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Реал - Ельче онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 15 лютого 2023, 22:00 - Сантьяго Бернабеу
Головний суддя: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Ельче
Эльче
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Реал
50%
Нічия
21%
Ельче
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Elche CF is 2-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings, Real Madrid have won 7 times, there have been 3 draws while Elche CF have won 0 times. The goal difference is 22-7 in favour of Real Madrid.
  • Last season's matches: 2-2 (Real Madrid at home) and 1-2 (Elche CF at home).
  • Did you know that Real Madrid scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Elche CF scores 20% of their goals between the minutes 0-15?
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 17 home matches.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Elche CF in their last 4 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 9 home matches in LaLiga this season.
  • Elche CF haven't scored in 5 of their 10 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 6-3-0.
  • Elche CF's away record this season: 0-3-7.
  • Karim Benzema is Real Madrid's top scorer with 9 goals. Pere Milla has scored 6 times for Elche CF.
  • Vinicius Junior has more yellow cards (5) than any other player at Real Madrid. Gerard Gumbau has collected 6 for Elche CF.
  • A year ago, Elche CF were number 16 in the table with 19 points. Now they are number 20 with 9 points.
  • Elche CF have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 39% of their matches, Elche CF in 21% of their matches.
  • Real Madrid wins 39% of halftimes, Elche CF wins 21%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 3 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Elche CF leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Elche CF is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Elche CF.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Elche CF's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Elche CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 4, Elche CF won 0, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Elche CF.
  • Elche CF have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 2.2 goals in a match against Elche CF and Elche CF scores 1 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Elche CF is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Elche CF is 0.6.
  • Real Madrid scores 2.33 goals when playing at home and Elche CF scores 0.9 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
8
Перемог
10
Ігор
0
Перемог
Ельче
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.10.2022 - 22:00 Ельче 0 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
23.01.2022 - 17:15 Реал 2 - 2 Завершено Ельче
Кубок Іспанії 2021/2022
20.01.2022 - 20:00 Ельче 1 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
30.10.2021 - 15:00 Ельче 1 - 2 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Клубний чемпіонат світу 2023
11.02.2023 - 21:00 Реал 5 - 3 Завершено Аль-Хіляль В
Клубний чемпіонат світу 2023
08.02.2023 - 21:00 Аль-Ахлі 1 - 4 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.02.2023 - 15:00 Мальорка 1 - 0 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.02.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.01.2023 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад Н
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Останні матчі - Ельче
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.02.2023 - 17:15 Ельче 3 - 1 Завершено Вільярреал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.01.2023 - 19:30 Севілья 3 - 0 Завершено Ельче П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.01.2023 - 17:15 Ельче 1 - 1 Завершено Osasuna Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
16.01.2023 - 22:00 Кадіс 1 - 1 Завершено Ельче Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
06.01.2023 - 19:30 Ельче 0 - 1 Завершено Сельта П
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Реал
50%
Нічия
21%
Ельче
29%
Трансляція
Інфо
Ельче (запасні): Лопес, Вернер, Бігас, Бланко, Верду, Меркау, Лірола, Діоп, Хосан, Моренте, Бойє
Інфо
Ельче (старт): Бадія, Гонсалес, Роко, Магальян, Кармона, Гуті, Гумбау, Клерк, Фідель, Нтека, Понсе
Інфо
Реал (запасні): Каньїсарес, Лопес, Одріосола, Рюдігер, Вальєхо, Аррібас, Модріч, Тчуамені, Васкес, Діас.
Інфо
Реал (старт): Лунін, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Начо, Камавінга, Вальверде, Себальос, Асенсіо, Родріго, Бензема
Інфо
Цікавий факт: захищати ворота "вершкових" у сьогоднішньому матчі, ймовірно, буде український голкіпер Андрій Лунін. Тібо Куртуа не потрапив у заявку королівського клубу на сьогоднішній матч – бельгієць продовжує відновлюватись від травми.
Вітаємо, шановні шанувальники футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 21 туру іспанської Прімери, в якому мадридський "Реал" зіграє проти "Ельче".
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Анонс матчу Реал - Ельче 15.02.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Реал (Мадрид) та командою Ельче (Эльче) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 15.02.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою Ельче (Эльче):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Ельче залишилася з поразкою . Зіткнення Ельче та Реал у попередньому футбольному матчі 19.10.2022 закінчилось с таким счетом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Ельче можна подивитися 15.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Ельче, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти Аль-Хіляль - 11.02.2023, у рамках турнира Клубний чемпіонат світу 2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Ельче (Эльче)
Країна: Испания
Тренер: Франциско Родригес

Предыдущий матч команди Ельче був зіграний проти Вільярреал - 04.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ельче.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Ельче онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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