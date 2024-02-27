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Ліверпуль - Саутгемптон онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 28 лютого 2024, 22:00
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
1 - 0
Оновити
перерыв
Саутгемптон
Саутгемптон
Хід матчу
44' Koumas, Lewis
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
27%
Нічия
46%
Саутгемптон
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Southampton FC is 2-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 25 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 16 times, there have been 5 draws while Southampton FC have won 4 times. The goal difference is 53-19 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 50 meetings, Liverpool FC have won 28 times, there have been 10 draws while Southampton FC have won 12 times. The goal difference is 96-52 in favour of Liverpool FC.
  • Southampton FC's last away win against Liverpool FC was in 2017.
  • Liverpool FC have won 6 home matches in a row.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 28 home matches.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Southampton FC in their last 7 encounters.
  • Liverpool FC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • Southampton FC have scored at least one goal for 30 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 40% of their matches, Southampton FC in 36% of their matches.
  • Liverpool FC wins 40% of halftimes, Southampton FC wins 36%.
  • Their last meeting was a draw. (4-4)
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Southampton FC leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Southampton FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Southampton FC's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Southampton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 4, Southampton FC won 0, 1 draws.
  • Liverpool FC scores 3 goals in a match against Southampton FC and Southampton FC scores 1.2 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Southampton FC is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Southampton FC is 2.8.
  • Liverpool FC scores 3.03 goals when playing at home and Southampton FC scores 1.44 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC have a winning streak of 4 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
14
Перемог
24
Ігор
6
Перемог
Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Саутгемптон 4 - 4 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
17.05.2022 - 21:45 Саутгемптон 1 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
27.11.2021 - 17:00 Ліверпуль 4 - 0 Завершено Саутгемптон
Останні матчі - Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2023/2024
25.02.2024 - 17:00 Челсі 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.02.2024 - 21:30 Ліверпуль 4 - 1 Завершено Лутон Таун В
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 14:30 Брентфорд 1 - 4 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Ліверпуль П
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Головні події
ГООЛ! Koumas, Lewis
44'
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
27%
Нічия
46%
Саутгемптон
27%
Склади команд
62
Kelleher, Caoimhin
21
Tsimikas, Kostas
4
Вірджил ван Дейк
78
Quansah, Jarell
2
Gomez, Joe
53
McConnell, James
42
Clark, Bobby
84
Bradley, Conor
67
Koumas, Lewis
18
Gakpo, Cody
19
Elliott, Harvey
13
Lumley, Joe
14
Bree, James
5
Джек Стівенс
35
Ян Беднарек
3
Manning, Ryan
7
Aribo, Joe
19
Rothwell, Joe
24
Charles, Shea
23
Edozie, Samuel
18
Mara, Sekou
20
Sulemana, Kamaldeen
Стартовий склад
  • 67
    Koumas, Lewis
    Півзахисник
    44
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 19
    Elliott, Harvey
    Форвард
  • 53
    McConnell, James
    Півзахисник
  • 42
    Clark, Bobby
    Півзахисник
  • 84
    Bradley, Conor
    Півзахисник
  • 21
    Tsimikas, Kostas
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 78
    Quansah, Jarell
    Захисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 62
    Kelleher, Caoimhin
    Воротар
  • 23
    Edozie, Samuel
    Форвард
  • 18
    Mara, Sekou
    Форвард
  • 20
    Sulemana, Kamaldeen
    Півзахисник
  • 7
    Aribo, Joe
    Півзахисник
  • 19
    Rothwell, Joe
    Півзахисник
  • 24
    Charles, Shea
    Захисник
  • 14
    Bree, James
  • 5
    Джек Стівенс
    Захисник
  • 35
    Ян Беднарек
    Захисник
  • 3
    Manning, Ryan
    Півзахисник
  • 13
    Lumley, Joe
