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ПСВ - Арсенал онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 27 жовтня 2022, 19:45 - Филипс
Головний суддя: Марко Ди Белло
Рейтинг матчу:
ПСВ
Эйндховен
0 - 0
Оновити
11'
Арсенал
Лондон
Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
ПСВ
36%
Нічия
36%
Арсенал
29%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, PSV Eindhoven have won 1 times, there have been 3 draws while Arsenal FC have won 2 times. The goal difference is 4-3 in favour of PSV Eindhoven.
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches in UEFA Europa League.
  • Did you know that PSV Eindhoven scores 36% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • PSV Eindhoven have a winning streak of 4 matches.
  • PSV Eindhoven have won 4 home matches in a row.
  • PSV Eindhoven haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Arsenal FC have a winning streak of 8 matches.
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Cody Gakpo is PSV Eindhoven's top scorer with 3 goals. Eddie Nketiah has scored 2 times for Arsenal FC.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 21 consecutive matches.
  • PSV Eindhoven wins 1st half in 53% of their matches, Arsenal FC in 50% of their matches.
  • PSV Eindhoven wins 53% of halftimes, Arsenal FC wins 50%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When PSV Eindhoven leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When PSV Eindhoven is down 0-1 home, they win 55% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In UEFA Europa League, PSV Eindhoven has better performance than Arsenal FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than PSV Eindhoven's.
  • In the last 5 meetings PSV Eindhoven won 1, Arsenal FC won 2, 2 draws.
  • PSV Eindhoven scores 0.6 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 0.8 goals against PSV Eindhoven (on average).
  • Average number of goals in meetings between PSV Eindhoven and Arsenal FC is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between PSV Eindhoven and Arsenal FC is 0.6.
  • PSV Eindhoven scores 2.85 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.74 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • In UEFA Europa League, Arsenal FC has better performance than PSV Eindhoven.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against PSV Eindhoven (in all competitions).
  • Arsenal FC haven't lost in their last 9 games.
  • Arsenal FC have lost none of their last 5 away matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ПСВ
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Арсенал
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
20.10.2022 - 20:00 Арсенал 1 - 0 Завершено ПСВ
Останні матчі - ПСВ
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
23.10.2022 - 15:30 Гронінген 4 - 2 Завершено ПСВ П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
20.10.2022 - 20:00 Арсенал 1 - 0 Завершено ПСВ П
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
16.10.2022 - 15:30 ПСВ 6 - 1 Завершено Утрехт В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.10.2022 - 22:00 ПСВ 5 - 0 Завершено Цюрих В
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
09.10.2022 - 17:45 Херенвеен 0 - 1 Завершено ПСВ В
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.10.2022 - 16:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
20.10.2022 - 20:00 Арсенал 1 - 0 Завершено ПСВ В
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:40 Лідс Юнайтед 0 - 1 Завершено Арсенал В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.10.2022 - 19:45 Буде-Глімт 0 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 18:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Ліверпуль В
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
ПСВ
36%
Нічия
36%
Арсенал
29%
Склади команд
1
Benitez, Walter
31
Філіпп Макс
22
Branthwaite, Jarrad
5
Ramalho
29
Mwene, Philipp
15
Gutierrez, Erick
18
Sangare, Ibrahim
23
Veerman, Joey
11
Gakpo, Cody
21
Анвар Ель-Газі
18
Simons, Xavi
13
Ramsdale, Aaron
18
Tomiyasu, Takehiro
16
Роб Холдінг
18
Saliba, William
6
Tierney, Kieran
10
Odegaard, Martin
23
Sambi Lokonga, Albert
34
Ґраніт Джака
22
Martinelli, Gabriel
23
Vieira, Fabio
14
Nketiah, Edward
Стартовий склад
  • 11
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 21
    Анвар Ель-Газі
    Форвард
  • 18
    Simons, Xavi
    Півзахисник
  • 15
    Gutierrez, Erick
    Півзахисник
  • 18
    Sangare, Ibrahim
    Півзахисник
  • 23
    Veerman, Joey
    Півзахисник
  • 31
    Філіпп Макс
    Форвард
  • 22
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 5
    Ramalho
    Захисник
  • 29
    Mwene, Philipp
  • 1
    Benitez, Walter
    Воротар
  • 22
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 23
    Vieira, Fabio
    Півзахисник
  • 14
    Nketiah, Edward
    Форвард
  • 10
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 23
    Sambi Lokonga, Albert
    Півзахисник
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 18
    Tomiyasu, Takehiro
  • 16
    Роб Холдінг
    Захисник
  • 18
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Tierney, Kieran
    Півзахисник
  • 13
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Руд ван Нистелрой
  • Arteta, Mikel
Трансляція
11'
Фол проти Едегора з боку Гакпо біля центральної лінії на лівому фланзі захисту.
9'
Небезпечний момент
Сімонс зі входу до правого флангу штрафного пустив удар низом у дальній кут, проте Рамсдейл парирував!
7'
Арсенал важко чіпляється за м'яч на чужій половині, хоча й пресингує.
5'
Джака з двох спроб на лівому фланзі штрафного не зміг спрямувати пас на Нкетію до центру штрафного.
3'
Закидання з власної половини від Брантвейта дійшло до рук Рамсдейла.
2'
Подача від Гакпо з лівого флангу відправилась до рук голкіпера.
1'
Контролює м'яч ПСВ на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
ПСВ іде другим із двома перемогами, нічиєю та поразкою й сімома балами відповідно.
Інфо
Арсенал іде першим у групі A з чотирма перемогами та 12 очками відповідно.
Запасні: Гейн, Б. Вайт, Партей, Габріель, Сака, Жезус, Седрик, Нельсон, Киржан,Сміт, Ібрагім.
Арсенал: Рамсдейл — Томіясу, Голдінг, Саліба, Тірні — Едегор, Локонга, Джака — Вієйра — Мартінеллі, Нкетіа.
Запасні: Дроммел, Ватерман, Гувер, Тезе, Обіспо, ван Гінкел, де Йонг, Мадуеке, Жуніор, Тіл, Бакайоко, Ледесма.
ПСВ: Бенітес — Мвене, Рамальо, Брантвейт, Макс — Веерман, Сангаре, Гутьеррес — Сімонс, Ель-Газі, Гакпо.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Марко Ді Белло (Бріндізі, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА у рамках групи A. На полі стадіону Філіпс (Ейндховен, Нідерланди) зіграють ейндховенський ПСВ та лондонський Арсенал.
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Останні матчі
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Анонс матчу ПСВ - Арсенал 27.10.2022, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою ПСВ (Эйндховен) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Филипс.

Дата проведення матчу: 27.10.2022
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между ПСВ (Эйндховен) та командою Арсенал (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда ПСВ залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та ПСВ у попередньому футбольному матчі 20.10.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Руд ван Нистелрой и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ПСВ - Арсенал можна подивитися 27.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу ПСВ - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ПСВ (Эйндховен)
Рік заснування ПСВ (Эйндховен): 1913
Країна: Нидерланды
Тренер: Филлип Коку

Предыдущий матч команди ПСВ був зіграний проти Гронінген - 23.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Нідерландів 2022/2023 та закінчився перемогою команди Гронінген.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти "Саутгемптон" - 23.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу ПСВ - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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