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Арсенал - ПСВ онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 20 вересня 2023, 22:00 - Эмирейтс . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Феликс Цвайер
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
ПСВ
Эйндховен
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
43%
Нічия
29%
ПСВ
29%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, Arsenal FC have won 2 times, there have been 3 draws while PSV Eindhoven have won 2 times. The goal difference is 5-4 in favour of PSV Eindhoven.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 8 games.
  • Arsenal FC haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • PSV Eindhoven haven't lost in their last 12 games.
  • PSV Eindhoven have lost none of their last 15 away matches.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to PSV Eindhoven in their last 4 encounters.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • PSV Eindhoven have scored at least one goal for 30 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 43% of their matches, PSV Eindhoven in 53% of their matches.
  • Arsenal FC wins 43% of halftimes, PSV Eindhoven wins 53%.
  • The winner of their last meeting was PSV Eindhoven.
  • On their last meeting PSV Eindhoven won by 2 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When PSV Eindhoven leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When PSV Eindhoven is down 1-0 away, they win 38% of their matches.
  • PSV Eindhoven have lost just 1 of their last 5 games against Arsenal FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 1, PSV Eindhoven won 2, 2 draws.
  • Arsenal FC scores 0.6 goals in a match against PSV Eindhoven and PSV Eindhoven scores 1 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and PSV Eindhoven is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and PSV Eindhoven is 0.4.
  • Arsenal FC scores 2.33 goals when playing at home and PSV Eindhoven scores 1.86 goals when playing away (on average).
  • PSV Eindhoven have a winning streak of 3 matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
ПСВ
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
27.10.2022 - 19:45 ПСВ 2 - 0 Завершено Арсенал
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
20.10.2022 - 20:00 Арсенал 1 - 0 Завершено ПСВ
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.09.2023 - 18:30 Евертон 0 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.09.2023 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.08.2023 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 15:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Ноттінгем Форест В
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Останні матчі - ПСВ
Чемпіонат Нідерландів 2023/2024
16.09.2023 - 21:00 ПСВ 4 - 0 Завершено НЕК В
Чемпіонат Нідерландів 2023/2024
02.09.2023 - 21:00 Валвейк 0 - 4 Завершено ПСВ В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
30.08.2023 - 22:00 ПСВ 5 - 1 Завершено Рейнджерс В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
22.08.2023 - 22:00 Рейнджерс 2 - 2 Завершено ПСВ Н
Чемпіонат Нідерландів 2023/2024
19.08.2023 - 19:45 Вітесс 1 - 3 Завершено ПСВ В
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
43%
Нічия
29%
ПСВ
29%
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - ПСВ
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В ефірі
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Трансляція
Запасні: Дроммель, Ватерман, Самбо, Рамальйо, Тілльман, Пепі, Тілль, Бабаді, Лосано, ван Аанголт, Вертессен.
ПСВ: Бенітес — Тезе, Белла-Кочап, Боскальї, Дест — Схутен, Сайбарі, Веерман — Бакайоко, Л. де Йонг, Ланг.
Запасні: Рамсдейл, Гейн, Сміт-Роу, Нкетіа, Ківер, Седрік, Томіясу, Жоржиньйо, Вієйра, Нельсон, Ельнені.
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Райс, Гаверц, Сака, Жезус, Троссар.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Фелікс Цваєр (Берлін, Німеччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи B. На полі стадіону Емірейтс (Лондон, Англія) зіграють лондонський Арсенал та ейндговенський ПСВ.
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Анонс матчу Арсенал - ПСВ 20.09.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Арсенал (Лондон) та командою ПСВ (Эйндховен) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 20.09.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Арсенал (Лондон) та командою ПСВ (Эйндховен):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь ПСВ, тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення ПСВ та Арсенал у попередньому футбольному матчі 27.10.2022 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - ПСВ можна подивитися 20.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Арсенал - ПСВ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команди Арсенал був зіграний проти Евертон - 17.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: ПСВ (Эйндховен)
Рік заснування ПСВ (Эйндховен): 1913
Країна: Нидерланды
Тренер: Филлип Коку

Предыдущий поединок команди ПСВ був зіграний проти НЕК - 16.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Нідерландів 2023/2024 та закінчився перемогою команди ПСВ.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - ПСВ онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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