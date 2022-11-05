Зоря - Металіст онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Ох, небезпечно! Данченко навісив на дальню штангу, Костик помилився на виході, але Русин у порожній ближній кут не влучив, на шляху м'яча став захисник (чи не було гри рукою?) І відразу Костик після подачі з корнера потягнув гострий удар гравця "Зорі"!