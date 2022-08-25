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Інгулець - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Чемпионат Украины - 25 серпня 2022, 13:00 - Стадион Ингулец
Головний суддя: Кривушкин, Дмитрий
Рейтинг матчу:
Інгулець
Петрово
0 - 1
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перерыв
ФК Олександрія
Александрия
Хід матчу
8' Kobzar, Bohdan 20' Максим Третьяков 22' Сергій Рибалка
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
29%
Нічия
26%
ФК Олександрія
45%
Цікаві факти
  • FC Ingulets Petrove have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 1st half in 15% of their matches, FC Oleksandriya in 26% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 15% of halftimes, FC Oleksandriya wins 26%.
  • The winner of their last meeting was FC Oleksandriya.
  • On their last meeting FC Oleksandriya won by 1 goals.
  • When FC Ingulets Petrove leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Ingulets Petrove.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 4 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Ingulets Petrove won 1, FC Oleksandriya won 3, 0 draws.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 3 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove have won just 1 of their last 3 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Ingulets Petrove scores 1.25 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 2.25 goals against FC Ingulets Petrove (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Oleksandriya is 3.5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Oleksandriya is 1.5.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.83 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 1.5 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Інгулець
1
Перемог
4
Ігор
3
Перемог
ФК Олександрія
Чемпионат Украины 2021/2022
10.09.2021 - 19:30 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Інгулець
Чемпионат Украины 2020/2021
21.03.2021 - 14:00 Інгулець 1 - 0 Завершено ФК Олександрія
Чемпионат Украины 2021
18.10.2020 - 17:00 ФК Олександрія 4 - 3 Завершено Інгулець
Кубок України 2021
30.09.2020 - 18:30 ФК Олександрія 4 - 1 Завершено Інгулець
Останні матчі - Інгулець
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 16:05 Інгулець 1 - 0 Завершено Кривбас В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
14.02.2022 - 16:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Динамо П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
10.02.2022 - 14:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Медзь Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
07.02.2022 - 15:00 Інгулець 2 - 0 Завершено Діла В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
30.01.2022 - 15:00 Інгулець 1 - 2 Завершено ЦСКА 1948 П
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Останні матчі - ФК Олександрія
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
10.08.2022 - 14:00 Металіст 1925 2 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
13.02.2022 - 14:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Torpedo Moscow Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
10.02.2022 - 16:00 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Тобол Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
08.02.2022 - 15:00 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Капфенберг В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
06.02.2022 - 14:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено Randers Н
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Головні події
22'
Сергій Рибалка ГООЛ!
20'
Максим Третьяков
8'
Kobzar, Bohdan
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
29%
Нічия
26%
ФК Олександрія
45%
Склади команд
Стартовий склад
  • 13
    Данило Кучер
    Воротар
  • 44
    Тарас Саків
    Захисник
  • 78
    Дмитро Нагієв
    Захисник
  • 18
    Олександр Кучеренко
    Захисник
  • 21
    Chenbay, Sergey Dmitrovich
    Захисник
  • 15
    Андрій Коробенко
    Півзахисник
  • 11
    Bliznichenko, Viktor
    Півзахисник
  • 10
    Олександр Козак
    Півзахисник
  • 19
    Владислав Клименко
    Захисник
  • 5
    Євген Запорожець
    Півзахисник
  • 60
    Pospelov, Dmytro
    Захисник
  • 31
    Олег Білик
    Воротар
  • 37
    Сергій Рибалка
    Півзахисник
    22
  • 29
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 27
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 15
    Voloshyn, Vikentii
    Півзахисник
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 10
    Максим Третьяков
    Півзахисник
    20
  • 9
    Владислав Калітвінцев
    Півзахисник
  • 14
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 2
    Melnyk, Oleksandr
    Захисник
  • 73
    Kobzar, Bohdan
    Форвард
    8
Запасні гравці
Тренери
  • Лавриненко, Сергей
  • Gura, Yury
Статистика матчу
12
Штрафні
8
1
Офсайди
7
Фоли
12
ЖК
2
3
Удари повз
1
3
Кутові
3
49%
Володіння м'ячем
51%
Удари в отвір
2
1
Сейви
Трансляція
У першому таймі ми побачили декілька цікавих атак, однак загальний рівень футболу залишає бажати кращого.
45+2'
Свисток
Перерва.
45'
Інфо
Додано 1 хвилину.
33'
Спроба Олександра Козака (Інгулець) вразити ворота суперника дальнім ударом зазнала невдачі.
31'
Черговий невдалий стандарт від господарів поля. Цього разу неточного удару головою завдав Олександр Кучеренко.
25'
Небезпечний момент
Інгулець відповідає своїм небезпечним моментом! Запорожець хитнув захисника й сппямував мяч у ближній кут. Каркас воріт допоміг Олегові Білику уникнути голу.
23'
Небезпечний момент
За хвилину Олександрія мала шанс подвоїти свою перевагу! Богдан Кобзар виконав вражаючий забіг із м'ячем і завдав неочікуваного удару з-під захисника. Данило Кучер встиг скластися та перевести шкіряного на кутовий.
22'
Гоооол!!!
Сергій Рибалка на досвіді реалізував удар з одинадцятиметрової позначки.
22'
Небезпечний момент
Арбітр призначає пенальті у ворота Інгульця! Данило Кучер у власному штрафному порушив правила проти Богдана Кобзаря.
20'
Жовта картка
Максим Третьяков (Олександрія) отримав жовту картку за фол у центрі поля.
15'
Обидві команди демонструють невисокий ігровий темп. Без небезпечних моментів поки що.
8'
Жовта картка
Богдан Кобзар (Олександрія) отримав попередження за відмашку ліктем.
7'
Владислав Калітвінцев (Олександрія) потурбував Данила Кучера (Інгулець) пострілом з дальної відстані. М'яч у підсумку пройшов над поперечиною.
5'
Владислав Клименко (Інгулець) випередив Олега Білика (Олександрія) у боротьбі за м'яч, але завдав неточного удару.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Інгульця: Кучер – Саків, Поспєлов, Ченбай, Нагієв – Кучеренко, Коробенко, Запорожець (к) – Блізніченко, Клименко, Козак.
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Білик – Цуріков, Бабогло, Мельник, Мірошніченко – Демченко, Рибалка, Волошин – Третьяков (к), Кобзар, Калітвінцев.
Дербі у Петровому. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 7-го раунду УПЛ між Інгульцем та Олександрією.
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Анонс матчу Інгулець - ФК Олександрія 25.08.2022, Чемпионат Украины

Матч між командою Інгулець (Петрово) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 25.08.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Інгулець (Петрово) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Інгулець у попередньому футбольному матчі 10.09.2021 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Лавриненко, Сергей и Gura, Yury розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - ФК Олександрія можна подивитися 25.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпионат Украины. Текстову трансляцію матчу Інгулець - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший матч команди Інгулець був зіграний проти Кривбас - 16.02.2022, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Предыдущий поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Металіст 1925 - 10.08.2022, у рамках чемпионата Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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