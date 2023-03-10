ФК Минай - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Матч між командою ФК Минай (Минай) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Mynay-Arena.
Дата проведення матчу: 11.03.2023
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между ФК Минай (Минай) та командою ФК Олександрія (Александрия):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 29.08.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Володимир Шаран и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий поединок команди ФК Минай був зіграний проти ФК Львів - 06.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Львів.
Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Прошедший поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти СК Дніпро-1 - 04.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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