Севілья - Барселона онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

А ось цього разу Ен-Несірі не потрапив в офсайдну пастку і вибіг ледь не сам на сам з тер Штегеном, але німець все одно потягнув удар в правий нижній від себе кут. Арбітри зафіксували офсайд, проте його там не було - VAR би виправив ситуацію.