель Артета проводить подвійну заміну. Замість Троссарда на поле вийшов Мартінелі, а замість Нелсона - Сака. Тренер Арсеналу продовжує випускати на поле "важку артилерію", сподіваючись ще змінити хід матчу
65'
Кутовий
Кутовий для "канонірів" з лівого флангу. Навіс у карний майданчик, Фабіанський вибиває м'яч кулаком, на підбиранні гості і після серії пасів господарі вибивають м'яч на черговий кутовий
64'
Боуен отримав ушкодження і в нього на обличчі з'являється кров. Саймон Хупер наказує гравцю покинути поле для отримання допомоги
63'
А господарі не здаються і продовжують атакувати
60'
Гоооол!!!
ГОЛ! Боуен робить рахунок 3:0! Все почалося з навісу з правого флангу, Вайт вибиває м'яч , який прилітає прямо на ногу англійцю, той зльоту б'є по воротах і після рикошету залітає у сітку воріт! Рамсдейл намагався відбити удар, але рикошет все зіпсував і голкіпер не зміг підлаштуватися під нову траєкторію польоту м'яча
58'
"Молоти" не перестають намагатися створити нові атаки, тепер чудове закидання на Боуена у спини захисникам Арсеналу, але той не зміг виграти боротьбу з оборонцями суперника на підході до карного майданчику
57'
Заміна
Перші заміни від Мікеля Артети. Райс змінює Жоржинью, а Томіясу - Зінченко
55'
Після забитого голу "молоти" досить довго контролювали м'яч і намагалися на куражі та гарних емоціях створити ще більше атак, але цього в них не вийшло і вже гості зуміли перехопити м'яч
53'
Небезпечний момент
Емерсон виконує небезпечний простріл з лівого флангу на Боуена, але останній не зміг пробити по воротах і Зінченко вибиває м'яч
50'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кудус подвоює перевагу своєї команди! Ганієць отримує неймовірний пас у карному майданчику Арсеналу, переграє Зінченка і пробиває у дальній кут, Рамсдейл стрибає за м'ячем, але не рятує свою команду і господарі вже ведуть в рахунку з рахунком 2:0
47'
Кутовий
Перший кутовий у другому таймі, гравці Вест Гему розіграли корнер та виконали спробу пробити, м'яч пролетів повз ворота
49'
"Каноніри" отримали право на штрафний на половині поля суперника, розіграли його, після чого втратили на підході до карного майданчику
46'
Небезпечний момент
Боун отримує пас від Пакета у карному майданчику суперника, пробиває по воротах і Рамсдейл парирує цей удар, після чого захисники вибивають м'яч на кутовий
46'
Свисток
Саймон Хупер дає свисток про старт другої половини поєдинку
У перерві замін не відбулося
Гравці повертаються на поле
Арсенал вважається фаворитом у цьому матчі і намагається грати першим номером. Але не завжди їм це вдається. Вони весь перший тайм намагалися створити небезпеку у воріт суперника, але виходило це досить погано. За весь тайм в них всього один удар у площину воріт. Вест Гем намагається спіймати суперника на контратаці чи перехопити м'яч у високому пресингу, але захист Арсеналу грає на відмінно. Настільки відмінно, що оборонці навіть голи забивають, хоч і у свої ворота. В результаті 1:0 на користь "молотів" і напевно Артета щось змінить у перерві, адже вже у першому таймі Райс та Сака починали розминатися. Але про це все ми дізнаємося через п'ятнадцять хвилин
45+2'
Свисток
Перший тайм завершено
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано дві хвилини
44'
"Каноніри" продовжують контролювати м'яч та катають його на половинні поля суперника
41'
Інфо
За перший тайм у обох команд доволі багато порушень правил. Господарі вісім раз фолили, а "каноніри" п'ять, проте Саймон Хупер ще жодного разу не діставав з кишені картку
38'
Небезпечний момент
Оце так пас від Зінченко! Сашко забігає в карний майданчик суперника, з розвороту віддає пас на Нкетіа, але той не зміг вдало пробити по воротах і м'яч летить над поперечиною
35'
Закидання в сторону воріт виконують гості, Гаверц приймає м'яч, але невдало і той злітає в гору та прилітає у руки голкіпера
34'
Інфо
"Каноніри" виконали на один кутовий в матчі більше. У гостей три корнери, а у Вест Гему - два
31'
Кутовий
Знову кутовий у гостей. Навіс від прапорця на правому фланзі, Гаверц перший на м'ячі, намагається чи то пробити у дальній кут, чи то віддати передачу на партнера, але м'яч пролітає поруч зі стійкою і виходить за межі поля
31'
Небезпечний момент
Нелсон спробував пробити по воротах з-за меж штрафного майданчику, після рикошету м'яч переходить на кутовий
30'
Зінченко помиляється під час передачі і ледве не привозить небезпечний момент на свої ворота
27'
Кутовий
Тепер другий кутовий у господарів, знову від правого прапорця. Навіс на ближню стійку, звідти переведення далі, а там боротьба, Рамсдейл вибиває м'яч після чого лунає свисток арбітра про порушення правил в атаці, адже Соучек під час кутового заважав голкіперу Арсеналу
25'
Кутовий
Другий кутовий в матчі у "канонірів". Навіс від лівого прапорця, Нкетіа пробиває по воротах головою, але м'яч летить над поперечиною
24'
Небезпечний момент
Гості отримали право на штрафний неподалік карного майданчику суперника. Нелсон виконує навіс і Вайт пробиває по воротах, м'яч злітає верх і потім летить у сторону воріт, Фабіанський не ризикує та переводить м'яч на кутовий
22'
Інфо
Наразі за статистикою перевага на боці Арсеналу. У "канонірів" володіння м'ячем 63% (у Вест Гему відповідно 37%), ударів по воротах на один більше, два у гостей і один у господарів. По ударам в площину нічийний рахунок, по одному удару
20'
Гості контролюють м'яч, намагаються пройти до воріт суперника, але поки їм це не вдається
17'
"Каноніри" тільки но розвели м'яч з центра поля то одразу ж побігли в атаку. Пас на Троссарда і той намагався пробити по воротах, Фабіанський встиг зреагувати та на виході заблокував цей удар
16'
Гоооол!!!
