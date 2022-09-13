  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ліверпуль - Аякс Дивитися онлайн
У тренді

Ліверпуль - Аякс онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 13 вересня 2022, 22:00 - Энфилд . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Артур Суареш Диаш
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
14'
Аякс
Амстердам
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
36%
Нічия
30%
Аякс
33%
Цікаві факти
  • Ajax Amsterdam have a winning streak of 7 matches.
  • Ajax Amsterdam haven't lost in their last 8 games.
  • Ajax Amsterdam have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Ajax Amsterdam have lost none of their last 11 away matches.
  • Ajax Amsterdam have kept a clean sheet in 5 matches in a row.
  • Ajax Amsterdam have scored at least one goal for 24 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 41% of their matches, Ajax Amsterdam in 72% of their matches.
  • Liverpool FC wins 41% of halftimes, Ajax Amsterdam wins 72%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Ajax Amsterdam leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 54% of their matches.
  • When Ajax Amsterdam is down 1-0 away, they win 80% of their matches.
  • Ajax Amsterdam's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 3 games against Ajax Amsterdam (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Liverpool FC won 2, Ajax Amsterdam won 0, 1 draws.
  • Liverpool FC scores 0.67 goals in a match against Ajax Amsterdam and Ajax Amsterdam scores 0 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Ajax Amsterdam is 0.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Ajax Amsterdam is 0.33.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Liverpool FC scores 2.49 goals when playing at home and Ajax Amsterdam scores 2.23 goals when playing away (on average).
  • In UEFA Champions League, Ajax Amsterdam has better performance than Liverpool FC.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Аякс
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
01.12.2020 - 22:00 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Аякс
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
21.10.2020 - 22:00 Аякс 0 - 1 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Наполі 4 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 14:30 Евертон 0 - 0 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Ліверпуль 9 - 0 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.08.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Ліверпуль П
Показати більше
Останні матчі - Аякс
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
10.09.2022 - 19:45 Аякс 5 - 0 Завершено Херенвеен В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 19:45 Аякс 4 - 0 Завершено Рейнджерс В
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
03.09.2022 - 17:30 Аякс 4 - 0 Завершено Камбюр В
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
28.08.2022 - 13:15 Утрехт 0 - 2 Завершено Аякс В
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
21.08.2022 - 15:30 Спарта 0 - 1 Завершено Аякс В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
36%
Нічия
30%
Аякс
33%
Склади команд
1
Alisson
21
Tsimikas, Kostas
4
Вірджил ван Дейк
32
Жоель Матіп
66
Alexander-Arnold, Trent
6
Тьяго Алькантара
15
Фабiньо
21
Elliott, Harvey
23
Diaz, Luis
21
Jota, Diogo
11
Мохамед Салах
22
Pasveer, Remko
15
Rensch, Devyne
2
Timber, Jurrien
21
Ughelumba, Calvin
17
Blind, Daley
23
Berghuis, Steven
4
Едсон Альварес
8
Taylor, Kenneth
10
Tadic, Dusan
20
Kudus, Mohammed
7
Bergwijn, Steven
Стартовий склад
  • 23
    Diaz, Luis
  • 21
    Jota, Diogo
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Півзахисник
  • 15
    Фабiньо
    Захисник
  • 21
    Elliott, Harvey
    Форвард
  • 21
    Tsimikas, Kostas
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 32
    Жоель Матіп
    Півзахисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 10
    Tadic, Dusan
    Форвард
  • 20
    Kudus, Mohammed
    Півзахисник
  • 7
    Bergwijn, Steven
    Форвард
  • 23
    Berghuis, Steven
    Форвард
  • 4
    Едсон Альварес
    Захисник
  • 8
    Taylor, Kenneth
    Півзахисник
  • 15
    Rensch, Devyne
    Захисник
  • 2
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 21
    Ughelumba, Calvin
    Захисник
  • 17
    Blind, Daley
  • 22
    Pasveer, Remko
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Алфред Схредер
Статистика матчу
75%
Володіння м'ячем
25%
1
Удари повз
2
Штрафні
1
1
Фоли
2
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - Аякс
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
11'
Бергвейн на лівому флангу атаки підіграв собі рукою по верховому м'ячу.
9'
Фол від Кудуса в центрі поля проти Тіаго на прийомі м'яча.
6'
Інфо
61% контролю м'яча за господарями.
4'
Цимікасу накинули на лівий фланг штрафного, але зльоту він пробив неякісно.
3'
А тепер і Трент виконав простріл у суперника зі своєї зони.
2'
Простріл із правого флангу від Салаха перехопили захисники.
1'
Ліверпуль на правах господарів поля тримає м'яч.
Інфо
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Стекеленбург, Гортер, Классен, Броббі, Окампос, Каплан, Лукка, Санчес, Грілліч, Баас, Регеер, Магальян.
Аякс: Пасвеер — Ренсх, Тімбер, Бассі, Блінд — Бергейс, Альварес, Тейлор — Тадіч, Кудус, Бергвейн.
Запасні: Адріан, Девіс, Гомес, Мілнер, Фірміно, Нуньєс, Карвалью, Артур, Байцетич, Філліпс.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Цимікас — Елліотт, Фабіньо, Тіаго — Салах, Жота, Діас.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Ліверпуль у першому турі програв у гостях італійському Наполі (1:4), а Аякс здолав шотландський Рейнджерс (4:0).
Артур Мануель Соареш Діаш (Порту, Португалія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи A. На полі стадіону Енфілд (Ліверпуль, Англія) зіграють Ліверпуль та амстердамський Аякс.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Спортинг Спортинг 1 Тоттенхем Тоттенхем 0 Завершено 19:45 - Сьогодні Вікторія Вікторія 0 Інтер Інтер 2 Завершено 17:00 - Сьогодні Ливерпуль U19 Ливерпуль U19 3 Аякс U19 Аякс U19 0 Завершено 16:00 - Сьогодні Рейнджерс U19 Рейнджерс U19 0 Наполи U19 Наполи U19 0 Завершено 16:00 - Сьогодні Марсель U19 Марсель U19 2 Айнтрахт U19 Айнтрахт U19 2

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 4300 грн Грати
5 300 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу "Ліверпуль" - Аякс 13.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Аякс (Амстердам) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 13.09.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Аякс (Амстердам):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Аякс залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Аякс у попередньому футбольному матчі 01.12.2020 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Алфред Схредер розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Аякс можна подивитися 13.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Аякс, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Наполі - 07.09.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

Команда гостей

Назва: Аякс (Амстердам)
Рік заснування Аякс (Амстердам): 1900
Країна: Нидерланды
Тренер: Петер Бош

Предыдущий поединок команди Аякс був зіграний проти Херенвеен - 10.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Нідерландів 2022/2023 та закінчився перемогою команди Аякс.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - Аякс онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден