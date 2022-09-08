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Шериф - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 15 вересня 2022, 19:45 - Зимбру
Головний суддя: Рачковский, Павел
Рейтинг матчу:
Шериф
Тирасполь
0 - 1
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24'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Хід матчу
17' Sancho, Jadon
Хто переможе?
101 Користувачів зробило свій вибір
Шериф
36%
Нічия
32%
Манчестер Юнайтед
33%
Цікаві факти
  • FC Sheriff Tiraspol haven't lost in their last 8 games.
  • Manchester United have a winning streak of 4 matches.
  • FC Sheriff Tiraspol wins 1st half in 50% of their matches, Manchester United in 33% of their matches.
  • FC Sheriff Tiraspol wins 50% of halftimes, Manchester United wins 33%.
  • When FC Sheriff Tiraspol leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When FC Sheriff Tiraspol is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than FC Sheriff Tiraspol's.
  • FC Sheriff Tiraspol scores 2.38 goals when playing at home and Manchester United scores 1.44 goals when playing away (on average).
  • FC Sheriff Tiraspol's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • FC Sheriff Tiraspol have a winning streak of 3 matches.
  • FC Sheriff Tiraspol have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Останні матчі - Шериф
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 22:00 Омонія 0 - 3 Завершено Шериф В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
25.08.2022 - 20:00 Шериф 0 - 0 Завершено Пюнік Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
18.08.2022 - 20:00 Пюнік 0 - 0 Завершено Шериф Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
09.08.2022 - 20:00 Вікторія 2 - 1 Завершено Шериф П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
02.08.2022 - 20:00 Шериф 1 - 2 Завершено Вікторія П
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.09.2022 - 18:30 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.09.2022 - 22:00 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 14:30 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.08.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Ліверпуль В
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Головні події
17'
Sancho, Jadon ГООЛ!
Хто переможе?
101 Користувачів зробило свій вибір
Шериф
36%
Нічия
32%
Манчестер Юнайтед
33%
Склади команд
35
Максим Коваль
2
Kpozo, Patrick
6
Radeljic, Stjepan
15
Gabi, Kiki
20
Zohouri, Armel Junior
8
SEN, DIOP MOUHAME
18
Kyabou, Moussa
10
Badolo, Cedric
7
Ouattara, Abou
80
Atiemwen, Iyayi
61
Akanbi, Rasheed Ibrahim
1
De Gea, David
20
Dalot, Diogo
19
Рафаель Варан
16
Martinez, Lisandro
12
Malacia, Tyrell
39
Mctominay, Scott
14
Крістіан Еріксен
21
Santos, Antony
8
Fernandes, Bruno
25
Sancho, Jadon
7
Крiштiану Роналду
Стартовий склад
  • 7
    Ouattara, Abou
    Форвард
  • 80
    Atiemwen, Iyayi
    Півзахисник
  • 61
    Akanbi, Rasheed Ibrahim
    Форвард
  • 8
    SEN, DIOP MOUHAME
    Півзахисник
  • 18
    Kyabou, Moussa
    Півзахисник
  • 10
    Badolo, Cedric
    Півзахисник
  • 2
    Kpozo, Patrick
    Захисник
  • 6
    Radeljic, Stjepan
    Захисник
  • 15
    Gabi, Kiki
    Півзахисник
  • 20
    Zohouri, Armel Junior
    Захисник
  • 35
    Максим Коваль
    Воротар
  • 7
    Крiштiану Роналду
    Форвард
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 25
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 39
    Mctominay, Scott
    Півзахисник
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 16
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 12
    Malacia, Tyrell
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Tomas, Stjepan
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
35%
Володіння м'ячем
65%
4
Штрафні
4
3
Фоли
4
2
Удари повз
1
Офсайди
Удари в отвір
1
Трансляція
23'
Небезпечний момент
Атьємвен завершив зміщення з лівого флангу дальнім пострілом повз ближню стійку, а де Хеа показує, що щось там контролював.
21'
Маласія не пропустив повз себе ривок Уаттара правим флангом атаки.
19'
Фол від Уаттара перед чужим штрафним проти Варана в боротьбі за м'яч.
17'
Гоооол!!!
ГОЛ! Санчо в центрі штрафного отримав передачу з правого флангу від Еріксена з правого флангу, після чого в два дотики пробив у правий нижній кут.
15'
Кики штовхнув Роналду в спину на лівому фланзі штрафного, але арбітр не дав пенальті за фол у верховій боротьбі.
14'
Аканбі завершив подачу штрафного з правого флангу ударом головою над воротами.
11'
І знову Маласія на лівому фланзі захисту програв позиційну боротьбу Уаттара.
9'
Роналду з фолом атакував Бадоло перед чужим штрафним.
7'
Багато тримання м'яча в центрі поля без просування.
4'
Фол від Маласії на лівому фланзі захисту проти Уаттара.
3'
Цікавий пресинг від господарів на перших хвилинах.
1'
Шериф пробує власні сили в передачах на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Гітон, Вітек, Лінделеф, Магвайр, Фред, Каземіро, Шоу, Еланга, Гарначо, Ікбал, Макнілл.
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Мартінес, Маласія — Мактоміней, Еріксен — Антоні, Фернандеш, Санчо — Роналду.
Запасні: Челяднік, Пащенко, Ерон, Мумуні, Мудасіру, Пернамбуко, Ренан.
Шериф: Коваль — Зоурі, Кікі, Раделич, Кпозо — Бадоло, Кіабу, Діоп — Аканбі, Атьємвен, Уаттара.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому турі Шериф переміг Омонію (3:0), а Манчестер Юнайтед програв Реалу Сосьєдад (0:1).
Павло Рачковський (Польща) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА у рамках групи E. На полі стадіону Зімбру (Кишинів, Молдова) зіграють тираспольський Шериф та Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу Шериф - "Манчестер Юнайтед" 15.09.2022, Ліга Європи УЄФА

Противостояние між командою Шериф (Тирасполь) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Зимбру.

Дата проведення матчу: 15.09.2022
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд Tomas, Stjepan и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шериф - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 15.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Шериф - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шериф (Тирасполь)
Країна: Молдова

Прошедший матч команди Шериф був зіграний проти Омонія - 08.09.2022, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шериф.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Реал Сосьєдад - 08.09.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Слідкуйте за результатами матчу Шериф - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Європи УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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