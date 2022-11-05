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Зоря - Металіст онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 05 листопада 2022, 13:00 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi
Головний суддя: Blavatskiy, Roman
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
0 - 0
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перерыв
Металіст
Харьков
Хід матчу
43' Chidomere, Aleks
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
41%
Нічия
27%
Металіст
32%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with FC Zorya Lugansk playing at home, FC Zorya Lugansk have won 1 times, there have been 3 draws while FC Metalist Kharkiv have won 2 times. The goal difference is 14-10 in favour of FC Metalist Kharkiv.
  • During the last 20 meetings, FC Zorya Lugansk have won 2 times, there have been 5 draws while FC Metalist Kharkiv have won 13 times. The goal difference is 43-20 in favour of FC Metalist Kharkiv.
  • FC Zorya Lugansk's last home win against FC Metalist Kharkiv was in 2007.
  • FC Zorya Lugansk have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 25% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Metalist Kharkiv scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Zorya Lugansk have a winning streak of 3 matches.
  • FC Zorya Lugansk have won 3 home matches in a row.
  • FC Metalist Kharkiv have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Metalist Kharkiv haven't scored in 1 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk's home record this season: 2-1-0.
  • Maksym Imerekov has more yellow cards (3) than any other player at FC Zorya Lugansk. Yuriy Romanyuk has collected 3 for FC Metalist Kharkiv.
  • FC Zorya Lugansk have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • FC Metalist Kharkiv have conceded a goal in each of their last 14 matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 35% of their matches, FC Metalist Kharkiv in 41% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 35% of halftimes, FC Metalist Kharkiv wins 41%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 1 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Metalist Kharkiv.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist Kharkiv's.
  • FC Metalist Kharkiv have lost just 1 of their last 5 games against FC Zorya Lugansk (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 1, FC Metalist Kharkiv won 2, 2 draws.
  • FC Metalist Kharkiv have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Metalist Kharkiv.
  • FC Zorya Lugansk scores 1 goals in a match against FC Metalist Kharkiv and FC Metalist Kharkiv scores 1.4 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Metalist Kharkiv is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Metalist Kharkiv is 0.6.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.88 goals when playing at home and FC Metalist Kharkiv scores 1.5 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.10.2022 - 17:00 Металіст 1925 0 - 3 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Верес 0 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 4 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 17:00 Зоря 2 - 2 Завершено Кривбас Н
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Останні матчі - Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 13:00 ФК Львів 1 - 1 Завершено Металіст Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Металіст 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.10.2022 - 13:00 Металіст 3 - 2 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.10.2022 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 17:15 Металіст 1 - 6 Завершено Шахтар П
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Головні події
43'
Chidomere, Aleks
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
41%
Нічия
27%
Металіст
32%
Склади команд
Стартовий склад
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Воротар
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 77
    Олег Данченко
    Захисник
  • 20
    В'ячеслав Чурко
    Півзахисник
  • 17
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
  • 31
    Rusyn, Nazary
    Форвард
  • 10
    Buletsa, Sergiy
    Півзахисник
  • 70
    Kyryukhantsev, Igor
    Захисник
  • 17
    Nahnoinyi, Denys
  • 99
    Орест Костик
    Воротар
  • 2
    Myzyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 6
    Андрій Ралюченко
    Півзахисник
  • 47
    Romanyuk, Yuriy
    Захисник
  • 26
    Олександр Каплієнко
    Захисник
  • 29
    В'ячеслав Танковський
    Півзахисник
  • 70
    Chidomere, Aleks
    Форвард
    43
  • 8
    Сергій Панасенко
    Півзахисник
  • 12
    Pidlepenets, Evgen
    Форвард
  • 11
    Єгор Картушов
    Півзахисник
  • 17
    Єгор Демченко
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Van Leeuwen, Patrick
  • Ратий, Олег
Статистика матчу
9
Штрафні
5
7
Кутові
4
Фоли
9
6
Удари в отвір
2
Удари повз
3
Сейви
6
59%
Володіння м'ячем
41%
1
Блоковано ударів
1
1
Офсайди
Трансляція
43'
Заміна
Рязанцев замість Чідомере, все-таки, травма виявилася серйознішою, ніж здалося на перший погляд.
