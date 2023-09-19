Арсенал - ПСВ онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - ПСВ 20.09.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Арсенал (Лондон) та командою ПСВ (Эйндховен) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 20.09.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Арсенал (Лондон) та командою ПСВ (Эйндховен):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь ПСВ, тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення ПСВ та Арсенал у попередньому футбольному матчі 27.10.2022 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий матч команди Арсенал був зіграний проти Евертон - 17.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: ПСВ (Эйндховен)

Рік заснування ПСВ (Эйндховен): 1913

Країна: Нидерланды

Тренер: Филлип Коку



Предыдущий поединок команди ПСВ був зіграний проти НЕК - 16.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Нідерландів 2023/2024 та закінчився перемогою команди ПСВ.

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