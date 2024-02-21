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Барселона - Наполі онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 12 березня 2024, 22:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Данни Маккели
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
2 - 1
Оновити
49'
Наполі
Неаполь
Дивитись трансляцію
Хід матчу
15' Marin, Fermin Lopez 17' Cancelo, Joao 19' Андреас Крістенсен 30' Амір Ррахмані 44' Nasraqui Ebana, Lamine Yamal 45' Jesus, Juan
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
51%
Нічия
22%
Наполі
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and SSC Napoli is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings, FC Barcelona have won 5 times, there have been 3 draws while SSC Napoli have won 1 times. The goal difference is 21-8 in favour of FC Barcelona.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 7 games.
  • SSC Napoli haven't lost in their last 5 games.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to SSC Napoli in their last 3 encounters.
  • The result of the first leg: SSC Napoli - FC Barcelona 1-1.
  • SSC Napoli have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • SSC Napoli have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 35% of their matches, SSC Napoli in 32% of their matches.
  • FC Barcelona wins 35% of halftimes, SSC Napoli wins 32%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When SSC Napoli leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When SSC Napoli is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In UEFA Champions League, SSC Napoli has better performance than FC Barcelona.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against SSC Napoli (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 2, SSC Napoli won 0, 3 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 3 UEFA Champions League games against SSC Napoli.
  • SSC Napoli have won just 0 of their last 3 UEFA Champions League games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 2 goals in a match against SSC Napoli and SSC Napoli scores 1.2 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and SSC Napoli is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and SSC Napoli is 2.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • FC Barcelona scores 2.21 goals when playing at home and SSC Napoli scores 1.76 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Барселона
3
Перемог
6
Ігор
0
Перемог
Наполі
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
21.02.2024 - 22:00 Наполі 1 - 1 Завершено Барселона
Ліга Європи УЄФА 2021/2022
24.02.2022 - 22:00 Наполі 2 - 4 Завершено Барселона
Ліга Європи УЄФА 2021/2022
17.02.2022 - 19:45 Барселона 1 - 1 Завершено Наполі
Ліга чемпіонів УЄФА 2021
08.08.2020 - 22:00 Барселона 3 - 1 Завершено Наполі
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
08.03.2024 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.03.2024 - 22:00 Атлетік 0 - 0 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.02.2024 - 17:15 Барселона 4 - 0 Завершено Хетафе В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
21.02.2024 - 22:00 Наполі 1 - 1 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.02.2024 - 19:30 Сельта 1 - 2 Завершено Барселона В
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Останні матчі - Наполі
Чемпіонат Італії 2023/2024
08.03.2024 - 21:45 Наполі 1 - 1 Завершено Торіно Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
03.03.2024 - 21:45 Наполі 2 - 1 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2023/2024
28.02.2024 - 19:00 Сассуоло 1 - 6 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2023/2024
25.02.2024 - 16:00 Кальярі 1 - 1 Завершено Наполі Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
21.02.2024 - 22:00 Наполі 1 - 1 Завершено Барселона Н
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Новини команд
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Головні події
45'
Jesus, Juan
Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
44'
30'
Амір Ррахмані ГООЛ!
Андреас Крістенсен
19'
ГООЛ! Cancelo, Joao
17'
ГООЛ! Marin, Fermin Lopez
15'
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
51%
Нічия
22%
Наполі
27%
Склади команд
1
Ter Stegen, Marc-Andre
2
Cancelo, Joao
33
Cubarsi, Pau
4
Araujo, Ronald
23
Kounde, Jules
22
Ілкай Гюндоган
15
Андреас Крістенсен
32
Marin, Fermin Lopez
11
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
27
Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
1
Meret, Alex
22
Di Lorenzo, Giovanni
13
Амір Ррахмані
5
Jesus, Juan
6
Rui, Mario
99
Zambo Anguissa, Andre
68
Lobotka, Stanislav
8
Traoré, Hamed Junior
21
Маттео Політано
9
Osimhen, Victor
77
Kvaratskhelia, Khvicha
Стартовий склад
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 27
    Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
    Форвард
    44
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
    19
  • 32
    Marin, Fermin Lopez
    Форвард
    15
  • 2
    Cancelo, Joao
    17
  • 33
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 21
    Маттео Політано
    Півзахисник
  • 9
    Osimhen, Victor
    Форвард
  • 77
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 99
    Zambo Anguissa, Andre
    Півзахисник
  • 68
    Lobotka, Stanislav
    Півзахисник
  • 8
    Traoré, Hamed Junior
