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ФК Минай - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 11 березня 2023, 13:00 - Mynay-Arena
Головний суддя: Derevinskiy, Oleksiy
Рейтинг матчу:
ФК Минай
Минай
1 - 0
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63'
ФК Олександрія
Александрия
Хід матчу
2' Vitenchuk, Vadym
46' Владислав Калітвінцев Вийшов: Олег Кожушко 46' Сергій Рибалка Вийшов: Кирило Ковалець
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
21%
Нічия
36%
ФК Олександрія
42%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Minaj and FC Oleksandriya is 0-3. 3 matches have ended with this result.
  • FC Oleksandriya have previously won 4 of 6 matches against FC Minaj.
  • During the last 6 meetings, FC Minaj have won 2 times, there have been 0 draws while FC Oleksandriya have won 4 times. The goal difference is 11-3 in favour of FC Oleksandriya.
  • Last season's matches: 1-0 (FC Minaj at home) and 3-0 (FC Oleksandriya at home).
  • Did you know that FC Minaj scores 36% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 36% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Oleksandriya haven't won in their last 5 games.
  • FC Minaj haven't scored in 3 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 1 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Yegor Tverdokhlib is FC Minaj's top scorer with 3 goals. Maksym Tretyakov has scored 6 times for FC Oleksandriya.
  • FC Minaj have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Oleksandriya have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • FC Oleksandriya have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • FC Minaj wins 1st half in 5% of their matches, FC Oleksandriya in 29% of their matches.
  • FC Minaj wins 5% of halftimes, FC Oleksandriya wins 29%.
  • The winner of their last meeting was FC Oleksandriya.
  • On their last meeting FC Oleksandriya won by 1 goals.
  • When FC Minaj leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Minaj is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Minaj.
  • FC Minaj's performance of the last 5 matches is better than FC Oleksandriya's.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 5 games against FC Minaj (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Minaj won 1, FC Oleksandriya won 4, 0 draws.
  • FC Minaj scores 0.4 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 2.2 goals against FC Minaj (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Minaj and FC Oleksandriya is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Minaj and FC Oleksandriya is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Minaj scores 0.62 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 1.25 goals when playing away (on average).
  • FC Minaj have lost 3 matches in a row.
  • FC Minaj haven't won in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Минай
1
Перемог
6
Ігор
4
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.08.2022 - 15:00 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2021/2022
05.12.2021 - 17:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2021/2022
31.07.2021 - 16:00 ФК Минай 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2020/2021
20.02.2021 - 17:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено ФК Минай
Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.03.2023 - 13:00 ФК Львів 1 - 0 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.02.2023 - 15:00 ФК Минай 1 - 4 Завершено Шахтар П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
15.02.2023 - 14:30 ФК Минай 0 - 1 Завершено Мактаарал П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
12.02.2023 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершено Насаф Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
09.02.2023 - 14:00 ФК Минай 1 - 3 Завершено Вележ П
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 12:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.02.2023 - 13:00 ФК Олександрія 3 - 3 Завершено Металіст 1925 Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
17.02.2023 - 10:00 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Алай П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
16.02.2023 - 16:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено РФШ Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
13.02.2023 - 16:00 ФК Олександрія 4 - 1 Завершено Діла В
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Головні події
46'
Владислав Калітвінцев
Вийшов: Олег Кожушко
46'
Сергій Рибалка
Вийшов: Кирило Ковалець
ГООЛ! Vitenchuk, Vadym
2'
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
21%
Нічия
36%
ФК Олександрія
42%
Склади команд
Стартовий склад
  • 13
    Bandura, Oleksandr
  • 18
    Buleza, Andrii
    Захисник
  • 33
    Ігор Гончар
    Півзахисник
  • 25
    Horin, Oleh
    Півзахисник
  • 5
    Юрій Кравчук
    Захисник
  • 73
    Melnyk, Oleksandr
    Захисник
  • 76
    Михайло Шишка
    Півзахисник
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
    2
  • 17
    Vorobchak, Nazariy
    Півзахисник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Форвард
  • 14
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 66
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 9
    Владислав Калітвінцев
    Півзахисник
    46
  • 8
    Kulakov, Andriy
    Форвард
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 95
    Mustafaev, Emil
    Півзахисник
  • 91
    Mykhaylenko, Mykola Mykolayovych
  • 37
    Сергій Рибалка
    Півзахисник
    46
  • 77
    Микита Шевченко
    Воротар
  • 10
    Максим Третьяков
    Півзахисник
  • 29
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Володимир Шаран
  • Руслан Ротань
Статистика матчу
3
Удари в отвір
3
4
Штрафні
8
7
Фоли
4
2
Кутові
4
1
Офсайди
36%
Володіння м'ячем
64%
3
Сейви
2
3
Удари повз
1
Трансляція
57'
Кутовий
Кутовий для гостей. І знову навіс без удару по воротах
56'
Возили-возили м'яч гості, у результаті пас у штрафну на загострення прийшов прямо до Бандури
54'
Мірошниченко послизнувся. Зараз, здається, поле вже починає підкисати від дощу
53'
Олександрія продовжує володіти м'ячем. Але все це знову більше у центрі поля
50'
Ну а гра поки що досить сумбурна на початку другого тайму
49'
Дощ продовжує мрякати, але це не лякає глядачів, який за парканом спостерігають за поєдинком
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
46'
Заміна
Подвійна заміна в Олександрії у перерві - Кожушко замість Калітвінцева та Ковалець замість Рибалки
Минай забив уже на 2-й хвилині матчу після привозу кіпера гостей Шевченка. Потім фактично весь тайм Олександрія володіла м'ячем, але нічого цікавого біля воріт суперника так і не вигадала. Цікаво, що наприкінці тайму Минай міг забивати другий, але не пощастило. Тому, хто має бути незадоволений рахунком після першого тайму - те ще питання
45+1'
Свисток
Все, свисток на перерву. 1:0 на користь Миная після першої половини матчу
45'
Інфо
1 хвилину компенсував рефері до першого тайму
45'
Мустафаєв загострив у гостей – але удар мимо. Веселіше у нас справи пішли під кінець тайму
43'
Небезпечний момент
Штанга рятує гостей після удару Твердохліба із гострого кута! Ще моменту Миная! Ух!
