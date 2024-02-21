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Наполі - Барселона онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 21 лютого 2024, 22:00 - Stadio Diego Armando Maradona . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Феликс Цвайер
Рейтинг матчу:
Наполі
Неаполь
0 - 0
Оновити
18'
Барселона
Барселона
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Хід матчу
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Наполі
29%
Нічия
24%
Барселона
48%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, SSC Napoli have won 1 times, there have been 2 draws while FC Barcelona have won 5 times. The goal difference is 20-7 in favour of FC Barcelona.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 21 consecutive matches.
  • SSC Napoli wins 1st half in 32% of their matches, FC Barcelona in 39% of their matches.
  • SSC Napoli wins 32% of halftimes, FC Barcelona wins 39%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 2 goals.
  • When SSC Napoli leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 82% of their matches.
  • When SSC Napoli is down 0-1 home, they win 13% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In UEFA Champions League, FC Barcelona has better performance than SSC Napoli.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than SSC Napoli's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against SSC Napoli (in all competitions).
  • In the last 5 meetings SSC Napoli won 0, FC Barcelona won 3, 2 draws.
  • SSC Napoli scores 1 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2.6 goals against SSC Napoli (on average).
  • Average number of goals in meetings between SSC Napoli and FC Barcelona is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SSC Napoli and FC Barcelona is 2.
  • SSC Napoli scores 1.42 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.75 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Наполі
0
Перемог
5
Ігор
3
Перемог
Барселона
Ліга Європи УЄФА 2021/2022
24.02.2022 - 22:00 Наполі 2 - 4 Завершено Барселона
Ліга Європи УЄФА 2021/2022
17.02.2022 - 19:45 Барселона 1 - 1 Завершено Наполі
Ліга чемпіонів УЄФА 2021
08.08.2020 - 22:00 Барселона 3 - 1 Завершено Наполі
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
25.02.2020 - 22:00 Наполі 1 - 1 Завершено Барселона
Останні матчі - Наполі
Чемпіонат Італії 2023/2024
17.02.2024 - 16:00 Наполі 1 - 1 Завершено Дженоа Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
11.02.2024 - 21:45 Мілан 1 - 0 Завершено Наполі П
Чемпіонат Італії 2023/2024
04.02.2024 - 16:00 Наполі 2 - 1 Завершено Еллас Верона В
Чемпіонат Італії 2023/2024
28.01.2024 - 19:00 Лаціо 0 - 0 Завершено Наполі Н
Суперкубок Італії 2024
22.01.2024 - 21:00 Наполі 0 - 1 Завершено Інтер П
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.02.2024 - 19:30 Сельта 1 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.02.2024 - 22:00 Барселона 3 - 3 Завершено Гранада Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.02.2024 - 19:30 Алавес 1 - 3 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
31.01.2024 - 20:00 Барселона 1 - 0 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.01.2024 - 19:30 Барселона 3 - 5 Завершено Вільярреал П
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Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Наполі
29%
Нічия
24%
Барселона
48%
Склади команд
1
Meret, Alex
17
Olivera, Mathias
5
Jesus, Juan
13
Амір Ррахмані
22
Di Lorenzo, Giovanni
24
Cajuste, Jens-Lys
68
Lobotka, Stanislav
99
Zambo Anguissa, Andre
77
Kvaratskhelia, Khvicha
9
Osimhen, Victor
21
Маттео Політано
1
Ter Stegen, Marc-Andre
23
Kounde, Jules
4
Araujo, Ronald
5
Martinez, Inigo
2
Cancelo, Joao
21
De Jong, Frenkie
15
Андреас Крістенсен
22
Ілкай Гюндоган
27
Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
9
Роберт Левандовскі
8
Pedri
Стартовий склад
  • 77
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 9
    Osimhen, Victor
    Форвард
  • 21
    Маттео Політано
    Півзахисник
  • 24
    Cajuste, Jens-Lys
    Півзахисник
  • 68
    Lobotka, Stanislav
    Півзахисник
  • 99
    Zambo Anguissa, Andre
    Півзахисник
  • 17
    Olivera, Mathias
    Захисник
  • 5
    Jesus, Juan
    Захисник
  • 13
    Амір Ррахмані
    Захисник
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 1
    Meret, Alex
    Воротар
  • 27
    Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 2
    Cancelo, Joao
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Calzona, Francesco
  • Xavi
Статистика матчу
Удари повз
1
Кутові
1
Удари в отвір
1
1
Штрафні
1
1
Сейви
1
Фоли
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Наполі - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
17'
Жовта картка
За грубий підкат у центрі поля попередження отримав де Йонг.
15'
Роберт Левандовський пробивав у ближній кут після передачі Педрі, але у площину воріт нападник не влучив.
13'
В італійської команди м'яч на початку зустрічі взагалі не тримається. Голкіпер каталонців поки що без роботи.
10'
Небезпечний момент
Вперше у нашому матчі довелося вступати у гру Мерету. Голкіпер "Наполі" парирував удар з-за меж штрафної Ямала.
7'
Футболісти "Наполі" не були готові до активного пресингу з боку каталонців. Досить впевнений початок зустрічі у виконанні гостей.
5'
А ось і перший удар по воротам. Після передачі Гюндогана пробивав Ямал, але вище воріт. Багато помилок у господарів поля.
2'
Каталонці у дебюті протистояння грають першим номером, але поки що контролюють м'яч у центрі поля без просування вперед.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Барселона" (стартовий склад): тер Штеген - Кунде, Араухо, Мартінес, Канселу - де Йонг, Крістенсен, Гюндоган - Ямал, Левандовський, Педрі
Інфо
"Наполі" (стартовий склад): Мерет - Олівера, Жезус, Ррахмані, Ді Лоренцо - Каюсте, Лоботка, Ангісса - Кварацхелія, Осімхен, Політано
"Барселона" та "Наполі" зустрічалися чотири рази. В 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів сезону 2019/20 перша перемогла вдома з рахунком 3:1, а в гостях зіграла внічию 1:1. В 1/16 фіналу Ліги Європи сезону 2021/22 вона також виявилася сильнішою. 4:2 в гостях та 1:1 вдома.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію першого матчу 1/8 фіналу ЛЧ між "Наполі" та "Барселоною". Протистояння розпочнеться о 22:00.
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Анонс матчу Наполі - "Барселона" 21.02.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

між командою Наполі (Неаполь) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведення матчу: 21.02.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Наполі (Неаполь) та командою "Барселона" (Барселона):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Наполі залишилася з поразкою . Зіткнення Наполі та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 24.02.2022 закінчилось : 2:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Calzona, Francesco и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Наполі - "Барселона" можна подивитися 21.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Наполі - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполі (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Франческо Кальцона

команди Наполі був зіграний проти "Дженоа" - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

команди "Барселона" був зіграний проти Сельта - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Наполі - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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