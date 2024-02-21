Наполі - Барселона онлайн трансляція матчу

між командою Наполі (Неаполь) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Stadio Diego Armando Maradona.
Дата проведення матчу: 21.02.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь Наполі (Неаполь) та командою "Барселона" (Барселона):
між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Наполі залишилася з поразкою . Зіткнення Наполі та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 24.02.2022 закінчилось : 2:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Calzona, Francesco и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполі (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Франческо Кальцона
команди Наполі був зіграний проти "Дженоа" - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
команди "Барселона" був зіграний проти Сельта - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".
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