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Атлетіко - Інтер онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 13 березня 2024, 22:00 - Ванда Метрополитано . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Шимон Марчиняк
Рейтинг матчу:
Атлетіко
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Інтер
Милан
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Хто переможе?
54 Користувачів зробило свій вибір
Атлетіко
31%
Нічия
26%
Інтер
43%
Цікаві факти
  • Inter Milano have a winning streak of 12 matches.
  • Inter Milano haven't lost in their last 14 games.
  • Inter Milano have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Inter Milano have lost none of their last 18 away matches.
  • The result of the first leg: Inter Milano - Atletico Madrid 1-0.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Atletico Madrid wins 1st half in 42% of their matches, Inter Milano in 51% of their matches.
  • Atletico Madrid wins 42% of halftimes, Inter Milano wins 51%.
  • The winner of their last meeting was Inter Milano.
  • On their last meeting Inter Milano won by 1 goals.
  • When Atletico Madrid leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Inter Milano leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When Inter Milano is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Inter Milano has better performance than Atletico Madrid.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than Atletico Madrid's.
  • Inter Milano have lost just 1 of their last 3 games against Atletico Madrid (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Atletico Madrid won 1, Inter Milano won 2, 0 draws.
  • Atletico Madrid scores 0.67 goals in a match against Inter Milano and Inter Milano scores 0.67 goals against Atletico Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Atletico Madrid and Inter Milano is 1.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Atletico Madrid and Inter Milano is 0.33.
  • Atletico Madrid scores 2.41 goals when playing at home and Inter Milano scores 2.09 goals when playing away (on average).
  • Atletico Madrid have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Атлетіко
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Інтер
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.02.2024 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Атлетіко
Останні матчі - Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.03.2024 - 17:15 Кадіс 2 - 0 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.03.2024 - 17:15 Атлетіко 2 - 1 Завершено Бетіс В
Кубок Іспанії 2023/2024
29.02.2024 - 22:30 Атлетік 3 - 0 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.02.2024 - 22:00 Альмерія 2 - 2 Завершено Атлетіко Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.02.2024 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Атлетіко П
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Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2023/2024
09.03.2024 - 19:00 Болонья 0 - 1 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2023/2024
04.03.2024 - 21:45 Інтер 2 - 1 Завершено Дженоа В
Чемпіонат Італії 2023/2024
28.02.2024 - 21:45 Інтер 4 - 0 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2023/2024
25.02.2024 - 19:00 Лечче 0 - 4 Завершено Інтер В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.02.2024 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Атлетіко В
Показати більше
Хто переможе?
54 Користувачів зробило свій вибір
Атлетіко
31%
Нічия
26%
Інтер
43%
LIVE
Трансляція матчу "Атлетіко" - "Інтер"
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Арбітр матчу з Польщі: Шимон Марциняк
Головний тренер Інтера: Сімоне Індзагі
На лаві запасних: Асллані, Аудеро, Ачербі, Бісек, Б'юкенен, Дарміан, Ді Дженнаро, Классен, Санчес, Сарр, Станкович, Фраттезі
Інфо
Стартовий склад Інтера (3-5-2): Зоммер - Бастоні, Де Врей, Павар - Дімарко, Мхітарян, Чалханоглу, Барелла, Дюмфріс - Тюрам, Мартінес
Головний тренер Атлетико: Дієго Сімеоне
На лаві запасних: Мандава, Вермерен, Аспілікуета, Барріос, Габріел Пауліста, Гоміс, Депай, Корреа, Молдован, Ньїгес, Рікельме
Інфо
Стартовий склад Атлетико (5-3-2): Облак - Ліно, Ермосо, Вітсель, Савич, Моліна - Де Пауль, Коке, Льоренте - Грізман, Мората
Нагадаємо, що перший матч між цими командами, який відбувся в Італії, закінчився мінімальною перемогою Інтера 1:0
Матч пройде у Мадриді на "Ванда Метрополітано" та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому Атлетико прийме у гостях Інтер
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Останні матчі
Завершено 19:30 - Сьогодні Корона Корона 0 Ракув Ракув 2 Завершено 17:00 - Сьогодні Мілан U19 Мілан U19 1 Реал U19 Реал U19 1 Завершено 22:20 - Вчора Арсенал Арсенал 1 Порту Порту 0 Завершено 22:00 - Вчора Болтон Болтон 5 Оксфорд Юнайтед Оксфорд Юнайтед 0 Завершено 22:00 - Вчора Барселона Барселона 3 Наполі Наполі 1

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Анонс матчу "Атлетіко" - "Інтер" 13.03.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

між командою "Атлетіко" (Мадрид) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Ванда Метрополитано.

Дата проведення матчу: 13.03.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Атлетіко" (Мадрид) та командою "Інтер" (Милан):

між командами закінчився перемогою на користь "Інтер", тоді як команда "Атлетіко" залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 20.02.2024 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Атлетіко" - "Інтер" можна подивитися 13.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Атлетіко" - "Інтер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетіко" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

команди "Атлетіко" був зіграний проти "Кадіс" - 09.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Кадіс".

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

команди "Інтер" був зіграний проти "Болонья" - 09.03.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Слідкуйте за результатами матчу "Атлетіко" - "Інтер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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