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 13
    Амір Ррахмані
    Захисник
    30
  • 5
    Jesus, Juan
    Захисник
    45
  • 6
    Rui, Mario
    Захисник
  • 1
    Meret, Alex
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Calzona, Francesco
Статистика матчу
2
Удари в отвір
5
5
Удари повз
1
11
Штрафні
6
Офсайди
4
4
Сейви
6
Фоли
7
3
Блоковано ударів
2
2
ЖК
1
45%
Володіння м'ячем
55%
2
Кутові
1
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Наполі
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Це був би майже крок до перемоги для Барси, якби вона не пропустила. Наполі все ще в грі та активно пручається, а каталонці втратили атакувальний темп перших хвилин. Не все вдається, проте час гратиме на їхню користь.
Свисток
Ідемо на перерву. 2:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+4'
Штрафний від Рафіньї з правого флангу захисники вибили за межі штрафного.
45+2'
Жовта картка
Жезус підкотився на правому фланзі чужої половини в ноги Гюндогану.
45'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 3 хв.
43'
Жовта картка
Ямал врізався в Руї на правому фланзі оборони, коли суперник тільки-но віддав передачу вперед.
41'
Барса наразі позбавлена м'яча.
39'
Контроль м'яча від Наполі в центрі поля триває цими хвилинами.
37'
Ді Лоренцо з правого флангу штранфого в підкаті намагався прострілити, але просто спрямував м'яч до рук тер Штегену.
36'
Фермін отримав передачу Ямала з правого флангу, але здалеку пробив невдало.
34'
Небезпечний момент
Руї виконав подачу з лівого флангу на дальній кут воротарського, де Ді Лоренцо пробивав головою під поперечину, але тер Штеген красиво потягнув на кутовий.
33'
Кунде не пропустив до м'яча на лівому фланзі атаки Хвічу.
31'
Араухо десь розбили брову.
30'
Гоооол!!!
ГОЛ! Політано отримав передачу на хід до правого флангу штрафного за спину Канселу, після чого прострілив під удару у дальній для Ррахмані!
28'
Наполі тримає м'яч на чужій половині в позиційній атаці.
26'
Фол від Ямала на правому фланзі атаки проти Руї.
23'
Подача з лівого флангу від Політано полетіла до рук тер Штегена на ближній.
21'
Жовта картка
Крістенсен ледь не спричинив травму Лоботки підкатом у центрі поля, хоча арбітр спочатку й гру не зупинив.
19'
Наполі якось геть розклеївся на старті. Жодних пропозицій.
17'
Гоооол!!!
ГОЛ! Барса вийшла до контратаки через лівий фланг зусиллями передачі Ямала на Рафінью, який із меж штрафного пробив у дальню стійку, після чого в нього з-за спини Канселу добив у порожні.
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! Абсолютно самотнім стояв у центрі штрафного Фермін, коли на нього з лівого флангу прострілював Рафінья, тому спокійно пробив у ближній кут.
12'
Закидання з глибини на лівий фланг атаки для Левандовські на кутовий у стрибку перевів Жезус.
10'
Руї на лівому фланзі оборони переїхав Ямала.
8'
Дальній постріл від Ферміна з правого флангу низом пройшов повз дальню стійку.
6'
Барселона намагається постійно ловити суперників у офсайди. Поки що, вдається.
4'
Офсайд
Осімген вийшов віч-на-віч із тер Штегеном, але того переграти не зміг. Однак передача ще з власної половини пішла у офсайд.
3'
Наполі відсунув гру до центральної лінії.
2'
Рафінья з правого флангу грав уздовж поля, але до Левандовські м'яч не дішов.
1'
На Ямала відскочив м'яч на межі штрафного від Ферміна, але той пробив над воротами.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому матчі була нічия — 1:1.
Запасні: Контіні-Барановський, Голліні, Натан, Олівера, Сімеоне, Каюсте, Нгонге, Ліндстрьом, Маццоккі, Естігор, Распадорі.
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Руї — Замбо-Ангісса, Лоботка, Траоре — Політано, Осімген, Кварацхелія.
Запасні: Пенья, Астралага, Мартінес, Феліш, Ромеу, Роке, Роберто, Касадо, Ернандес, Гую, Форт.
Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу — Фермін, Крістенсен, Гюндоган — Ямал, Левандовські, Рафінья.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Данні Маккелі (Віллемстад, Кюрасао/Нідерланди) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Олімпійський стадіон ім. Люїса Кумпаньша (Барселона, Іспанія) зіграють каталонська Барселона та неаполітанський Наполі.
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Анонс матчу "Барселона" - Наполі 12.03.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

між командою "Барселона" (Барселона) та командою Наполі (Неаполь) проходитиме в рамках по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 12.03.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Барселона" (Барселона) та командою Наполі (Неаполь):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Наполі та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 21.02.2024 закінчилось : 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Calzona, Francesco розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Наполі можна подивитися 12.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Наполі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

команди "Барселона" був зіграний проти Мальорка - 08.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполи (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Франческо Кальцона

команди Наполі був зіграний проти Торіно - 08.03.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Наполі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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