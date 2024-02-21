Барселона - Наполі онлайн трансляція матчу

між командою "Барселона" (Барселона) та командою Наполі (Неаполь) проходитиме в рамках по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.
Дата проведення матчу: 12.03.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь "Барселона" (Барселона) та командою Наполі (Неаполь):
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Наполі та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 21.02.2024 закінчилось : 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Calzona, Francesco розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
команди "Барселона" був зіграний проти Мальорка - 08.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".
Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполи (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Франческо Кальцона
команди Наполі був зіграний проти Торіно - 08.03.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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