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Реал - Реал Сосьєдад онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 17 вересня 2023, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Цесар Сото Градо
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
0 - 0
Оновити
4'
Реал Сосьєдад
Сан-Себастьян
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Хід матчу
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Реал
47%
Нічия
28%
Реал Сосьєдад
25%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Real Sociedad San Sebastian is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 18 times, there have been 6 draws while Real Sociedad San Sebastian have won 4 times. The goal difference is 72-33 in favour of Real Madrid.
  • During the last 56 meetings, Real Madrid have won 31 times, there have been 12 draws while Real Sociedad San Sebastian have won 13 times. The goal difference is 119-73 in favour of Real Madrid.
  • Last season's matches: 0-0 (Real Madrid at home) and 2-0 (Real Sociedad San Sebastian at home).
  • Real Madrid have a winning streak of 4 matches in LaLiga.
  • Real Madrid have a winning streak of 4 matches.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't lost in their last 7 games.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Real Sociedad San Sebastian in their last 3 encounters.
  • Jude Bellingham is Real Madrid's top scorer with 5 goals. Takefusa Kubo has scored 3 times for Real Sociedad San Sebastian.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 40% of their matches, Real Sociedad San Sebastian in 45% of their matches.
  • Real Madrid wins 40% of halftimes, Real Sociedad San Sebastian wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Real Sociedad San Sebastian.
  • On their last meeting Real Sociedad San Sebastian won by 2 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Real Sociedad San Sebastian.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Real Sociedad San Sebastian's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Real Sociedad San Sebastian (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 2, Real Sociedad San Sebastian won 1, 2 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Sociedad San Sebastian.
  • Real Sociedad San Sebastian have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 1.4 goals in a match against Real Sociedad San Sebastian and Real Sociedad San Sebastian scores 0.8 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Real Sociedad San Sebastian is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Real Sociedad San Sebastian is 0.6.
  • Real Madrid scores 2.19 goals when playing at home and Real Sociedad San Sebastian scores 1.36 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
15
Перемог
25
Ігор
4
Перемог
Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.05.2023 - 23:00 Реал Сосьєдад 2 - 0 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.01.2023 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
05.03.2022 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершено Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
04.12.2021 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 2 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.09.2023 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершено Хетафе В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.08.2023 - 22:35 Сельта 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.08.2023 - 20:30 Альмерія 1 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.08.2023 - 22:30 Атлетік 0 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 19:30 Реал 1 - 1 Завершено Атлетік Н
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Останні матчі - Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.09.2023 - 15:00 Реал Сосьєдад 5 - 3 Завершено Гранада В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.08.2023 - 20:30 Лас-Пальмас 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.08.2023 - 18:00 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Сельта Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.08.2023 - 18:00 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 19:30 Реал Сосьєдад 2 - 1 Завершено Севілья В
Показати більше
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Реал
47%
Нічия
28%
Реал Сосьєдад
25%
Склади команд
25
Кепа Аррiзабалага
20
Garcia, Francisco
4
Давід Алаба
22
Антоніо Рюдігер
2
Данiель Карвахаль
18
Tchouameni, Aurelien
8
Тонi Кроос
15
Федеріко Вальверде
5
Bellingham, Jude
14
Хоселу
11
Rodrygo
1
Remiro, Alex
18
Traore, Hamari
5
Zubeldia, Igor
24
Le Normand, Robin
17
Tierney, Kieran
23
Mendez, Brais
4
Zubimendi, Martin
8
Мікель Меріно
7
Barrenetxea, Ander
14
Take
10
Oyarzabal, Mikel
Стартовий склад
  • 14
    Хоселу
    Форвард
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 20
    Garcia, Francisco
  • 4
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 25
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
  • 14
    Take
    Півзахисник
  • 10
    Oyarzabal, Mikel
    Форвард
  • 23
    Mendez, Brais
  • 4
    Zubimendi, Martin
    Півзахисник
  • 8
    Мікель Меріно
    Півзахисник
  • 7
    Barrenetxea, Ander
    Півзахисник
  • 18
    Traore, Hamari
  • 5
    Zubeldia, Igor
    Півзахисник
  • 24
    Le Normand, Robin
    Захисник
  • 17
    Tierney, Kieran
    Півзахисник
  • 1
    Remiro, Alex
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Альгвасиль, Иманоль
LIVE
Трансляція матчу Реал - Реал Сосьєдад
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Реал Сосьєдад до цього обіграв Гранаду (5:3) та зіграв унічию з Дас-Пальмасом (0:0), Сельтою (1:1) та Жироною (1:1).
Інфо
Реал до цього обіграв Атлетік (2:0), Альмерію (3:1), Сельту (1:0) та Хетафе (2:1).
Запасні: Марреро, Фрага, Одріосола, Айен, Фернандес, Шо, Захарян, Оласагасті, Садік, Пачеко, Туррьєнтес, Де Сарате.
Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Ле Норман, Тірні — Мендес, Субіменді, Меріно, Барренечеа — Кубо, Оярсабаль.
Запасні: Лунін, Каньїсарес, Начо, Модрич, Камавінга, Л. Васкес, Себальйос, Діас, Пас, Гонсало.
Реал: Аррісабалага — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Фран Гарсія — Чуамені — Вальверде, Кроос — Беллінгем — Родріго, Хоселу.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Сесар Сото Градо (Ріохо, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 5-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та Реал Сосьєдад.
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Анонс матчу Реал - Реал Сосьєдад 17.09.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 17.09.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Реал (Мадрид) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Реал Сосьєдад, тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Реал Сосьєдад та Реал у попередньому футбольному матчі 02.05.2023 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Альгвасиль, Иманоль розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Реал Сосьєдад можна подивитися 17.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Реал Сосьєдад, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти Хетафе - 02.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Прошедший поединок команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Гранада - 02.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Реал Сосьєдад онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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