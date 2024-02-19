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Інтер - Атлетіко онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 20 лютого 2024, 22:00 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Истван Ковач
Рейтинг матчу:
Інтер
Милан
0 - 0
Оновити
17'
Атлетіко
Мадрид
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Хід матчу
Хто переможе?
68 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
40%
Нічия
28%
Атлетіко
32%
Цікаві факти
  • Inter Milano haven't lost in their last 10 games.
  • Inter Milano haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Inter Milano have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • Inter Milano wins 1st half in 48% of their matches, Atletico Madrid in 43% of their matches.
  • Inter Milano wins 48% of halftimes, Atletico Madrid wins 43%.
  • The winner of their last meeting was Inter Milano.
  • On their last meeting Inter Milano won by 1 goals.
  • When Inter Milano leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When Atletico Madrid leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Inter Milano is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Atletico Madrid has better performance than Inter Milano.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than Atletico Madrid's.
  • Inter Milano scores 2.03 goals when playing at home and Atletico Madrid scores 1.71 goals when playing away (on average).
  • Inter Milano have a winning streak of 8 matches.
  • Inter Milano have won 4 home matches in a row.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Atletico Madrid has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2023/2024
16.02.2024 - 22:00 Інтер 4 - 0 Завершено Салернітана В
Чемпіонат Італії 2023/2024
10.02.2024 - 19:00 Рома 2 - 4 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2023/2024
04.02.2024 - 21:45 Інтер 1 - 0 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2023/2024
28.01.2024 - 21:45 Фіорентина 0 - 1 Завершено Інтер В
Суперкубок Італії 2024
22.01.2024 - 21:00 Наполі 0 - 1 Завершено Інтер В
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Останні матчі - Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.02.2024 - 15:00 Атлетіко 5 - 0 Завершено Лас-Пальмас В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.02.2024 - 19:30 Севілья 1 - 0 Завершено Атлетіко П
Кубок Іспанії 2023/2024
07.02.2024 - 22:30 Атлетіко 0 - 1 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.02.2024 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Атлетіко Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
31.01.2024 - 22:00 Атлетіко 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
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Хто переможе?
68 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
40%
Нічия
28%
Атлетіко
32%
Склади команд
1
Sommer, Yann
95
Алессандро Бастоні
6
De Vrij, Stefan
28
Бенжамен Павар
32
Федеріко Дімарко
22
Генріх Мхітарян
20
Хакан Чалханоглу
23
Ніколо Барелла
36
Маттео Дарміан
10
Martinez, Lautaro
9
Thuram, Marcus
13
Ян Облак
16
Molina, Nahuel
20
Аксель Вітсель
2
Хосе Марiя Хiменес
22
Hermoso, Mario
12
Lino
5
Родрiго де Пауль
6
Коке
8
Сауль Ньiгес
14
Маркос Льоренте
7
Антуан Грiзманн
Стартовий склад
  • 10
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 9
    Thuram, Marcus
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 22
    Генріх Мхітарян
    Півзахисник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 36
    Маттео Дарміан
    Захисник
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 6
    De Vrij, Stefan
    Захисник
  • 28
    Бенжамен Павар
    Півзахисник
  • 1
    Sommer, Yann
    Воротар
  • 14
    Маркос Льоренте
    Півзахисник
  • 7
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
  • 5
    Родрiго де Пауль
    Півзахисник
  • 6
    Коке
    Захисник
  • 8
    Сауль Ньiгес
    Півзахисник
  • 16
    Molina, Nahuel
    Захисник
  • 20
    Аксель Вітсель
    Півзахисник
  • 2
    Хосе Марiя Хiменес
    Захисник
  • 22
    Hermoso, Mario
  • 12
    Lino
    Форвард
  • 13
    Ян Облак
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Симоне Индзаги
  • Диего Симеоне
Статистика матчу
2
Удари повз
1
2
Штрафні
1
1
Фоли
2
LIVE
Трансляція матчу "Інтер" - "Атлетіко"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
13'
Подача від Барелли з правого флангу полетіла від захисника під удар Лаутаро зльоту, той влучив у ногу Хіменеса, рикошет від якої полетів у руку Моліни, а від неї — до Облака.
12'
Небезпечний момент
Удар від Ліно з лівого кута штрафного полетів повз дальню стійку на середній висоті.
10'
Інтер продовжує тримати м'яч у себе, але Атлетіко почав відповідати пресингом.
8'
Чалханоглу дальнім пострілом із лівого флангу пробив повз ближню стійку.
6'
Атлетіко зовсім закрився в захисті, але може спокійно догратись під тиском.
4'
Тюрам на ближньому куті воротарського погано обробив передачу з правого флангу від Дарміана.
3'
Фол від Де Пауля перед штрафним проти Тюрама.
2'
Облак забрав до рук простріл уздовж лицьової з правого флангу від Дарміана.
1'
Інтер намагається тримати м'яч у себе.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Атлетіко був першим у групі з Лаціо, Феєнордом та Селтіком.
Інфо
Інтер був другим у групі з Реалом Сосьєдад, Бенфікою та Зальцбургом.
Запасні: Молдован, Гоміс, Пауліста, Депай, Корреа, Рікельме, Вермерен, Мората, Мандава, Барріос.
Атлетіко: Облак — Моліна, Вітсель, Хіменес, Ермосо, Ліно — Де Пауль, Коке, Сауль — Льоренте, Грізманн.
Запасні: Ді Дженнаро, Аудеро, Думфріс, Арнаутович, Классен, Фраттезі, Б’юкенен, Асллані, Аугусто, Біссек, Станкович, Санчес.
Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Іштван Ковач (Карей, Румунія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Джузеппе Меацца (Мілан, Італія) зіграють міланський Інтер та мадридський Атлетіко.
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Анонс матчу "Інтер" - "Атлетіко" 20.02.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

між командою "Інтер" (Милан) та командою "Атлетіко" (Мадрид) проходитиме в рамках по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 20.02.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Симоне Индзаги и Диего Симеоне розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Інтер" - "Атлетіко" можна подивитися 20.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Інтер" - "Атлетіко", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

команди "Інтер" був зіграний проти "Салернітана" - 16.02.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетико" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

команди "Атлетіко" був зіграний проти Лас-Пальмас - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Слідкуйте за результатами матчу "Інтер" - "Атлетіко" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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