Реал - Реал Сосьєдад онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - Реал Сосьєдад 17.09.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 17.09.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Реал (Мадрид) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Реал Сосьєдад, тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Реал Сосьєдад та Реал у попередньому футбольному матчі 02.05.2023 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Альгвасиль, Иманоль розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти Хетафе - 02.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)

Рік заснування Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909

Країна: Испания

Тренер: Иманол Альгвасил



Прошедший поединок команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Гранада - 02.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

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