ГОЛ! Захисник Арсеналу забиває гол! Але є нюанс. Він забиває у свої ворота. "Молоти" виконують навіс з корнера з правого флангу, Вайт намагався вибити м'яч за межі поля, але лише зумів перевести його у власні ворота. Господарі виходять вперед у цьому матчі
15'
Небезпечний момент
Альварес виконує закидання з центра поля на Кудуса у карний майданчик суперника і той ледве не переводить м'яч у ворота, Габріел встиг вибити м'яч на кутовий
14'
Поки з м'ячем грають "молоти" виконуючи спроби зайти на половину поля гостей
11'
Троссард виконав закидання в штрафний суперника, але там не виявилося нікого з партнерів
10'
Офсайд
Перший офсайд зафіксовано в матчі. Вієйра занадто поспішив в атаку і забіг за лінію останнього захисника
9'
Кутовий
Перший кутовий в матчі. Гості виконують навіс від правого прапорця на ближню стійку, господарі вибивають м'яч у сторону поля
8'
Небезпечний момент
Навіс у карний майданчик Вест Гему, удар головою від Гаверца і Фабіанський відбиває м'яч переводячи його на кутовий
8'
"Каноніри" отримали право на небезпечний штрафний поблизу штрафного майданчику суперника
6'
Нелсон зайшов в карний майданчик господарів, відавав пас на Нкетіа, але м'яч вибив Мавропанос, проти якого ще й порушили правила гравці Арсеналу
5'
Пакета відавав непогану передачу на Боуена в карний майданчик Арсеналу, але останній не встиг за м'ячем. Перша змістовна атака в матчі
2'
"Молоти" перші хвилини контролювали м'яч, але втратили його після неточної передачі, наразі з м'ячем грають гості
1'
Свисток
Саймон Хупер дає свисток про початок поєдинку
Господарі розпочнуть цей матч з центра поля
Гравці обох команд вже на полі та готуються розпочати матч
Інфо
Головний арбітр зустрічі: Саймон Хупер
Головний тренер Арсеналу: Мікель Артета
На лаві запасних: Едегор, Ельнені, Мартінеллі, Райс, Сака, Саліба, Седрік, Томіясу, Хейн
Інфо
Стартовий склад Арсеналу (4-3-3): Ремсдейл - Зінченко, Габріел, Ківьор, Вайт - Гаверц, Жоржинью (с), Вієйра - Троссард, Нкетіа, Нелсон
Головний тренер Вест Гему: Давід Моєс
На лаві запасних: Антоніо, Ареола, Ворд-Праус, Інгс, Керер, Корне, Крессвелл, Огбонна, Форнальс
Інфо
Стартовий склад Вест Гему (4-2-3-1): Фабіанський (с) - Емерсон, Агерд, Мавропанос, Цоуфал - Альварес, Соучек - Пакета, Бенрахма, Кудус - Боуен
Свій шлях у Кубку футбольної ліги обидва клуби розпочали з 1/16 фіналу та одержали мінімальну перемогу над своїми суперниками. Вест Гем мінімально здолав Лінкольн, який наразі виступає у Першій лізі Англії (третій за рівнем футбольний турнір країни), а Арсенал був сильніший за нинішнього учасника Прем'єр-ліги Брентфорд
Матч пройде у Лондоні на арені "Лондон Стедіум" та розпочнеться о 21:30 за київським часом
Доброго вечора, любі читачі. Раді вітати вас на текстовій трансляції матчу 1/8 Кубку футбольної ліги Англії між Вест Гемом та Арсеналом
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Анонс матчу "Вест Хем Юнайтед" - Арсенал 01.11.2023, Кубок англійської ліги

Матч між командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок англійської ліги 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 01.11.2023
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 16.04.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - Арсенал можна подивитися 01.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хем Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Предыдущий поединок команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти Евертон - 29.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 28.10.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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