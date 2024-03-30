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ФК Минай - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 31 березня 2024, 13:00 - Mynay-Arena . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Kryvushkin, Dmytro
Рейтинг матчу:
ФК Минай
Минай
0 - 2
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66'
ФК Олександрія
Александрия
Хід матчу
12' Сергій Логінов 19' Campos, Miguel 30' Vitenchuk, Vadym 42' Владислав Вакула 45' Kulakov, Andriy
46' Campos, Miguel Вийшов: Biloshevskyi, Bohdan Olehovych 49' Сергій Петько 50' Kulakov, Andriy
Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
43%
Нічия
30%
ФК Олександрія
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Minaj and FC Oleksandriya is 0-3. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings, FC Minaj have won 2 times, there have been 2 draws while FC Oleksandriya have won 4 times. The goal difference is 13-5 in favour of FC Oleksandriya.
  • Last season's matches: 1-1 (FC Minaj at home) and 2-1 (FC Oleksandriya at home).
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • When playing at home, FC Minaj have not lost to FC Oleksandriya in their last 3 encounters.
  • FC Minaj haven't scored in 5 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 5 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • FC Minaj's home record this season: 1-4-4.
  • FC Minaj wins 1st half in 15% of their matches, FC Oleksandriya in 28% of their matches.
  • FC Minaj wins 15% of halftimes, FC Oleksandriya wins 28%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Minaj leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When FC Minaj is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Minaj.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • FC Minaj has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 5 games against FC Minaj (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Minaj won 1, FC Oleksandriya won 2, 2 draws.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Minaj.
  • FC Minaj have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Minaj scores 0.8 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 1.4 goals against FC Minaj (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Minaj and FC Oleksandriya is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Minaj and FC Oleksandriya is 0.8.
  • FC Minaj scores 0.56 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 0.9 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Минай
1
Перемог
8
Ігор
4
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.09.2023 - 19:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.08.2022 - 15:00 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2021/2022
05.12.2021 - 17:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено ФК Минай
Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2025
23.03.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 2 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 0 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.03.2024 - 15:30 Зоря 2 - 0 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 14:50 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.03.2024 - 18:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 15:30 Полісся 1 - 2 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 14:40 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Шахтар Н
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12.02.2024 - 16:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Сабуртало В
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Головні події
50'
Kulakov, Andriy ГООЛ!
Сергій Петько
49'
46'
Campos, Miguel
Вийшов: Biloshevskyi, Bohdan Olehovych
45'
Kulakov, Andriy
Владислав Вакула
42'
Vitenchuk, Vadym
30'
19'
Campos, Miguel
12'
Сергій Логінов
Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
43%
Нічия
30%
ФК Олександрія
27%
Склади команд
Стартовий склад
  • 35
    Kemkin, Oleksandr
    Воротар
  • 77
    Kysil, Yaroslav
    Захисник
  • 5
    Korniychuk, Sergiy
    Захисник
  • 22
    Skyba, Yevgeniy
    Захисник
  • 3
    Prokopchuk, Kyrylo
    Захисник
  • 4
    Chuiev, Bohdan
    Захисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
    30
  • 32
    Сергій Петько
    Півзахисник
    49
  • 97
    Korablin, Timur
    Півзахисник
  • 99
    Владислав Вакула
    Півзахисник
    42
  • 9
    Ustymenko, Denys
    Форвард
  • 77
    Микита Шевченко
    Воротар
  • 6
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
  • 9
    Владислав Калітвінцев
    Півзахисник
  • 10
    Kulakov, Andriy
    Форвард
    50 45
  • 11
    Shulyanskyi, Artem
    Півзахисник
  • 18
    Сергій Логінов
    Півзахисник
    12
  • 22
    Skorko, Danil
    Захисник
  • 25
    Volodymyrovych, Ivan Kalyuzhny
  • 26
    Campos, Miguel
    Захисник
    46 19
  • 30
    Юрій Копіна
    Півзахисник
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Ljubenovic, Zeljko
  • Руслан Ротань
Статистика матчу
12
Штрафні
11
11
Фоли
9
Офсайди
3
3
ЖК
3
3
Удари повз
3
3
Кутові
3
1
Удари в отвір
5
3
Сейви
1
Блоковано ударів
1
Трансляція
58'
Гоооол!!!
