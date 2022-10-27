ПСВ - Арсенал онлайн трансляція матчу

Матч між командою ПСВ (Эйндховен) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Филипс.
Дата проведення матчу: 27.10.2022
Час початку матчу: 19:45
Історія протистоянь между ПСВ (Эйндховен) та командою Арсенал (Лондон):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда ПСВ залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та ПСВ у попередньому футбольному матчі 20.10.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Руд ван Нистелрой и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ПСВ (Эйндховен)
Рік заснування ПСВ (Эйндховен): 1913
Країна: Нидерланды
Тренер: Филлип Коку
Предыдущий матч команди ПСВ був зіграний проти Гронінген - 23.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Нідерландів 2022/2023 та закінчився перемогою команди Гронінген.
Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти "Саутгемптон" - 23.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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