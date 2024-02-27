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Челсі - Лідс Юнайтед онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 28 лютого 2024, 21:30 . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Лідс Юнайтед
Лидс
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Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
28%
Нічия
38%
Лідс Юнайтед
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Leeds United when Chelsea FC is playing at home is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Leeds United is 0-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 8 times, there have been 4 draws while Leeds United have won 2 times. The goal difference is 20-13 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 29 meetings, Chelsea FC have won 12 times, there have been 8 draws while Leeds United have won 9 times. The goal difference is 35-34 in favour of Chelsea FC.
  • Leeds United's last away win against Chelsea FC was in 1999.
  • Leeds United have a winning streak of 6 matches.
  • Leeds United haven't lost in their last 12 games.
  • Leeds United have a winning streak of 6 matches away from home.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Leeds United in their last 7 encounters.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Leeds United have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Leeds United have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 24% of their matches, Leeds United in 36% of their matches.
  • Chelsea FC wins 24% of halftimes, Leeds United wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 1 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Leeds United leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Leeds United is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • Leeds United's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Leeds United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 3, Leeds United won 1, 1 draws.
  • Chelsea FC scores 1.4 goals in a match against Leeds United and Leeds United scores 1 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Leeds United is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Leeds United is 1.
  • Chelsea FC scores 1.66 goals when playing at home and Leeds United scores 1.48 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
4
Перемог
6
Ігор
1
Перемог
Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 17:00 Челсі 1 - 0 Завершено Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.08.2022 - 16:00 Лідс Юнайтед 3 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.05.2022 - 21:30 Лідс Юнайтед 0 - 3 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Челсі 3 - 2 Завершено Лідс Юнайтед
Останні матчі - Челсі
Кубок англійської ліги 2023/2024
25.02.2024 - 17:00 Челсі 0 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.02.2024 - 22:00 Крістал Пелес 1 - 3 Завершено Челсі В
Кубок Англії 2023/2024
07.02.2024 - 22:00 Астон Вілла 1 - 3 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 16:00 Челсі 2 - 4 Завершено Вулверхемптон П
Показати більше
Останні матчі - Лідс Юнайтед
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
28%
Нічия
38%
Лідс Юнайтед
34%
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - "Лідс Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
"Лідс" (стартовий склад): Мельє - Ампаду, Грей, Джеймс, Джозеф, Ентоні, Купер, Піру, Робертс, Родон, Фірпо
Інфо
"Челсі" (стартовий склад): Санчес - Гілкріст, Дісасі, Чалоба, Густо, Мадуеке, Кайседо, Енцо, Мудрик, Стерлінг, Джексон
"Челсі" виграв останні 6 домашніх матчів проти "Лідса" в усіх турнірах. В останніх 3 домашніх матчах "Челсі" проти "Лідса" фіксувався нічийний рахунок після 45 хвилин та переможний рахунок після 90 хвилин.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію 1/8 фіналу Кубка Англії між "Челсі" та "Лідсом". Протистояння розпочнеться о 21:30.
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Анонс матчу "Челсі" - "Лідс Юнайтед" 28.02.2024, Кубок Англії

між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Лідс Юнайтед" (Лидс) проходитиме в рамках по футболу: Кубок Англії 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 28.02.2024
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Челсі" (Лондон) та командою "Лідс Юнайтед" (Лидс):

між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда "Лідс Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Лідс Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 04.03.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Лідс Юнайтед" можна подивитися 28.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Лідс Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

команди "Челсі" був зіграний проти "Ліверпуль" - 25.02.2024, у рамках Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Лідс Юнайтед" (Лидс)
Рік заснування "Лидс Юнайтед" (Лидс): 1919
Країна: Англия
Тренер: Хави Грасия

команди "Лідс Юнайтед" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 23.02.2024, у рамках Чемпіоншип 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Лідс Юнайтед".

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