Олександрія подвоїла перевагу! Калітвінцев отримав мʼяч неподалік від карного і другим дотиком пробив у дальній нижній кут. Відмінне влучання, Кемкін залишився не при справах.
50'
Гоооол!!!
Все ж таки відкриває рахунок Олександрія! Правий фланг оборони Миная провалився, Шулянський увірвався у вільну зону та віддав Кулакову під удар по порожніх воротах. З другої проби центрфорвард гостей забив чистий мʼяч.
46'
Небезпечний момент
Скорко підключився на вістря атаки і міг замикати простріл Калітвінцева, але трохи не встиг. На добиванні Ковалець теж зіграв невдало.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався. Білошевський у перерві замінив Кампуша, який висів на жовтій.
Перший тайм майже без подій. Хіба що можна відзначити велику кількість карток. Цілком імовірно, що сьогодні тренд на вилучення в УПЛ продовжиться.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+2'
Жовта картка
Кулаков штовхнув суперника в спину, хоча епізод абсолютно цього не потребував. Справедливе попередження.
45+1'
Інфо
Додано 2 хвилини.
42'
Жовта картка
Вакула одразу ж повернувся, щоб відпрацювати в обороні та награв на жовту.
41'
Ще одна непогана спроба Вакули забити зі штрафного, не вистачило зовсім трохи для влучання в девʼятку.
40'
Кампуш зачепив Вакулу поруч зі штрафним. Арбітр просвистів, але вилучити португальця не готовий.
39'
Руслан Ротань не приховує розчарування грою своєї команди. Якісних моментів справді майже немає, але і суперник нічого не створює.
32'
Удар Калітвінцева зі штрафного прийшовся в стінку.
30'
Жовта картка
Ось і перша картка для Миная. Вітенчук стрибнув у відчайдушний підкат, але не встиг випередити Скорка.
25'
Михайленко завдав удару з підступів до штрафного майданчика. Позиція була перспективна, але мʼяч пішов просто по центру.
20'
Вакула підійшов до мʼяча та виконав удар на техніку. Трохи вище поперечини пробив.
19'
Кампуш завалив суперника на газон, хоча мʼяч був узагалі в іншій зоні. Жовта і небезпечний штрафний для Миная.
18'
Обмінялися кутовими команди, створити нічого не вдалося.
12'
Жовта картка
Арбітр вирішив, що Логінов у верховій боротьбі порушив правила проти Вакули.
9'
Офсайд
Гравцям Олександрії вдалося відправити мʼяч у сітку, але після перевірки VAR гол було скасовано. Кулаков знаходився в офсайді.
4'
Ковалець міг розрізати захист Миная однією передачею, підключивши Скорка, але не розрахував силу.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні: Бандура (в), Вашкеба, Семотюк, Матюшенко, Нємчанінов, Тищук, Демиденко, Попов, Гунічев, Ременяк, Дмитрук, Піддубний.
Інфо
Стартовий склад Миная: Кемкін — Корнійчук, Чуєв, Прокопчук, Скиба, Кисіль — Вакула, Петько (к), Вітенчук, Кораблін — Устименко. Головний тренер — Желько Любенович.
Запасні: Єрмаков (в), Кравченко, Білошевський, Мартинюк, Смирний, Сігєєв, Бєляєв, Шостак, Беззера, Костишин, Погорілий, Де.
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Шевченко — Копина, Кампуш, Логінов, Скорко — Ковалець (к), Михайленко, Калюжний — Шулянський, Кулаков, Калітвінцев. Головний тренер — Руслан Ротань.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 22-го туру УПЛ Минай – Олександрія.
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Анонс матчу ФК Минай - ФК Олександрія 31.03.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою ФК Минай (Минай) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 31.03.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами ФК Минай (Минай) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Олександрія та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 16.09.2023 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Ljubenovic, Zeljko и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Минай - ФК Олександрія можна подивитися 31.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Минай - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович

Попередній матч команди ФК Минай був зіграний проти ЛНЗ - 23.03.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Минулий матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Ворскла - 15.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

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