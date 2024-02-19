Інтер - Атлетіко онлайн трансляція матчу

між командою "Інтер" (Милан) та командою "Атлетіко" (Мадрид) проходитиме в рамках по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Джузеппе Меацца.
Дата проведення матчу: 20.02.2024
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд Симоне Индзаги и Диего Симеоне розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
команди "Інтер" був зіграний проти "Салернітана" - 16.02.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Інтер".
Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетико" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
команди "Атлетіко" був зіграний проти Лас-Пальмас - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".
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