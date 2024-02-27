Челсі - Лідс Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Челсі" - "Лідс Юнайтед" 28.02.2024, Кубок Англії

між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Лідс Юнайтед" (Лидс) проходитиме в рамках по футболу: Кубок Англії 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 28.02.2024

Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Челсі" (Лондон) та командою "Лідс Юнайтед" (Лидс):

між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда "Лідс Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Лідс Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 04.03.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



команди "Челсі" був зіграний проти "Ліверпуль" - 25.02.2024, у рамках Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Лідс Юнайтед" (Лидс)

Рік заснування "Лидс Юнайтед" (Лидс): 1919

Країна: Англия

Тренер: Хави Грасия



команди "Лідс Юнайтед" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 23.02.2024, у рамках Чемпіоншип 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Лідс Юнайтед".

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