40'
Небезпечний момент
Чідомере отримав пошкодження, медики надають йому допомогу. Тим часом Костик потягнув удар Батагова впритул, це був розстріл, але Арсеній мети не досяг.
38'
"Металіст" провів щось схоже на атаку, один удар був заблокований, а з подачею впорався Батагов.
36'
Булеца пробивав із гострого кута зі стандарту - голкіпер "Металіста" реагує.
33'
Ось, класний момент. Закидання на Русина, той п'ятою на Булецу, але офсайд. І все одно – виглядає чудово.
32'
"Зоря" впевнено комбінує, футболісти чітко розуміють, що і коли треба робити. Проте до останньої дії в атаці справа не доходить.
28'
"Металіст" продовжує бігати за м'ячем та гравцями "Зорі".
24'
"Зоря" продовжує володіти ініціативою та високо пресингувати.
20'
Небезпечний момент
Ох, небезпечно! Данченко навісив на дальню штангу, Костик помилився на виході, але Русин у порожній ближній кут не влучив, на шляху м'яча став захисник (чи не було гри рукою?) І відразу Костик після подачі з корнера потягнув гострий удар гравця "Зорі"!
19'
У ці хвилини гра змістилася ближче до центру поля, багато боротьби, вже не вперше за поєдинок Батагов веде дуель із Демченком.
16'
Луганці впевнено грають у пас і не дозволяють Оресту Костику втрачати концентрацію.
13'
"Зоря", щоб не допускати контратаки "Металіста", використовує тактику дрібного фолу на половині поля господарів у разі втрати м'яча.
12'
"Зоря" знову підходить до володінь "Металіста", підсумком серії залпом став кутовий - Імереков не зумів акцентовано замкнути подачу. Відповіддю харків'ян став дальній удар Панасенка - дуже неточно.
9'
Офсайд у Демченка. Гості намагаються атакувати, поки виходить не дуже.
7'
Зафіксовано відмашку рукою у виконанні Русина в обличчя гравцю "Металіста", це фол.
5'
Небезпечний момент
Чурко подав корнер, двічі "Зоря" пробивала з підбирань, але "Металіст" насилу відбився.
3'
Фол Танчика на Булеці в центрі поля. "Зоря" на правах господарів більше контролює м'яч.
1'
"Зоря" атакує, але зафіксовано офсайд.
Свисток
Тож, є стартовий свисток, поїхали.
Інфо
Друзі, поєдинок розпочнеться через лічені хвилини!
Інфо
"Металіст": 99. Орест Костик (ГК), 2. Олександр Мизюк, 6. Андрій Ралюченко, 8. Сергій Панасенко, 11. Єгор Картушов, 12. Євген Підлепенець, 17. Єгор Демченко (К), 26. Олександр Каплієнко, 29. Вячеслав Танковський, 47. Юрій Романюк, 70. Алекс Чідомере.
Інфо
"Зоря": 53. Дмитро Мацапура (ГК), 2. Богдан Бутко, 5. Володимир Бражко, 10. Сергій Булеца, 17. Денис Нагнойний 20. Вячеслав Чурко, 31. Назарій Русин, 32. Максим Імереков (К), 44. Арсеній Батагов, 70. Ігор Кирюханцев, 77. Олег Данченко.
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Анонс матчу Зоря - Металіст 05.11.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Зоря (Луганск) та командою Металіст (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 05.11.2022
Час початку матчу: 13:00

Для здобуття перемоги тренери команд Van Leeuwen, Patrick и Ратий, Олег розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Металіст можна подивитися 05.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Металіст, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Предыдущий поединок команди Зоря був зіграний проти Металіст 1925 - 28.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металлист (Харьков): 2020
Країна: Украина

Прошедший поединок команди Металіст був зіграний проти ФК Львів - 30.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Металіст онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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