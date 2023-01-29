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Реал - Реал Сосьєдад онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 29 січня 2023, 22:00 - Сантьяго Бернабеу
Головний суддя: Марио Мелеро Лопес
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Реал Сосьєдад
Сан-Себастьян
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Реал
29%
Нічия
35%
Реал Сосьєдад
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Real Sociedad San Sebastian is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 18 times, there have been 5 draws while Real Sociedad San Sebastian have won 4 times. The goal difference is 72-33 in favour of Real Madrid.
  • During the last 54 meetings, Real Madrid have won 31 times, there have been 11 draws while Real Sociedad San Sebastian have won 12 times. The goal difference is 119-71 in favour of Real Madrid.
  • Last season Real Madrid won both games against Real Sociedad San Sebastian (4-1 at home and 2-0 away).
  • Real Sociedad San Sebastian have a winning streak of 5 matches in LaLiga.
  • Did you know that Real Madrid scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Real Sociedad San Sebastian scores 29% of their goals between the minutes 16-30?
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 15 home matches.
  • Real Sociedad San Sebastian have a winning streak of 7 matches.
  • Real Sociedad San Sebastian have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 7 home matches in LaLiga this season.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't scored in 1 of their 9 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 5-2-0.
  • Real Sociedad San Sebastian's away record this season: 7-0-2.
  • Karim Benzema is Real Madrid's top scorer with 9 goals. Alexander Sorloth has scored 8 times for Real Sociedad San Sebastian.
  • Rodrygo has assisted the most goals for Real Madrid with 5. Mikel Merino is Real Sociedad San Sebastian's biggest assister (7).
  • Real Madrid have scored at least one goal for 31 consecutive matches.
  • Real Sociedad San Sebastian have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 37% of their matches, Real Sociedad San Sebastian in 39% of their matches.
  • Real Madrid wins 37% of halftimes, Real Sociedad San Sebastian wins 39%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 3 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In LaLiga, Real Sociedad San Sebastian has better performance than Real Madrid.
  • Real Sociedad San Sebastian's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Real Sociedad San Sebastian (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 3, Real Sociedad San Sebastian won 0, 2 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Sociedad San Sebastian.
  • Real Sociedad San Sebastian have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 1.8 goals in a match against Real Sociedad San Sebastian and Real Sociedad San Sebastian scores 0.6 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Real Sociedad San Sebastian is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Real Sociedad San Sebastian is 0.6.
  • Real Madrid scores 2.29 goals when playing at home and Real Sociedad San Sebastian scores 1.53 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches.
  • Real Madrid have won 3 home matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
15
Перемог
23
Ігор
3
Перемог
Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
05.03.2022 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершено Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
04.12.2021 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
01.03.2021 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
20.09.2020 - 21:45 Реал Сосьєдад 0 - 0 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Кубок Іспанії 2022/2023
26.01.2023 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.01.2023 - 22:00 Атлетік 0 - 2 Завершено Реал В
Кубок Іспанії 2022/2023
19.01.2023 - 22:00 Вільярреал 2 - 3 Завершено Реал В
Суперкубок Іспанії 2023
15.01.2023 - 21:00 Реал 1 - 3 Завершено Барселона П
Суперкубок Іспанії 2023
11.01.2023 - 21:00 Реал 2 - 1 Завершено Валенсія В
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Останні матчі - Реал Сосьєдад
Кубок Іспанії 2022/2023
25.01.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.01.2023 - 15:00 Райо Вальєкано 0 - 2 Завершено Реал Сосьєдад В
Кубок Іспанії 2022/2023
17.01.2023 - 20:00 Реал Сосьєдад 1 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.01.2023 - 22:00 Реал Сосьєдад 3 - 1 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.01.2023 - 15:00 Альмерія 0 - 2 Завершено Реал Сосьєдад В
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Реал
29%
Нічия
35%
Реал Сосьєдад
35%
Трансляція
Інфо
Реал Сосьєдад іде на другій сходинці з 12 перемогами, 2 нічиїми та 4 поразками — 38 очок.
Інфо
Реал Мадрид іде на другій сходинці з 13 перемогами, 2 нічиїми та 2 поразками — 41 очко.
Запасні: Субіаурре, Фернандес, Ріко, Наварро, Туррьєнтес, Мартін, Сарате, Оласагасті, Марін.
Реал Сосьєдад: Реміро — Елустондо, Субельдія, Ле Норман, А. Муньйос — Мендес, Субіменді, Ільярраменді, Кубо — Серлот, Оярсабаль.
Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Азар, Модрич, Асенсіо, Одріосола, Діас, Мартін.
Реал: Куртуа — Начо, Мілітао, Рюдігер, Камавінга — Вальверде, Кроос, Себальйос — Родріго, Бензема, Вінісіус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Маріо Мелеро Лопес (Андалусія, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 19-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та Реал Сосьєдад.
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Анонс матчу Реал - Реал Сосьєдад 29.01.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 29.01.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Реал (Мадрид) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Реал Сосьєдад залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Реал Сосьєдад у попередньому футбольному матчі 05.03.2022 закінчилось со счетом: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Реал Сосьєдад можна подивитися 29.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Реал Сосьєдад, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команди Реал був зіграний проти "Атлетіко" - 26.01.2023, у рамках турнира Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Предыдущий поединок команди Реал Сосьєдад був зіграний проти "Барселона" - 25.01.2023, у рамках турнира Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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