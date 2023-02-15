Реал - Ельче онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - Ельче 15.02.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Реал (Мадрид) та командою Ельче (Эльче) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 15.02.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою Ельче (Эльче):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Ельче залишилася з поразкою . Зіткнення Ельче та Реал у попередньому футбольному матчі 19.10.2022 закінчилось с таким счетом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти Аль-Хіляль - 11.02.2023, у рамках турнира Клубний чемпіонат світу 2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Ельче (Эльче)

Країна: Испания

Тренер: Франциско Родригес



Предыдущий матч команди Ельче був зіграний проти Вільярреал - 04.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ельче.

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