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Севілья - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 03 вересня 2022, 22:00 - Рамон Санчес Писхуан
Головний суддя: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матчу:
Севілья
Севилья
0 - 1
Оновити
31'
Барселона
Барселона
Хід матчу
9' Усман Дембеле 21' Raphinha 28' Balde, Alejandro
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Севілья
33%
Нічия
33%
Барселона
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Sevilla FC and FC Barcelona when Sevilla FC is playing at home is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Sevilla FC and FC Barcelona is 1-2. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with Sevilla FC playing at home, Sevilla FC have won 9 times, there have been 9 draws while FC Barcelona have won 14 times. The goal difference is 51-39 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 69 meetings, Sevilla FC have won 13 times, there have been 16 draws while FC Barcelona have won 40 times. The goal difference is 143-71 in favour of FC Barcelona.
  • Last season's matches: 1-1 (Sevilla FC at home) and 1-0 (FC Barcelona at home).
  • Sevilla FC haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 11 games.
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches away from home.
  • FC Barcelona have lost none of their last 17 away matches.
  • Sevilla FC wins 1st half in 30% of their matches, FC Barcelona in 35% of their matches.
  • Sevilla FC wins 30% of halftimes, FC Barcelona wins 35%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When Sevilla FC leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Sevilla FC is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 36% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Sevilla FC.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Sevilla FC's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Sevilla FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Sevilla FC won 1, FC Barcelona won 3, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Sevilla FC.
  • Sevilla FC have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Sevilla FC scores 0.6 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 1.4 goals against Sevilla FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Sevilla FC and FC Barcelona is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Sevilla FC and FC Barcelona is 1.
  • Sevilla FC scores 1.85 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.84 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Sevilla FC were number 2 in the table with 7 points. Now they are number 15 with 1 points.
Особисті зустрічі
Севілья
3
Перемог
33
Ігор
23
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
03.04.2022 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Севілья
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
21.12.2021 - 22:30 Севілья 1 - 1 Завершено Барселона
Кубок Іспанії 2019/2020
03.03.2021 - 21:45 Барселона 3 - 0 Завершено Севілья
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
27.02.2021 - 17:15 Севілья 0 - 2 Завершено Барселона
Останні матчі - Севілья
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
27.08.2022 - 23:00 Альмерія 2 - 1 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.08.2022 - 23:00 Севілья 1 - 1 Завершено Вальядолід Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
12.08.2022 - 22:00 Osasuna 2 - 1 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
22.05.2022 - 23:00 Севілья 1 - 0 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
15.05.2022 - 20:30 Атлетіко 1 - 1 Завершено Севілья Н
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.08.2022 - 20:30 Барселона 4 - 0 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.08.2022 - 23:00 Реал Сосьєдад 1 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.08.2022 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано Н
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
22.05.2022 - 23:00 Барселона 0 - 2 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
15.05.2022 - 20:30 Хетафе 0 - 0 Завершено Барселона Н
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Новини команд
Головні події
28'
Balde, Alejandro
21'
Raphinha ГООЛ!
9'
Усман Дембеле
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Севілья
33%
Нічия
33%
Барселона
33%
Склади команд
13
Bono
19
Acuna, Marcos
14
Nianzou, Tanguy
6
Неманья Гудель
4
Montiel, Gonzalo
10
Iван Ракiтiч
20
Фернандо
8
Хоан Хордан
22
Iско
19
En-Nesyri, Youssef
17
Ерік Ламела
1
ter Stegen, Marc-Andre
23
Kounde, Jules
19
Araujo, Ronald
24
Garcia, Eric
28
Balde, Alejandro
30
Gavi
5
Серхiо Бускетс
16
Pedri
7
Усман Дембеле
9
Роберт Левандовскі
22
Raphinha
Стартовий склад
  • 22
    Iско
    Півзахисник
  • 19
    En-Nesyri, Youssef
    Форвард
  • 17
    Ерік Ламела
    Форвард
  • 10
    Iван Ракiтiч
    Півзахисник
  • 20
    Фернандо
    Півзахисник
  • 8
    Хоан Хордан
    Півзахисник
  • 19
    Acuna, Marcos
    Захисник
  • 14
    Nianzou, Tanguy
    Захисник
  • 6
    Неманья Гудель
    Півзахисник
  • 4
    Montiel, Gonzalo
    Захисник
  • 13
    Bono
    Воротар
  • 7
    Усман Дембеле
    Форвард
    9
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 22
    Raphinha
    Захисник
    21
  • 30
    Gavi
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
  • 16
    Pedri
    Форвард
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 19
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 24
    Garcia, Eric
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 1
    ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хулен Лопетеги
  • Xavi
Статистика матчу
61%
Володіння м'ячем
39%
3
Штрафні
6
2
Фоли
3
Удари в отвір
2
1
Блоковано ударів
1
Сейви
ЖК
1
4
Офсайди
1
Удари повз
2
Кутові
2
Трансляція
28'
Бальде отримав відкладену жовту. Арбітр Лаос демонструє: що за сукупність фолів на фланзі.
