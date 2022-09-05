ФК Олександрія - Металіст онлайн трансляція матчу

Другий тайм вийшов менш спокійним, ніж перший. Особливо це стосувалося атакуючих дій господарів, адже вони рідко коли по-справжньому загрожували воротам Рибки. В той же час харків'яни скористалися усіма моментами і в меншості вирвали перемогу.