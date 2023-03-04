  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Челсі - Лідс Юнайтед Дивитися онлайн
У тренді

Челсі - Лідс Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 березня 2023, 17:00 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
0 - 0
Оновити
0'
Лідс Юнайтед
Лидс
Хто переможе?
54 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
39%
Нічия
28%
Лідс Юнайтед
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Leeds United is 0-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 7 times, there have been 4 draws while Leeds United have won 2 times. The goal difference is 19-13 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 28 meetings, Chelsea FC have won 11 times, there have been 8 draws while Leeds United have won 9 times. The goal difference is 34-34 in favour of Chelsea FC.
  • Leeds United's last away win against Chelsea FC was in 1999.
  • Last season Chelsea FC won both games against Leeds United (3-2 at home and 3-0 away).
  • Did you know that Chelsea FC scores 26% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Leeds United scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Chelsea FC haven't won in their last 6 games.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Leeds United in their last 6 encounters.
  • Chelsea FC haven't scored in 4 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Leeds United haven't scored in 5 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Leeds United's away record this season: 1-3-8.
  • Kai Havertz is Chelsea FC's top scorer with 5 goals. Rodrigo Moreno has scored 10 times for Leeds United.
  • Chelsea FC wins 1st half in 31% of their matches, Leeds United in 24% of their matches.
  • Chelsea FC wins 31% of halftimes, Leeds United wins 24%.
  • The winner of their last meeting was Leeds United.
  • On their last meeting Leeds United won by 3 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When Leeds United leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Leeds United is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Leeds United.
  • Leeds United's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Leeds United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 3, Leeds United won 1, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Leeds United.
  • Leeds United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC scores 1.8 goals in a match against Leeds United and Leeds United scores 1.2 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Leeds United is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Leeds United is 1.4.
  • Chelsea FC scores 1.33 goals when playing at home and Leeds United scores 1.23 goals when playing away (on average).
  • Chelsea FC has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Chelsea FC have lost 3 matches in a row.
  • Chelsea FC have not managed to score in their last 3 matches.
  • In Premier League, Leeds United has better performance than Chelsea FC.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
3
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.08.2022 - 16:00 Лідс Юнайтед 3 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.05.2022 - 21:30 Лідс Юнайтед 0 - 3 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Челсі 3 - 2 Завершено Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
13.03.2021 - 14:30 Лідс Юнайтед 0 - 0 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.02.2023 - 15:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Челсі 0 - 1 Завершено Саутгемптон П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
15.02.2023 - 22:00 Боруссія 1 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.02.2023 - 22:00 Челсі 0 - 0 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 14:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Челсі Н
Показати більше
Останні матчі - Лідс Юнайтед
Кубок Англії 2022/2023
28.02.2023 - 21:45 Фулгем 2 - 0 Завершено Лідс Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 17:00 Лідс Юнайтед 1 - 0 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Евертон 1 - 0 Завершено Лідс Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.02.2023 - 16:00 Лідс Юнайтед 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.02.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Лідс Юнайтед Н
Показати більше
Хто переможе?
54 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
39%
Нічия
28%
Лідс Юнайтед
33%
Склади команд
1
Кепа Аррiзабалага
4
Badiashile, Benoit
26
Koulibaly, Kalidou
33
Fofana, Wesley
21
Chilwell, Ben
8
Матео Ковачіч
5
Fernandez, Enzo
12
Рубен Лофтус-Чік
17
Рахім Стерлінґ
29
Havertz, Kai
11
Felix, Joao
1
Meslier, Illan
2
Ayling, Luke
5
Робін Кох
39
Wober, Maximilian
3
Firpo, Junior
12
Adams, Tyler
28
McKennie, Weston
10
Summerville, Crysencio
11
Aaronson, Brenden
11
Джек Гарісон
24
Rutter, Georginio
Стартовий склад
  • 17
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 11
    Felix, Joao
    Форвард
  • 21
    Chilwell, Ben
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 5
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 12
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
  • 4
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
  • 33
    Fofana, Wesley
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
  • 24
    Rutter, Georginio
  • 10
    Summerville, Crysencio
    Форвард
  • 11
    Aaronson, Brenden
    Півзахисник
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 12
    Adams, Tyler
  • 28
    McKennie, Weston
  • 2
    Ayling, Luke
    Захисник
  • 5
    Робін Кох
    Захисник
  • 39
    Wober, Maximilian
    Захисник
  • 3
    Firpo, Junior
  • 1
    Meslier, Illan
Запасні гравці
Тренери
  • Поттер, Грэм
  • Грасия, Хавьер
Трансляція
1'
Свисток
Виходять команди на поле
Інфо
Мудрик залишився у запасі лондонців!
Інфо
Стартовий склад Лідса: Месльє, Ейлінг, Кох, Вебер, Фірпо, Адамс, Маккенні, Саммервілл, Ааронсон, Харрісон, Рюттер
Інфо
Стартовий склад Челсі: Аррізабалага, Фофана, Кулібалі, Бадіашіль, Чілвелл, Лофтус-Чік, Фернандес, Ковачич, Гаверц, Фелікс, Стерлінг
Ну і чекаємо, що там з Мудриком!
Челсі перед матчем на 10-му місці (31 очко), Лідс бореться за виживання – 17 місце, 22 бали
Інфо
Поєдинок розпочнеться о 17:00, судити гру буде Майкл Олівер
Доброго вечора всім любителям англійського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 26-го туру АПЛ, в якому Челсі прийме Лідс.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(1)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
04.03.2023 о 16:31
сегодня Челси выигрывает --Мудрик забьёт гол
Відповісти
0
0

Останні матчі
Завершено 15:00 - Сьогодні Трабзонспор Трабзонспор 1 Умранієспор Умранієспор 2 Завершено 15:00 - Сьогодні Хетафе Хетафе 3 Жирона Жирона 2 Завершено 15:00 - Сьогодні Хапоель Іроні Хапоель Іроні 2 Маккабі Маккабі 2 Завершено 14:30 - Сьогодні Морекамбе Морекамбе 0 Болтон Болтон 0 Завершено 14:30 - Сьогодні Кардіфф Сіті Кардіфф Сіті 2 Брістоль Сіті Брістоль Сіті 0

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Челсі - "Лідс Юнайтед" 04.03.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Челсі (Лондон) та командою "Лідс Юнайтед" (Лидс) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 04.03.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Челсі (Лондон) та командою "Лідс Юнайтед" (Лидс):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Лідс Юнайтед", тоді як команда Челсі залишилася з поразкою . Зіткнення "Лідс Юнайтед" та Челсі у попередньому футбольному матчі 21.08.2022 закінчилось с такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Челсі - "Лідс Юнайтед" можна подивитися 04.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Челсі - "Лідс Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челсі (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Прошедший поединок команди Челсі був зіграний проти "Тоттенхем" - 26.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: "Лідс Юнайтед" (Лидс)
Рік заснування "Лидс Юнайтед" (Лидс): 1919
Країна: Англия

Предыдущий матч команди "Лідс Юнайтед" був зіграний проти Фулгем - 28.02.2023, у рамках турнира Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Слідкуйте за результатами матчу Челсі - "Лідс Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден