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ФК Олександрія - Металіст онлайн трансляція матчу

Чемпионат Украины - 05 вересня 2022, 15:00 - Олимпийский
Головний суддя: Koziryatsky, Maksim
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
1 - 3
Матч завершено
Металіст
Харьков
Хід матчу
11' Владислав Калітвінцев 12' Сергій Панасенко 21' Сергій Панасенко 30' Максим Третьяков Вийшов: Олег Кожушко 35' Porokh, Bogdan
46' Kobzar, Bohdan Вийшов: Денис Костишин 46' Voloshyn, Vikentii Вийшов: Артур Авагімян 61' Денис Костишин 64' Максим Прядун 69' Pidlepenets, Evgen Вийшов: Knysh, Danylo 72' Myzyuk, Oleksandr 74' Сергій Рибалка Вийшов: Dryshliuk, Kyrylo 79' Денис Костишин Вийшов: Валерій Бондаренко 82' Максим Прядун 87' Андрій Цуріков 90' Сергій Панасенко
Хто переможе?
83 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
34%
Нічия
33%
Металіст
34%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, FC Oleksandriya have won 1 times, there have been 2 draws while FC Metalist Kharkiv have won 2 times.
  • FC Metalist Kharkiv have a winning streak of 3 matches away from home.
  • FC Metalist Kharkiv have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 37% of their matches, FC Metalist Kharkiv in 47% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 37% of halftimes, FC Metalist Kharkiv wins 47%.
  • The winner of their last meeting was FC Oleksandriya.
  • On their last meeting FC Oleksandriya won by 2 goals.
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Metalist Kharkiv have lost just 1 of their last 5 games against FC Oleksandriya (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Oleksandriya won 1, FC Metalist Kharkiv won 3, 1 draws.
  • FC Metalist Kharkiv have lost just 1 of their last 4 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya have won just 1 of their last 4 Premier League games against FC Metalist Kharkiv.
  • FC Oleksandriya scores 1.2 goals in a match against FC Metalist Kharkiv and FC Metalist Kharkiv scores 2 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and FC Metalist Kharkiv is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and FC Metalist Kharkiv is 1.
  • FC Oleksandriya scores 1.5 goals when playing at home and FC Metalist Kharkiv scores 2 goals when playing away (on average).
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist Kharkiv's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Металіст
Чемпионат Украины 2022/2023
05.09.2022 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 3 Завершено Металіст
Останні матчі - ФК Олександрія
Чемпионат Украины 2022/2023
05.09.2022 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 3 Завершено Металіст П
Чемпионат Украины 2022/2023
29.08.2022 - 15:00 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено ФК Минай В
Чемпионат Украины 2022/2023
25.08.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено ФК Олександрія В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
10.08.2022 - 14:00 Металіст 1925 2 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
13.02.2022 - 14:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Torpedo Moscow Н
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Останні матчі - Металіст
Чемпионат Украины 2022/2023
05.09.2022 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 3 Завершено Металіст В
Чемпионат Украины 2022/2023
29.08.2022 - 13:00 Металіст 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Чемпионат Украины 2022/2023
24.08.2022 - 15:00 Рух 1 - 2 Завершено Металіст В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
13.08.2022 - 21:35 Металіст 2 - 4 Завершено Депортіво П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 11:00 Кривбас 1 - 1 Завершено Металіст Н
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Головні події
90'
Сергій Панасенко
Андрій Цуріков
87'
82'
Максим Прядун
Денис Костишин
Вийшов: Валерій Бондаренко
79'
Сергій Рибалка
Вийшов: Dryshliuk, Kyrylo
74'
72'
Myzyuk, Oleksandr ГООЛ!
69'
Pidlepenets, Evgen
Вийшов: Knysh, Danylo
64'
Максим Прядун ГООЛ!
Денис Костишин
61'
Kobzar, Bohdan
Вийшов: Денис Костишин
46'
Voloshyn, Vikentii
Вийшов: Артур Авагімян
46'
35'
Porokh, Bogdan
Максим Третьяков
Вийшов: Олег Кожушко
30'
21'
Сергій Панасенко ГООЛ!
12'
Сергій Панасенко
ГООЛ! Владислав Калітвінцев
11'
Хто переможе?
83 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
34%
Нічия
33%
Металіст
34%
Склади команд
Стартовий склад
  • 31
    Олег Білик
    Воротар
  • 37
    Сергій Рибалка
    Півзахисник
    74
  • 29
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
    87
  • 27
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 22
