Реал - Реал Сосьєдад онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - Реал Сосьєдад 29.01.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 29.01.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Реал (Мадрид) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Реал Сосьєдад залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Реал Сосьєдад у попередньому футбольному матчі 05.03.2022 закінчилось со счетом: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Прошедший матч команди Реал був зіграний проти "Атлетіко" - 26.01.2023, у рамках турнира Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)

Рік заснування Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909

Країна: Испания

Тренер: Иманол Альгвасил



Предыдущий поединок команди Реал Сосьєдад був зіграний проти "Барселона" - 25.01.2023, у рамках турнира Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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