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Рассел Мартин
Статистика матчу
3
Удари в отвір
3
3
Удари повз
2
3
Штрафні
4
3
Кутові
3
1
Офсайди
2
3
Сейви
2
3
Фоли
1
53%
Володіння м'ячем
47%
Трансляція
Поки розібрались, як грає Ліверпуль із таким набором виконавців, господарі ледь не пропустили гол чи два. Але Саутгемптон своїми нагодами на скористався, після чого пропустив під завісу тайму. Неоднозначний матч і точно ще він не добіг до свого завершення.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 1 хв.
45'
Небезпечний момент
Кумас запустив на лівому фланзі штрафного передачу на хід Гакпо, який потім бив у дальній від кута воротарського, але не влучив у ворота.
44'
Гоооол!!!
ГОЛ! Передачу Кларка з глибини до входу на лівий фланг штрафного Кумас продовжив зміщенням у центр із ударом під ближню стійку поміж ніг захиснику.
42'
Небезпечний момент
Дальній удар від Елліотта з правого флангу під протилежну стійку перевів на кутовий Лавлі.
40'
Ротвелл головою на дальній зняв подачу з лівого флангу штрафного від Цимікаса на кутовий.
38'
Небезпечний момент
Сулемана вдалось втікти від Кванси на лівому фланзі до штрафного, але його удар низом у дальній прочитав Келлегер.
35'
Рух у обидва боки поля повернувся, але з цікавого — нічого.
32'
Утримує м'яч Ліверпуль біля центральної лінії.
30'
Кларк у падінні перед штрафним завдав удар абияк повз праву стійку.
29'
Кванса перевів на кутовий простріл Сулемана з лівого флангу штрафного.
27'
Елліотт не пішов за передачею Бредлі до правого флангу штрафного на хід.
25'
Саутгемптон сидить на власній половині й навіть не намагається відповідати цими хвилинами.
22'
Намагається пресингувати на чужій половині Ліверпуль.
20'
Падіння Кумаса в боротьбі проти Стівенса на лівому фланзі штрафного нікого не зацікавило.
18'
Небезпечний момент
Зміщення Ротвелла з лівого флангу до чужого штрафного завершилось ударом повз дальню стійку.
17'
Ліверпуль намагається відбиватись, але суперники постійно присутні поблизу штрафного.
15'
Високо на трибуни спрямував свій дальній удар із зони перед чужим штрафним Гомес.
15'
Заблоковано простріл Бердлі з правого флангу штрафного.
13'
Едозі з правого флангу виконав простріл на ближню, де Келлегер забрав м'яч до рук.
10'
Едозі завершив зміщення з правого флангу ударом у захисника в центрі штрафного.
8'
Контроль м'яча від Ліверпуля на чужій половині та постійний пресинг.
6'
Небезпечний момент
Помилився Макконелл біля власних штрафних під час передачі Макконелла, після чого пробив у лівий кут низом Мара, але Келлегер витягнув.
3'
Заблоковано на кутовий простріл із лівого флангу штрафного від Цимікаса.
1'
Активний початок гри від Ліверпуля на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Саутгемптон до цього вибив Волсолл (4:0) та Вотфорд (4:1).
Інфо
Ливерпуль до цього вибив Арсенал (2:0) та Норвич (5:2).
Запасні: Маккарті, Вокер-Пітерс, Мегома, Гарвуд-Белліс, Смоллбоун, Діблінг, Амо-Меяу, Адамс, А. Армстронг.
Саутгемптон: Ламлі — Брі, Стівенс, Беднарек, Меннінг — Чарльз, Ротвелл, Арібо — Сулемана, Мара, Едозі.
Запасні: Адріан, Конате, Діас, Мак Аллістер, Скенлон, Гордон, Нейлло, Деннс, Ньйоні.
Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Кванса, ван Дейк, Цимікас — Макконнелл, Гомес, Кларк — Елліотт, Гакпо, Кумас.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Крейг Поусон (Ротерем, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1/8 фіналу Кубку Англії. На полі стадіону Енфілд (Ліверпуль, Англія) зіграють Ліверпуль та Саутгемптон.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Саутгемптон" 28.02.2024, Кубок Англії

між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) проходитиме в рамках по футболу: Кубок Англії 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 28.02.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Саутгемптон" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 28.05.2023 закінчилось : 4:4 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Рассел Мартин розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Саутгемптон" можна подивитися 28.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Саутгемптон", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Челсі" - 25.02.2024, у рамках Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Рубен Сельес

команди "Саутгемптон" був зіграний проти "Міллуолл" - 24.02.2024, у рамках Чемпіоншип 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Міллуолл".

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Саутгемптон" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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