    Biloshevskyi, Bohdan Olehovych
    Захисник
  • 15
    Voloshyn, Vikentii
    Півзахисник
    46
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 10
    Максим Третьяков
    Півзахисник
    30
  • 9
    Владислав Калітвінцев
    Півзахисник
    11
  • 14
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 73
    Kobzar, Bohdan
    Форвард
    46
  • 23
    Олександр Рибка
    Воротар
  • 7
    Korkishko, Dmytro Yuriyovych
    Форвард
  • 12
    Pidlepenets, Evgen
    Форвард
    69
  • 29
    В'ячеслав Танковський
    Півзахисник
  • 8
    Сергій Панасенко
    Півзахисник
    90 21 12
  • 6
    Андрій Ралюченко
    Півзахисник
  • 26
    Олександр Каплієнко
    Захисник
  • 2
    Myzyuk, Oleksandr
    Захисник
    72
  • 31
    Porokh, Bogdan
    Захисник
    35
  • 47
    Romanyuk, Yuriy
    Захисник
  • 9
    Максим Прядун
    Форвард
    82 64
Запасні гравці
Тренери
  • Gura, Yury
  • Ратий, Олег
Статистика матчу
7
Удари повз
4
17
Штрафні
12
7
Кутові
3
11
Фоли
17
2
ЖК
1
51%
Володіння м'ячем
49%
5
Удари в отвір
3
1
Офсайди
ЧК
1
Сейви
3
Трансляція
Другий тайм вийшов менш спокійним, ніж перший. Особливо це стосувалося атакуючих дій господарів, адже вони рідко коли по-справжньому загрожували воротам Рибки. В той же час харків'яни скористалися усіма моментами і в меншості вирвали перемогу.
Свисток
Матч завершено!
90+3'
Небезпечний момент
Удар Калитвинцева з метрів 18-ти зі стандарту пролетів трохи вище правої дев'ятки.
90+1'
Шопін замінив Панасенка. Пошкодження в півзахисника Металіста.
90'
Інфо
Три хвилини додав арбітр до другого тайму.
87'
Жовта картка
Жовта для Цурікова.
83'
Не найкращим чином Рибка перервав навіс Калитвинцева з лівого флангу зі стандарту, але м'яч приземлився в зоні гравців Металіста.
82'
Заміна
Замість Прядуна на полі з'явився Рязанцев (Металіст).
79'
Заміна
Костишин зіграв всього 34 хвилини і був зворотньо замінений на Бондаренка (Олександрія). Захисник вийшов грати "стовпа" в атаці.
77'
Каплієнко прийняв на себе дальній удар Бабогло. Лівий захисник гостей аж завалився від цього потужного удару на газон.
76'
Мірошниченко пробив з ходу з підбирання - м'яч полетів вище воріт.
75'
Заміна
Дришлюк замінив Рибалку (Олександрія).
Інфо
Перший гол для 27-річного захисника в УПЛ за всю кар'єру.
72'
Гоооол!!!
І знову забиває Металіст у меншості! Голкіпер господарів Білик помилився на виході під час подачі від кута поля, а Мизюк головою переправив м'яч у ворота.
71'
Коркішко розганяв контратаку харків'ян три в два, але вийшло заробити лише кутовий.
69'
Заміна
Перша заміна в Металіста: Книш вийшов замість Підлепенця.
68'
Калитвинцев потужно пробив з метрів 18-ти після зміщення з правого флангу, але Рибка знову парирував. Спочатку м'яч полетів вверх, але потім голкіпер його все-таки зафіксував намертво.
64'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Металіст забиває другий! Прядун перед штрафним майданчиком прийняв м'яч спиною до воріт, прокинув Білошевського і пробив з-під Бабогло в правий ближній кут воріт. Прекрасна індивідуальна гра!
63'
Інфо
Навіть Ралюченку знадобилася допомога лікарів. Обмотали бинтом йому голову.
61'
Костишин (Олександрія) отримав жовту карточку за фол проти Ралюченка в центрі поля. Занадто високо нападких підняв ногу при боротьбі за м'яч.
57'
Рибка кулаками виніс м'яч після подачі Калитвинцева з правого флангу.
57'
Панасенко намагався пробити з-за меж штрафного, але перший ж захисник заблокував цей вистріл.
53'
Рибалка зі стандарту прямим ударом влучив у стінку.
50'
Рибка вчасно вийшов з воріт і стрибнув "рибкою", щоб перервати довгу передачу олександрійців на двох нападників вперед.
46'
Заміна
Авагімян і Костишин поміняли Волошина та Кобзаря.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Хороші 45 хвилин продемонстрували команди. Було багато атак, багато гри біля чужих воріт. Після другого голу колективи трохи збили темп, але потім все одно його відновили.
Свисток
Перший тайм завершено!
45+1'
Інфо
6:5 за ударами на даний момент.
45'
Інфо
Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.
44'
Кутовий
Бабогло пробив по воротах після подачі господарів від кута поля, але м'яч зупинився в ногах захисників Металіста і далі був вибитий зі штрафного.
43'
І знову дальній удар від Калитвицева - цього разу з 30-ти метрів - м'яч після рикошету полетів до голкіпера.
40'
Рибка забрав до рук м'яч після невдалої атаки олександрійців.
38'
Здалеку пробив Калитвинцев - Рибка без проблем забрав м'яч до рук.
35'
Червона картка
Вилучення в першому ж таймі! Порох (Металіст) дуже грубо зіграв проти суперника.
33'
Калитвинцев неточно прострілив низом з лівого флангу.
31'
Заміна
Травмованого Третьякова замінили на Кожушка (Олександрія).