42'
Небезпечний момент
Ой ой! І знову привіз гравців Олександрії у центрі поля. Контра Миная три на два, Гончар пробив, Шевченко тягне, а добавка Воробчака вже вище воріт! Міг і другий Минай забивати!
39'
І ще цікаво - Кулаков класно флангом пройшов, різав кут, але зрештою вирішив не бити, а котнути впоперек... Захисники Миная встигають перервати подачу
36'
Небезпечний момент
Штрафний на фланзі Олександрії. А ось це було цікаво - після подачі метушні у штрафній, в результаті, Бандура у грі. Натяк на момент у гостей, хоч і спонтанний
32'
Кутовий
Воробчак подав кутовий - закручував у ворота, але Шевченко пильнує, кулаком виносить загрозу
30'
Вишневський на фланзі ефектно прокинув Бабогла, але Калітвінцев встиг повернутися і постелітися у підкаті
28'
Кутовий
Ще один кутовий для Олександрії. І знову Калітвінцев невдало навісив – не перебив першого захисника
26'
Минай нічого не вигадує - в обороні намагається грати просто та надійно, аж до банальних виносів
24'
У Вітенчука невелике пошкодження – лікарі на полі
23'
Калітвінцев пробив метрів із 25-ти. перший удар у площину від гостей, але без проблем для Бандури
22'
Слід зазначити, що досить вітряно у Минаї.
21'
Кутовий
А ось кутовий для Миная. Навіс – нічого екстраординарного, винесли гості
20'
По центру гості не можуть пробитися, тому намагаються флангами більше забігти і прострілити або навісити
18'
Організували контру закарпатці, але Шевченко на виході випередив Вітенчука
17'
Поки що нічого гості не можуть вичавити зі свого володіння. Минай впевнено обороняється
15'
Загалом гра умовно спокійна, з територіальною перевагою Олександрії
12'
Кутовий
Ще кутовий для гостей - подача засильна, всіх перевисів м'яч
11'
І спортдир Дніпра-1 Русол на трибуні. Спостерігає за матчем
9'
Кутовий
Кутовий для Олександрії – Калітвінцев навісив, Бандура не дуже вдало зіграв на виході, але захисники підстрахували кіпера
7'
Мустафаєв ззаду зачепив Вітенчука. Поки що без жовтої
6'
Знову гості контролюють м'яч, але поки що без загострень
4'
А Олександрія розпочала матч з контролю, і такий привіз дикий
2'
Гоооол!!!
Гооол! Ось це так! Шевченко так віддав на Рибалку, що Вітенчук спокійно перехопив та спокійно переправив ворота! Вже на 2-й хвилині наварили гості, 1:0 для Минаю!
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди
Інфо
Запасні Олександрії: Горох, Савченко, Ковалець, Сігєєв, Волошин, Кожушко, Шулянський, Скорко, Мартинюк, Копіна, Кобзар, Єрмаков
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Шевченко, Бабогло, Кулаков, Калітвінцев, Третьяков, Мірошніченко, Цуріков, Рибалка, Бондаренко, Михайленко, Мустафаєв
Інфо
Запасні Миная: Кемкін, Дмитрук, Чуєв, Рогозинський, Петько, Голуб, Гечев, Колесник
Інфо
Стартовий склад Миная: Бандура, Гончар, Горін, Мельник, Булеза, Вітенчук, Шишка, Твердохліб, Воробчак, Вишневський, Кравчук
Інфо
Головний суддя – Олексій Деревінський
Інфо
Поєдинок розпочнеться о 13:00 та пройде у Минаї
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Анонс матчу ФК Минай - ФК Олександрія 11.03.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою ФК Минай (Минай) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 11.03.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между ФК Минай (Минай) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 29.08.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Володимир Шаран и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Минай - ФК Олександрія можна подивитися 11.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Минай - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий поединок команди ФК Минай був зіграний проти ФК Львів - 06.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Львів.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Прошедший поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти СК Дніпро-1 - 04.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Минай - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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