Саутгемптон - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Саутгемптон" - "Манчестер Сіті" 11.01.2023, Кубок англійської ліги

Противостояние між командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок англійської ліги 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 11.01.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Саутгемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Саутгемптон" у попередньому футбольному матчі 08.10.2022 закінчилось с такими результатами: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)

Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885

Країна: Англия

Тренер: Ральф Хассенхюттль



Предыдущий поединок команди "Саутгемптон" був зіграний проти Крістал Пелес - 07.01.2023, у рамках чемпионата Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Саутгемптон".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Челсі - 08.01.2023, у рамках чемпионата Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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