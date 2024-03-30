ФК Минай - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою ФК Минай (Минай) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Mynay-Arena.
Дата проведення матчу: 31.03.2024
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між клубами ФК Минай (Минай) та командою ФК Олександрія (Александрия):
Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Олександрія та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 16.09.2023 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Ljubenovic, Zeljko и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович
Попередній матч команди ФК Минай був зіграний проти ЛНЗ - 23.03.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025 та закінчився перемогою команди ФК Минай.
Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Минулий матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Ворскла - 15.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
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