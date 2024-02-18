Райо Вальєкано - Реал онлайн трансляція матчу

між командою Райо Вальєкано (Мадрид) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Тереза Риверо.
Дата проведення матчу: 18.02.2024
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь Райо Вальєкано (Мадрид) та командою Реал (Мадрид):
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та Райо Вальєкано у попередньому футбольному матчі 05.11.2023 закінчилось : 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Перез, Иньиго и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Райо Вальєкано (Мадрид)
Рік заснування Райо Вальєкано (Мадрид): 1924
Країна: Испания
Тренер: Иньиго Перес
команди Райо Вальєкано був зіграний проти Мальорка - 11.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Мальорка.
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
команди Реал був зіграний проти "РБ Лейпциг" - 13.02.2024, у рамках Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.
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