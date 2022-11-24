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Чорноморець - Металіст онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 25 листопада 2022, 13:00 - Черноморец
Головний суддя: Новохатный, Владимир
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
0 - 0
Оновити
35'
Металіст
Харьков
Хід матчу
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
40%
Нічия
26%
Металіст
33%
Цікаві факти
  • During the last 10 meetings with FC Chernomorets Odessa playing at home, FC Chernomorets Odessa have won 2 times, there have been 4 draws while FC Metalist Kharkiv have won 4 times. The goal difference is 16-14 in favour of FC Metalist Kharkiv.
  • During the last 22 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 3 times, there have been 9 draws while FC Metalist Kharkiv have won 10 times. The goal difference is 40-25 in favour of FC Metalist Kharkiv.
  • FC Chernomorets Odessa's last home win against FC Metalist Kharkiv was in 2009.
  • Did you know that FC Metalist Kharkiv scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Metalist Kharkiv haven't won in their last 6 games.
  • FC Metalist Kharkiv have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 3 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • FC Metalist Kharkiv haven't scored in 2 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Maksym Bragaru is FC Chernomorets Odessa's top scorer with 2 goals. Maksym Pryadun has scored 6 times for FC Metalist Kharkiv.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 26% of their matches, FC Metalist Kharkiv in 22% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 26% of halftimes, FC Metalist Kharkiv wins 22%.
  • The winner of their last meeting was FC Chernomorets Odessa.
  • On their last meeting FC Chernomorets Odessa won by 2 goals.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa has better performance than FC Metalist Kharkiv.
  • FC Chernomorets Odessa's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist Kharkiv's.
  • FC Metalist Kharkiv has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 1, FC Metalist Kharkiv won 1, 3 draws.
  • FC Metalist Kharkiv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Metalist Kharkiv.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.6 goals in a match against FC Metalist Kharkiv and FC Metalist Kharkiv scores 1.4 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Metalist Kharkiv is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Metalist Kharkiv is 1.4.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.75 goals when playing at home and FC Metalist Kharkiv scores 1.33 goals when playing away (on average).
  • FC Metalist Kharkiv have not managed to score in their last 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Чорноморець
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Металіст
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
04.02.2022 - 19:00 Чорноморець 3 - 4 Завершено Металіст
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.11.2022 - 14:00 Чорноморець 2 - 0 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 3 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.10.2022 - 16:00 Колос 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
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Останні матчі - Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.11.2022 - 12:00 ФК Минай 1 - 0 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.11.2022 - 13:00 Металіст 0 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.11.2022 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 13:00 Зоря 3 - 2 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 13:00 ФК Львів 1 - 1 Завершено Металіст Н
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Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
40%
Нічия
26%
Металіст
33%
Склади команд
Стартовий склад
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 6
    James, Manjrekar
  • 99
    Koubemba, Kevin
    Форвард
  • 14
    Сергій С.Кравченко
    Півзахисник
  • 10
    Naumets, Vladyslav
    Півзахисник
  • 12
    Дмитро Непогодов
    Воротар
  • 89
    Сергій Політило
    Півзахисник
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 17
    Дмитро Юсов
    Півзахисник
  • 17
    Єгор Демченко
    Півзахисник
  • 26
    Олександр Каплієнко
    Захисник
  • 11
    Єгор Картушов
    Півзахисник
  • 22
    Єгор Клименчук
    Півзахисник
  • 99
    Орест Костик
    Воротар
  • 2
    Myzyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 8
    Сергій Панасенко
    Півзахисник
  • 12
    Pidlepenets, Evgen
    Форвард
  • 9
    Максим Прядун
    Форвард
  • 27
    Shopin, Volodymyr
    Захисник
  • 29
    В'ячеслав Танковський
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Романс Григорчукс
  • Ратий, Олег
Статистика матчу
Удари повз
5
2
Удари в отвір
3
2
Штрафні
1
3
Сейви
2
Фоли
2
Кутові
1
1
Офсайди
Трансляція
30'
Небезпечний момент
Після середини тайму більше контролюють м'яч одесити. Небезпечно пробивав Юсов з-меж штрафної, але Костик зіграв надійно.
27'
Максим Прядун тримається за задню поверхню стегна.
25'
Ініціатива переходить від однієї до іншої команди, але поки що наш матч не багатий на цікаві події.
22'
Наумець на швидкості вривався у штрафну, але Владислав занадто далеко відпустив м'яч від себе.
19'
Танковський отримав пошкодження. Грубо зіграв Політило, але без попередження.
17'
Брагару намагався в дотик пробити по воротах, але по м'ячу так і не влучив як слід.
16'
Поки що одесити грають дуже пасивно. Можливо, не були готові до такої агресивної гри суперника?
13'
Підлепенець після сольного рейду наважився на удар, але Непогодов спокійно забрав м'яч до рук.
10'
Небезпечний момент
Ось і перший удар у площину воріт. Удар Прядуна з-меж штрафної парирує Непогодов.
7'
З позиційним футболом у команд суттєві проблеми, але від цих команд не варто було очікувати яскравої гри.
4'
Активно розпочали зустріч харків'яни, але поки роботи у Непогодова не було. "Чорноморець" не може вийти в атаку.
1'
Єгор Картушов пробивав з далекої відстані, але не влучив у площину воріт.
Свисток
Гра розпочалася!
Команди вже вийшли на поле. Скоро гра розпочнеться.
Інфо
"Чорноморець" (запасні): Варакута, Селін, Суханов, Штогрін, Плакса, Кузик, Бобко, Гладкий, Бадібанга, Петько, Даскалиця, Войтіховський
Інфо
"Чорноморець" (стартовий склад): Непогодов - Єрмаков, Джеймс, Путря, Салюк, Кравченко, Політило, Брагару, Юсов, Наумець, Кубемба
Інфо
"Металіст" (запасні): Рибка, Зновенко, Ралюченко, Рязанцев, Порох, Піко, Кайдалов, Книш, Багачанський
Інфо
"Металіст" (стартовий склад): Костик - Каплієнко Клименчук, Мизюк, Шопін, Танковський, Панасенко, Демченко, Підлепенець, Картушов, Прядун
Інфо
Відзначимо, що на початку цього року ці команди зіграли між собою товариський матч – нічия 3:3.
Інфо
У харків'ян суттєві кадрові проблеми. Дискваліфікований Романюк, травмований Чайковський, не в найкращих кондиціях перебувають Федорів, Чідомере, Рибка. Проте, після дискваліфікації повертається Танковський. Попередній тур одесити пропускали, тому їхню ігрову форму і кадровий потенціал складно оцінити.
Добрий день. Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 15-го туру УПЛ між "Чорноморцем" та "Металістом". Гра розпочнеться о 13:00.
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Останні матчі
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Анонс матчу Чорноморець - Металіст 25.11.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Чорноморець (Одесса) та командою Металіст (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 25.11.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Чорноморець (Одесса) та командою Металіст (Харьков):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Металіст, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Металіст у попередньому футбольному матчі 04.02.2022 закінчилось со счетом: 3:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Ратий, Олег розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - Металіст можна подивитися 25.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - Металіст, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший поединок команди Чорноморець був зіграний проти ФК Львів - 14.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металлист (Харьков): 2020
Країна: Украина

Предыдущий матч команди Металіст був зіграний проти ФК Минай - 20.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

Слідкуйте за результатами матчу Чорноморець - Металіст онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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