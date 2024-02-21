Наполі - Барселона онлайн трансляція матчу

"Барселона" та "Наполі" зустрічалися чотири рази. В 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів сезону 2019/20 перша перемогла вдома з рахунком 3:1, а в гостях зіграла внічию 1:1. В 1/16 фіналу Ліги Європи сезону 2021/22 вона також виявилася сильнішою. 4:2 в гостях та 1:1 вдома.