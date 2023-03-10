ФК Минай - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Минай забив уже на 2-й хвилині матчу після привозу кіпера гостей Шевченка. Потім фактично весь тайм Олександрія володіла м'ячем, але нічого цікавого біля воріт суперника так і не вигадала. Цікаво, що наприкінці тайму Минай міг забивати другий, але не пощастило. Тому, хто має бути незадоволений рахунком після першого тайму - те ще питання