26'
Злий Хаві. Багато кричить він на своїх підопічних з бровки.
24'
Знову спроба пробити від Рафіньї - м'яч пролетів вище воріт.
Інфо
Перший гол Рафіньї за Барсу в офіційному матчі.
21'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Барселона забиває у першому ж своєму моменті! Гаві віддав розрізну передачу у штрафний на Левандовського, поляк м'яко перекинув голкіпера, проте Фернандо виніс м'яч зіс стрічки. Щоправда, від пропущеного господарям втекти не вдалося: Рафінья відразу ж добив головою у ворота.
18'
Небезпечний момент
А ось цього разу Ен-Несірі не потрапив в офсайдну пастку і вибіг ледь не сам на сам з тер Штегеном, але німець все одно потягнув удар в правий нижній від себе кут. Арбітри зафіксували офсайд, проте його там не було - VAR би виправив ситуацію.
16'
Офсайд
І відразу ж офсайд у Іско. Але цікавість в тому, що іспанець вийшов сам на сам з тер Штегеном і вперіщив вище воріт.
15'
Офсайд
Другий офсайд Ен-Несірі за три хвилини.
15'
Контратака господарів завершилася ударом в один дотик від Акуньї, але м'яч у аргентинця з'їхав з ноги.
13'
Жовта картка
Жовта для одного з помічників Хаві. Занадто емоційна реакція на роботу суддів.
12'
Офсайд
Забив Ен-Несірі, але арбітр зафіксував офсайд. Все згідно правил.
9'
Жовта картка
Дембеле збив Іско у центрі поля. За зрив контратаки француз отримав жовту.
6'
Бону забрав до рук дальній удар Дембеле. М'яч падав парашутиком.
5'
Небезпечний момент
Ох красиво Іско проникаючою розрізною передачею знайшов Ракитича у штрафному. Хорват пробив, але тер Штеген витягнув!
4'
Жваво розпочали команди, але поки це лише в плані бігової роботи. Навіть арбітр включився в гру: заблокував прохід Бускетсу.
Свисток
Пролунав стартовий свисток від арбітра.
Інфо
Перед цим матчем Барселона має в активі сім очок за три тури і іде на третій позиції, а Севілья - один заліковий бал за ті ж самі три тури (15 рядок турнірки).
Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Гарсія, Бальде - Гаві, Бускетс, Педрі - Дембеле, Левандовський, Рафінья.
Севілья: Бону - Монтьєль, Гудель, Ньянзу, Акунья - Хордан, Фернандо, Ракитич - Ламела, Ен-Несірі, Іско. Запасні: Дмітрович, Флорес, Кармона, Папу Гомес, Салас, Делейні, Дольберг, Мір, Навас, Сусо, Теллес, Торрес.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу четвертого туру іспанської Ла Ліги, в якому Севілья зустрінеться з Барселоною.
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Анонс матчу "Севілья" - "Барселона" 03.09.2022, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою "Севілья" (Севилья) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведення матчу: 03.09.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Севілья" (Севилья) та командою "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та "Севілья" у попередньому футбольному матчі 03.04.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хулен Лопетеги и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Севілья" - "Барселона" можна подивитися 03.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Севілья" - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севілья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Прошедший поединок команди "Севілья" був зіграний проти Альмерія - 27.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Альмерія.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший поединок команди "Барселона" був зіграний проти Вальядолід - 28.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу "Севілья" - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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