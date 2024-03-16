Челсі - Лестер Сіті онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Челсі" - "Лестер Сіті" 17.03.2024, Кубок Англії

Поєдинок між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Лестер Сіті" (Лестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок Англії 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 17.03.2024

Час початку матчу: 14:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Челсі" (Лондон) та командою "Лестер Сіті" (Лестер):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда "Лестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Лестер Сіті" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 11.03.2023 закінчилось з наступним результатом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Лестер Сіті" можна подивитися 17.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Лестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти "Ньюкасл" - 11.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: "Лестер Сіті" (Лестер)

Рік заснування "Лестер Сити" (Лестер): 1884

Країна: Англия

Тренер: Энцо Мареска



Минулий матч команди "Лестер Сіті" був зіграний проти Халл Сіті - 09.03.2024, у рамках чемпіонату Чемпіоншип 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - "Лестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Кубок Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.