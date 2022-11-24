Чорноморець - Металіст онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Чорноморець (Одесса) та командою Металіст (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Черноморец.
Дата проведення матчу: 25.11.2022
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между клубами Чорноморець (Одесса) та командою Металіст (Харьков):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Металіст, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Металіст у попередньому футбольному матчі 04.02.2022 закінчилось со счетом: 3:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Ратий, Олег розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Прошедший поединок команди Чорноморець був зіграний проти ФК Львів - 14.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.
Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металлист (Харьков): 2020
Країна: Украина
Предыдущий матч команди Металіст був зіграний проти ФК Минай - 20.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.
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