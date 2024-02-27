Ліверпуль - Саутгемптон онлайн трансляція матчу

Поки розібрались, як грає Ліверпуль із таким набором виконавців, господарі ледь не пропустили гол чи два. Але Саутгемптон своїми нагодами на скористався, після чого пропустив під завісу тайму. Неоднозначний матч і точно ще він не добіг до свого завершення.