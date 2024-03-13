Атлетіко - Інтер онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Атлетіко" - "Інтер" 13.03.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

між командою "Атлетіко" (Мадрид) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Ванда Метрополитано.

Дата проведення матчу: 13.03.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Атлетіко" (Мадрид) та командою "Інтер" (Милан):

між командами закінчився перемогою на користь "Інтер", тоді як команда "Атлетіко" залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 20.02.2024 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)

Рік заснування "Атлетіко" (Мадрид): 1903

Країна: Испания

Тренер: Диего Симеоне



команди "Атлетіко" був зіграний проти "Кадіс" - 09.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Кадіс".

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)

Рік заснування "Интер" (Милан): 1908

Країна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



команди "Інтер" був зіграний проти "Болонья" - 09.03.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Інтер".

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