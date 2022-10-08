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Саутгемптон - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 11 січня 2023, 22:00
Головний суддя: Петер Банкс
Рейтинг матчу:
Саутгемптон
Саутгемптон
0 - 0
Оновити
3'
Манчестер Сіті
Манчестер
Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Саутгемптон
21%
Нічия
33%
Манчестер Сіті
46%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Southampton FC and Manchester City is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 18 meetings with Southampton FC playing at home, Southampton FC have won 4 times, there have been 5 draws while Manchester City have won 9 times. The goal difference is 28-17 in favour of Manchester City.
  • During the last 38 meetings, Southampton FC have won 7 times, there have been 9 draws while Manchester City have won 22 times. The goal difference is 75-40 in favour of Manchester City.
  • Manchester City haven't lost in their last 6 games.
  • Southampton FC have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • Southampton FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Southampton FC wins 1st half in 19% of their matches, Manchester City in 46% of their matches.
  • Southampton FC wins 19% of halftimes, Manchester City wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 4 goals.
  • When Southampton FC leads 1-0 at home, they win in 40% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Southampton FC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Southampton FC's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Southampton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Southampton FC won 0, Manchester City won 3, 2 draws.
  • Southampton FC scores 0.8 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2.8 goals against Southampton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Southampton FC and Manchester City is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Southampton FC and Manchester City is 1.8.
  • Southampton FC scores 1.28 goals when playing at home and Manchester City scores 2 goals when playing away (on average).
  • Southampton FC have lost 3 matches in a row.
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Manchester City have lost none of their last 4 away matches.
Особисті зустрічі
Саутгемптон
3
Перемог
22
Ігор
15
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.10.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Саутгемптон
Кубок Англії 2021/2022
20.03.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.01.2022 - 19:30 Саутгемптон 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 Манчестер Сіті 0 - 0 Завершено Саутгемптон
Останні матчі - Саутгемптон
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 14:30 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.01.2023 - 21:30 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 17:00 Фулгем 2 - 1 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Кубок англійської ліги 2022/2023
20.12.2022 - 21:45 Саутгемптон 2 - 1 Завершено Лінкольн Сіті В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Кубок Англії 2022/2023
08.01.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.01.2023 - 22:00 Челсі 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.12.2022 - 22:00 Лідс Юнайтед 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Кубок англійської ліги 2022/2023
22.12.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Ліверпуль В
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Саутгемптон
21%
Нічия
33%
Манчестер Сіті
46%
Склади команд
31
Bazunu, Gavin
22
Salisu, Mohammed
4
Lyanco
6
Caleta-Car, Duje
45
Lavia, Romeo
14
Кайл Уокер-Пітерс
27
Diallo, Ibrahima
8
Ward Prowse, James
19
Djenepo, Moussa
9
Адам Армстронґ
18
Mara, Sekou
18
Ortega, Stefan
20
Cancelo, Joao
2
Кайл Уокер
24
Laporte, Aymeric
21
Gomez, Sergio
80
Palmer, Cole
14
Phillips, Kalvin
21
Ілкай Гюндоган
47
Foden, Phil
19
Alvarez, Julian
10
Grealish, Jack
Стартовий склад
  • 9
    Адам Армстронґ
    Форвард
  • 18
    Mara, Sekou
    Форвард
  • 14
    Кайл Уокер-Пітерс
    Захисник
  • 27
    Diallo, Ibrahima
    Півзахисник
  • 8
    Ward Prowse, James
  • 19
    Djenepo, Moussa
    Півзахисник
  • 45
    Lavia, Romeo
    Півзахисник
  • 22
    Salisu, Mohammed
  • 4
    Lyanco
  • 6
    Caleta-Car, Duje
    Захисник
  • 31
    Bazunu, Gavin
    Воротар
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 80
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 14
    Phillips, Kalvin
    Півзахисник
  • 21
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 20
    Cancelo, Joao
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 24
    Laporte, Aymeric
    Захисник
  • 21
    Gomez, Sergio
    Форвард
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Джонс, Натан
  • Хосеп Гвардиола
Трансляція
3'
Господарі на початку зустрічі більше контролюють м'яч, але поки що без ударів.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Саутгемптон" (запасні): Кабальєро, Адамс, Арібо, Едозі, Ельюнуссі, Морган, Оршич, Фінніган, Перро
Інфо
"Саутгемптон" (стартовий склад): Базуну - Мара, Армстронг, Вокер-Пітерс, Ворд-Праус, Дженепо, Діалло, Лянко, Лавія, Салісу, Чалета-Цар
Інфо
"Манчестер Сіті" (запасні): Едерсон, Акке, Холанд, Родрі, Де Брюйне, Бернардо, Аканжі, Марез, Льюїс
Інфо
"Манчестер Сіті" (стартовий склад): Морено - Кансело, Волкер, Лапорт, Гомес, Філліпс, Гюндоган, Фоден, Палмер, Альварес, Гріліш
Інфо
Під керівництвом Пепа Гвардіоли "Манчестер Сіті" виграв чотири з шести останніх розіграшів Кубка англійської Ліги
Добрий вечір, всім прихильникам англійського футболу. Запрошуємо вас на чвертьфінальний матч Кубка англійської ліги з футболу, в якому зіграють "Саутгемптон" та "Манчестер Сіті". Стартовий свисток рефері Пітера Бенкса прозвучить о 22:00.
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Анонс матчу "Саутгемптон" - "Манчестер Сіті" 11.01.2023, Кубок англійської ліги

Противостояние між командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок англійської ліги 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 11.01.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Саутгемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Саутгемптон" у попередньому футбольному матчі 08.10.2022 закінчилось с такими результатами: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Саутгемптон" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 11.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу "Саутгемптон" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Ральф Хассенхюттль

Предыдущий поединок команди "Саутгемптон" був зіграний проти Крістал Пелес - 07.01.2023, у рамках чемпионата Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Саутгемптон".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Челсі - 08.01.2023, у рамках чемпионата Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Саутгемптон" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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