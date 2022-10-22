Металіст - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Металіст (Харьков) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Металлист.
Дата проведення матчу: 23.10.2022
Час початку матчу: 13:00
Для здобуття перемоги тренери команд Ратий, Олег и Кучер, Александр розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
Онлайн трансляцію матчу Металіст - СК Дніпро-1 можна подивитися 23.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.
Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металіст (Харьков): 2020
Країна: Украина
Прошедший поединок команди Металіст був зіграний проти Ворскла - 15.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст.
Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер
Прошедший поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Інгулець - 19.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Слідкуйте за результатами матчу Металіст - СК Дніпро-1 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.
Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.