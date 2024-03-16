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Челсі - Лестер Сіті онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 17 березня 2024, 14:45 . Трансляція: Setanta Sports +
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Лестер Сіті
Лестер
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
48%
Нічия
28%
Лестер Сіті
24%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Leicester City is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 19 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 11 times, there have been 6 draws while Leicester City have won 2 times. The goal difference is 35-18 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 40 meetings, Chelsea FC have won 21 times, there have been 12 draws while Leicester City have won 7 times. The goal difference is 74-43 in favour of Chelsea FC.
  • Leicester City's last away win against Chelsea FC was in 2018.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Leicester City in their last 4 encounters.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Leicester City have scored at least one goal for 24 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 25% of their matches, Leicester City in 45% of their matches.
  • Chelsea FC wins 25% of halftimes, Leicester City wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 2 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 68% of their matches.
  • When Leicester City leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Leicester City is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In FA Cup, Chelsea FC has better performance than Leicester City.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Leicester City's.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 games against Leicester City (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 4, Leicester City won 0, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 4 FA Cup games against Leicester City.
  • Leicester City have won just 1 of their last 4 FA Cup games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC scores 2.2 goals in a match against Leicester City and Leicester City scores 0.8 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Leicester City is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Leicester City is 1.4.
  • Chelsea FC scores 1.71 goals when playing at home and Leicester City scores 1.75 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
10
Перемог
20
Ігор
4
Перемог
Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 3 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Челсі 2 - 1 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.05.2022 - 22:00 Челсі 1 - 1 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022
18.05.2021 - 22:15 Челсі 2 - 1 Завершено Лестер Сіті
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.03.2024 - 22:00 Челсі 3 - 2 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Брентфорд 2 - 2 Завершено Челсі Н
Кубок Англії 2023/2024
28.02.2024 - 21:30 Челсі 3 - 2 Завершено Лідс Юнайтед В
Кубок англійської ліги 2023/2024
25.02.2024 - 17:00 Челсі 0 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Челсі Н
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Останні матчі - Лестер Сіті
Чемпіоншип 2023/2024
09.03.2024 - 17:00 Халл Сіті 2 - 2 Завершено Лестер Сіті Н
Чемпіоншип 2023/2024
05.03.2024 - 21:45 Сандерленд 0 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіоншип 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 2 Завершено Квінз Парк Рейнджерс П
Кубок Англії 2023/2024
27.02.2024 - 21:30 Борнмут 0 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіоншип 2023/2024
23.02.2024 - 22:00 Лідс Юнайтед 3 - 1 Завершено Лестер Сіті П
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
48%
Нічия
28%
Лестер Сіті
24%
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - "Лестер Сіті"
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Запасні гостей: Ворд, Коуді, Нелсон, Олбрайтон, Кеннон, Маркал-Мадівадуа, Акгюн, Джастін, Іхеаначо.
Лестер: Столярчик - Вестергорд, Дойл, Фатаву, Фас, Мавідіді, Дака, Ндіді, Чудхурі, Вінкс, Дьюсбері-Голл.
Запасні господарів: Петрович, Мадуеке, Дейвід Вашингтон, Сілва, Чілвелл, Чуквуемека, Бадьяшиль, Ачімпонг, Гаррісон.
Челсі: Санчес - Густо, Дісасі, Чалоба, Кукурелья - Кайседо, Галлагер - Палмер, Мудрик, Стерлінг - Джексон.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Інфо
У минулому сезоні АПЛ Челсі обіграв Лестер в обох матчах (2:1 вдома, 3:1 в гостях). Наразі "лиси" виступають у Чемпіоншипі.
Інфо
У попередніх раундах "пенсіонери" пройшли Престон, Астон Віллу, і Лідс. "Лиси" перемогли Міллволл, Бірмінгем і Борнмут.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу чвертьфіналу Кубка Англії, у якому Челсі зустрінеться з Лестером.
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Анонс матчу "Челсі" - "Лестер Сіті" 17.03.2024, Кубок Англії

Поєдинок між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Лестер Сіті" (Лестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок Англії 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 17.03.2024
Час початку матчу: 14:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Челсі" (Лондон) та командою "Лестер Сіті" (Лестер):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда "Лестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Лестер Сіті" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 11.03.2023 закінчилось з наступним результатом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Лестер Сіті" можна подивитися 17.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Лестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти "Ньюкасл" - 11.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: "Лестер Сіті" (Лестер)
Рік заснування "Лестер Сити" (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Энцо Мареска

Минулий матч команди "Лестер Сіті" був зіграний проти Халл Сіті - 09.03.2024, у рамках чемпіонату Чемпіоншип 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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