30'
Демченко головою пробив повз ворота після навісу олександрійців від кута поля.
23'
Офсайд
Цуріков потрапив на лівому флангу потрапив в офсайд.
Інфо
Дебютний гол Панасенка за Металіст.
21'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Зрівнює рахунок Металіст! Швидко перевели харків'яни м'яч зі своєї половини поля до штрафного майданчика, звідки Панасенко пробив лівою у правий кут з-під Мірошниченка.
21'
Кутовий
Рибка пролетів повз м'яч під час подачі Калитвинцева від кута поля, але потім все таки зміг зафіксувати круглого на газоні.
19'
Удар Підлепенця з меж штрафного був заблокований.
17'
Дуже жваво розпочали команди. Головне, щоб могли тримати такий темп усю гру.
15'
Знову спроба дальнього удару від Танковського. Півзахисник Металіста пробив після прострілу з лівого флангу в дотик з лівої - вийшло вище воріт.
13'
Нападник господарів Кобзар отримав хороший шанс пробити з меж штрафного, але не зміг добре прикластися до м'яча - круглий пострибав до голкіпера.
12'
Жовта картка
Жовта для Панасенка (Металіст).
Інфо
Перший гол забив Калитвинцев у цьому сезоні.
11'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Олександрія відкрила рахунок! Харків'яни забули Калитвинцева у лівій частині штрафного майданчика, Волошин віддав в розріз на Владислава і той в дотик пробив у ближню ліву дев'ятку.
7'
Коркішко змістився з лівого флангу, віддав під удар Танковському, але постріл у півзахисника Металіста з-за меж штрафного не вийшов - м'яч полетів низом далеко від лівої стійки.
5'
Небезпечний момент
Два поспіль моменти створила Олександрія. Спочатку Волошин пробив з меж штрафного впритул з лівою стійкою, а Демченко в дотик замикав навіс зі стандарту і влучив у ту ж ліву стійку - м'яч відскочив у сітку з зовнішньої частини воріт.
3'
Кутовий
Панасенко подав з кутового на Коркішка, але Дмитро головою пробив повз вороота. Не дуже вдався удар вінгеру.
2'
Атака Металіста лівим флангом завершилася навісом та метушнею у штрафному. Номінальні гості заробили кутовий.
Свисток
Матч розпочався!
Запасні гостей: Костик, Книш, Рязанцев, Багачинський, Чідомере, Шамич, Шопін.
Стартовий склад Металіста: Рибка, Каплієнко, Коркішко, Мизюк, Панасенко, Підлепенець, Порох, Прядун, Ралюченко, Романюк, Танковський.
Запасні господарів: Горох, Авагімян, Бондаренко, Гринь, Дрищлюк, Дячук, Кожушко, Копина, Костишин, Мустафаєв, Скорко, Шулянський.
Стартовий склад Олександрії: Білик, Бабогло, Білошевський, Волошин, Демченко, Калитвинцев, Кобзар, Мірошниченко, Рибалка, Третьяков, Цуріков.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу третього туру УПЛ, в якому Олександрія зіграє проти Металіста.
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Коментарі(3)
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yuriy762 (Харьков)
05.09.2022 о 16:58
Для кого, в условиях войны, играют? Зрителей не пускают, ТВ и ютуб не транслируют. Могли просто побегать и потом порешать, какие цифры счета выложить на сайте
Відповісти
0
0
yuriy762 (Харьков)
05.09.2022 о 17:10
Я ошибся. На ютубе есть
Відповісти
0
0
pnp_74 (Харьков)
05.09.2022 о 15:51
Хз, кому красная. Лучше б не брались
Відповісти
0
0

Останні матчі
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Анонс матчу ФК Олександрія - Металіст 05.09.2022, Чемпионат Украины

Противостояние між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Металіст (Харьков) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 05.09.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами ФК Олександрія (Александрия) та командою Металіст (Харьков):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Металіст, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Металіст у попередньому футбольному матчі 05.09.2022 закінчилось с таким счетом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Gura, Yury и Ратий, Олег розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Металіст можна подивитися 05.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпионат Украины. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Металіст, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Предыдущий поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Металіст - 05.09.2022, у рамках чемпионата Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст.

Команда гостей

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металлист (Харьков): 2020
Країна: Украина

Предыдущий поединок команди Металіст був зіграний проти ФК Олександрія - 05.09.2022, у рамках турнира Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Металіст онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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