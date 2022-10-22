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Металіст - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 23 жовтня 2022, 13:00 - Металлист
Головний суддя: Арановский, Евгений
Рейтинг матчу:
Металіст
Харьков
0 - 0
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32'
СК Дніпро-1
Днепр
Хід матчу
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
34%
Нічия
28%
СК Дніпро-1
38%
Цікаві факти
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 6 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Metalist Kharkiv scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 29% of their goals between the minutes 31-45?
  • SC Dnipro-1 haven't lost in their last 8 games.
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 4 matches away from home.
  • FC Metalist Kharkiv haven't scored in 0 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • When playing away, SC Dnipro-1 have not conceded a goal so far this season.
  • Maksym Pryadun is FC Metalist Kharkiv's top scorer with 5 goals. Artem Dovbyk has scored 6 times for SC Dnipro-1.
  • Yuriy Romanyuk has more yellow cards (3) than any other player at FC Metalist Kharkiv. Volodymyr Tanchyk has collected 2 for SC Dnipro-1.
  • FC Metalist Kharkiv have conceded a goal in each of their last 12 matches.
  • SC Dnipro-1 have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Metalist Kharkiv wins 1st half in 44% of their matches, SC Dnipro-1 in 56% of their matches.
  • FC Metalist Kharkiv wins 44% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 56%.
  • When FC Metalist Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Metalist Kharkiv.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist Kharkiv's.
  • FC Metalist Kharkiv scores 2.18 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 1.92 goals when playing away (on average).
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 3 matches.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 0 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1's away record this season: 3-0-0.
Прогноз на матч
Останні матчі - Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.10.2022 - 13:00 Металіст 3 - 2 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.10.2022 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 17:15 Металіст 1 - 6 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 15:00 Колос 1 - 0 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.09.2022 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 3 Завершено Металіст В
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Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.10.2022 - 15:00 Рух 2 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
Ліга конференцій 2022/2023
13.10.2022 - 22:00 Вадуц 1 - 2 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Зоря В
Ліга конференцій 2022/2023
06.10.2022 - 19:45 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Вадуц Н
Показати більше
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
34%
Нічия
28%
СК Дніпро-1
38%
Склади команд
Стартовий склад
  • 99
    Орест Костик
    Воротар
  • 27
    Shopin, Volodymyr
    Захисник
  • 2
    Myzyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 24
    Віталій Федорів
    Захисник
  • 26
    Олександр Каплієнко
    Захисник
  • 4
    Ігор Чайковський
    Захисник
  • 29
    В'ячеслав Танковський
    Півзахисник
  • 8
    Сергій Панасенко
    Півзахисник
  • 12
    Pidlepenets, Evgen
    Форвард
  • 14
    Knysh, Danylo
    Форвард
  • 9
    Максим Прядун
    Форвард
  • 93
    Walef, Max
    Воротар
  • 13
    Hamache
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 20
    Сергій Горбунов
    Півзахисник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 17
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 17
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 34
    Володимир Танчик
    Півзахисник
  • 21
    Артем Довбик
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Ратий, Олег
  • Кучер, Александр
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
Удари повз
2
3
Штрафні
1
Кутові
1
1
Сейви
1
1
Фоли
2
Офсайди
1
Трансляція
28'
Розіграш м'яча на чужій половині від Дніпра-1 без просування.
25'
Чистий відбір від Федоріва перед власним штрафним проти Гуцуляка.
23'
Небезпечний момент
Костик пропустив повз руки подачу Адамюка з правого флангу штрафного, але на дальній Довбик не переправив м'яч до воріт.
22'
Дуже неквапливий розвиток власних атаки з боку Дніпра-1. Суперники в цьому плані далеко не втекли.
20'
Валефу до рук скинув м'яч Федорів, отримавши закидання від Книша зі штрафного до правого флангу чужих володінь.
18'
Закидання Шопіна з правого флангу до штрафного на хід Прядуну нападник так і не наздогнав.
15'
У контролі м'яча перебуває Металіст цими хвилинами.
12'
Удар м'ячем у вразливу зону отримав Каплієнко в боротьбі проти Танчика на лівому фланзі атаки.
10'
Прядуна відкривали передачею до лівого флангу штрафного, проте м'яч було спрямовано засильно.
8'
Каплієнко дальнім пострілом із лівого флангу спрямував м'яч до рук Валефа заслабенько.
6'
Під час отримання передачі до лівого флангу атаки зі спини вдало атакували Прядуна.
4'
Не дали фол за випадкову гру рукою від Мизюка в центрі штрафного, коли Піхальонок поруч із ним жонглював м'ячем.
2'
Постріл Амаша з лівого флангу з-за меж штрафного міг підкоригувати Довбик, але перед воротами на м'яч не встиг.
1'
Повільний розіграш на власній половині від дніпрян.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
На даний момент Дніпро-1 ділить із Шахтарем першу сходинку таблиці. В обох колективів по 19 очок. Металіст разом із Зорею знаходиться на п'ятому-шостому місцях - у них по 13 балів.
Інфо
Металіст (старт): Костик, Шопін, Мизюк, Федорів, Каплієнко, Чайковський, Танковський, Панасенко, Підлепенець, Книш, Прядун.
Інфо
Металіст (запас): Зновенко, Рязанцев, Демченко, Порох, Чидомере, Багачанський, Шамич, Клименчук, Ярош.
Інфо
Дніпро-1 (старт): Валеф - Амаш, Сарапій, Сваток, Адамюк - Горбунов, Бабенко, Піхальонок - Гуцуляк, Довбик, Танчик.
Інфо
Дніпро-1 (запас): Рибак, Юрчук, Бузанелло, Логінов, Назаренко, Когут, Гомес, Кононов, Чабан.
Усім привіт та ласкаво просимо на текстовий онлайн матчу дев'ятого туру УПЛ. В Ужгороді на стадіоні Авангард зійдуться Металіст та Дніпро-1: шоста та перша команди чемпіонату. Має бути цікаво.
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Анонс матчу Металіст - СК Дніпро-1 23.10.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Металіст (Харьков) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Металлист.

Дата проведення матчу: 23.10.2022
Час початку матчу: 13:00

Для здобуття перемоги тренери команд Ратий, Олег и Кучер, Александр розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст - СК Дніпро-1 можна подивитися 23.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металіст (Харьков): 2020
Країна: Украина

Прошедший поединок команди Металіст був зіграний проти Ворскла - 15.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Інгулець - 19.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст - СК Дніпро-1 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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