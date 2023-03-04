Челсі - Лідс Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Челсі - "Лідс Юнайтед" 04.03.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Челсі (Лондон) та командою "Лідс Юнайтед" (Лидс) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 04.03.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Челсі (Лондон) та командою "Лідс Юнайтед" (Лидс):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Лідс Юнайтед", тоді як команда Челсі залишилася з поразкою . Зіткнення "Лідс Юнайтед" та Челсі у попередньому футбольному матчі 21.08.2022 закінчилось с такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Челсі (Лондон)

Рік заснування Челсі (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Грэм Поттер



Прошедший поединок команди Челсі був зіграний проти "Тоттенхем" - 26.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: "Лідс Юнайтед" (Лидс)

Рік заснування "Лидс Юнайтед" (Лидс): 1919

Країна: Англия



Предыдущий матч команди "Лідс Юнайтед" був зіграний проти Фулгем - 28.02.2023, у рамках турнира Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Фулгем.

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