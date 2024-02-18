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Райо Вальєкано - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 18 лютого 2024, 15:00 - Тереза Риверо . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Muniz Ruiz, Alejandro
Рейтинг матчу:
Райо Вальєкано
Мадрид
1 - 1
Оновити
42'
Реал
Мадрид
Дивитись трансляцію
Хід матчу
3' Хоселу 26' De Tomas, Raul
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Райо Вальєкано
31%
Нічия
22%
Реал
47%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Rayo Vallecano and Real Madrid when Rayo Vallecano is playing at home is 2-3. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Rayo Vallecano and Real Madrid is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 15 meetings with Rayo Vallecano playing at home, Rayo Vallecano have won 3 times, there have been 0 draws while Real Madrid have won 12 times. The goal difference is 31-14 in favour of Real Madrid.
  • During the last 31 meetings, Rayo Vallecano have won 4 times, there have been 2 draws while Real Madrid have won 25 times. The goal difference is 80-28 in favour of Real Madrid.
  • Last season's matches: 3-2 (Rayo Vallecano at home) and 2-1 (Real Madrid at home).
  • Did you know that Rayo Vallecano scores 29% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Rayo Vallecano scores 5% of their goals between the minutes 46-60? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Real Madrid scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • Rayo Vallecano haven't won in their last 6 games.
  • Rayo Vallecano have a losing streak of 3 matches at home.
  • Rayo Vallecano have played 9 home matches in a row without winning.
  • Real Madrid haven't lost in their last 6 games.
  • Rayo Vallecano haven't scored in 4 of their 11 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 11 away matches in LaLiga this season.
  • Rayo Vallecano's home record this season: 1-5-5.
  • Real Madrid's away record this season: 9-2-1.
  • Alvaro Garcia is Rayo Vallecano's top scorer with 6 goals. Jude Bellingham has scored 16 times for Real Madrid.
  • Raul De Tomas has assisted the most goals for Rayo Vallecano with 3. Toni Kroos is Real Madrid's biggest assister (7).
  • Alfonso Espino has more yellow cards (7) than any other player at Rayo Vallecano. Antonio Rudiger has collected 7 for Real Madrid.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 20 consecutive matches.
  • Rayo Vallecano wins 1st half in 23% of their matches, Real Madrid in 40% of their matches.
  • Rayo Vallecano wins 23% of halftimes, Real Madrid wins 40%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Rayo Vallecano leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Rayo Vallecano is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 43% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Rayo Vallecano.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Rayo Vallecano's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Rayo Vallecano (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Rayo Vallecano won 1, Real Madrid won 3, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Rayo Vallecano.
  • Rayo Vallecano have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Rayo Vallecano scores 1 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 1.4 goals against Rayo Vallecano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Rayo Vallecano and Real Madrid is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Rayo Vallecano and Real Madrid is 1.4.
  • Rayo Vallecano scores 1.15 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.78 goals when playing away (on average).
  • Rayo Vallecano have a losing streak of 3 matches in LaLiga.
  • Rayo Vallecano have lost 3 matches in a row.
  • A year ago, Rayo Vallecano were number 7 in the table with 35 points. Now they are number 14 with 24 points.
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches away from home.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Райо Вальєкано
2
Перемог
17
Ігор
13
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.11.2023 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
24.05.2023 - 20:30 Реал 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.11.2022 - 22:00 Райо Вальєкано 3 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
26.02.2022 - 19:30 Райо Вальєкано 0 - 1 Завершено Реал
Останні матчі - Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.02.2024 - 17:15 Мальорка 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.02.2024 - 22:00 Райо Вальєкано 1 - 2 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
31.01.2024 - 22:00 Атлетіко 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.01.2024 - 15:00 Реал Сосьєдад 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.01.2024 - 15:00 Райо Вальєкано 0 - 2 Завершено Лас-Пальмас П
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Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.02.2024 - 22:00 РБ Лейпциг 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.02.2024 - 19:30 Реал 4 - 0 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.02.2024 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Атлетіко Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
01.02.2024 - 22:00 Хетафе 0 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.01.2024 - 17:15 Лас-Пальмас 1 - 2 Завершено Реал В
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Головні події
ГООЛ! De Tomas, Raul
26'
3'
Хоселу ГООЛ!
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Райо Вальєкано
31%
Нічия
22%
Реал
47%
Склади команд
1
Столе Дiмiтрiевскi
12
Espino, Alfonso
24
Lejeune, Florian
5
Aridane
20
Balliu, Ivan
18
Garcia, Alvaro
23
Valentín, Óscar
17
Lopez, Unai
7
Palazon, Isi
8
Оскар Трехо
22
De Tomas, Raul
13
Андрій Лунін
17
Лукас Васкес
6
Nacho
18
Tchouameni, Aurelien
20
Garcia, Francisco
15
Федеріко Вальверде
10
Лука Модрiч
12
Camavinga, Eduardo
21
Diaz, Brahim
14
Хоселу
7
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 8
    Оскар Трехо
    Форвард
  • 22
    De Tomas, Raul
    Форвард
    26
  • 18
    Garcia, Alvaro
  • 23
    Valentín, Óscar
  • 17
    Lopez, Unai
  • 7
    Palazon, Isi
    Форвард
  • 12
    Espino, Alfonso
  • 24
    Lejeune, Florian
    Захисник
  • 5
    Aridane
    Захисник
  • 20
    Balliu, Ivan
  • 1
    Столе Дiмiтрiевскi
    Воротар
  • 14
    Хоселу
    Форвард
    3
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 12
    Camavinga, Eduardo
  • 21
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 20
    Garcia, Francisco
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Перез, Иньиго
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
3
Штрафні
2
1
Кутові
4
1
Фоли
2
3
Удари в отвір
1
47%
Володіння м'ячем
53%
1
Офсайди
1
Сейви
2
LIVE
Трансляція матчу Райо Вальєкано - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
35'
Небезпечний момент
Вальверде ледь не оформив шедевр! Ідеально піймав мʼяч злету на підборі після кутового, але Дімітрєвському допомогла стійка.
31'
Господарі повірили в свої сили. За останні кілька хвилин Луніну неодноразово довелося вступити в гру. Був надійним як на виході, так і на лінії.
27'
Гоооол!!!
Рахунок знову рівний! Де Томас потужним ударом по центру реалізував пенальті. Лунін не вгадав напрямок польоту мʼяча.
26'
Небезпечний момент
Арбітр призначає пенальті у ворота Реала після перегляду VAR! Камавінга заблокував удар Трехо рукою.
24'
Еспіно прорвався флангом і зряче віддав на Трехо, який завершив атаку ударом. Після рикошету мʼяч пішов на кутовий.
19'
Небезпечний момент
Хоселу знову відправив мʼяч у сітку, але взяття воріт було скасоване. Васкес, який виконав останню передачу, трохи раніше випустив мʼяч за лицьову.
11'
Райо Вальєкано грає сміливо й активно в атаці, незважаючи на те, що вже одного разу за це поплатилися. З іншого боку, вибору в них немає, адже вони програють.
3'
Гоооол!!!
Реал дуже швидко відкриває рахунок! Блискавичну контратаку в декілька передач точним ударом завершив Хоселу. Арбітр спочатку скасував гол, але швидко стало зрозуміло, що це помилкове рішення.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Алехандро Муніс Руїс.
Запасні: Карденас (в), Бебе, де Фрутос, Камельйо, Креспу, Мумін, Паскуаль, Перес, Посо, Раціу, Сісс, Фалькао.
Інфо
Стартовий склад Райо: Дімітрієвський — Еспіно, Лежен, Ернандес, Балью — Альваро Гарсія, Валентін (к), Лопес, Паласон — Трехо, де Томас. Головний тренер — Іньїго Перес.
Запасні: Кепа (в), Піньєйро (в), Рамон, Гюлер, Карвахаль, Кроос, Родріго, Себальйос.
Інфо
Стартовий склад Реала: Лунін — Гарсія, Чуамені, Начо (к), Васкес — Діас, Камавінга, Модрич, Вальверде — Вінісіус, Хоселу. Головний тренер — Карло Анчелотті.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 25-го раунду Ла Ліги між Райо Вальєкано і Реалом.
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Анонс матчу Райо Вальєкано - Реал 18.02.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Райо Вальєкано (Мадрид) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Тереза Риверо.

Дата проведення матчу: 18.02.2024
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Райо Вальєкано (Мадрид) та командою Реал (Мадрид):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та Райо Вальєкано у попередньому футбольному матчі 05.11.2023 закінчилось : 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Перез, Иньиго и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Райо Вальєкано (Мадрид)
Рік заснування Райо Вальєкано (Мадрид): 1924
Країна: Испания
Тренер: Иньиго Перес

команди Райо Вальєкано був зіграний проти Мальорка - 11.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Мальорка.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

команди Реал був зіграний проти "РБ Лейпциг" - 13.02.2024, у рамках Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

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