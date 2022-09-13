Ліверпуль - Аякс онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ліверпуль" - Аякс 13.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Аякс (Амстердам) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 13.09.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Аякс (Амстердам):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Аякс залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Аякс у попередньому футбольному матчі 01.12.2020 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Алфред Схредер розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Наполі - 07.09.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

Команда гостей

Назва: Аякс (Амстердам)

Рік заснування Аякс (Амстердам): 1900

Країна: Нидерланды

Тренер: Петер Бош



Предыдущий поединок команди Аякс був зіграний проти Херенвеен - 10.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Нідерландів 2022/2023 та закінчився перемогою команди Аякс.

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