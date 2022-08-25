Інгулець - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Інгулець - ФК Олександрія 25.08.2022, Чемпионат Украины

Матч між командою Інгулець (Петрово) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 25.08.2022

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Інгулець (Петрово) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Інгулець у попередньому футбольному матчі 10.09.2021 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Лавриненко, Сергей и Gura, Yury розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)

Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013

Країна: Украина

Тренер: Сергей Лавриненко



Прошедший матч команди Інгулець був зіграний проти Кривбас - 16.02.2022, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Юрий Гура



Предыдущий поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Металіст 1925 - 10.08.2022, у рамках чемпионата Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

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