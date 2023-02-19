Манчестер Юнайтед - Лестер Сіті онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Лестер Сіті 19.02.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Лестер Сіті (Лестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 19.02.2023

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Лестер Сіті (Лестер):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Лестер Сіті залишилася з поразкою . Зіткнення Лестер Сіті та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 01.09.2022 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Барселона" - 16.02.2023, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Лестер Сіті (Лестер)

Рік заснування Лестер Сити (Лестер): 1884

Країна: Англия

Тренер: Брендан Роджерс



Прошедший матч команди Лестер Сіті був зіграний проти "Тоттенхем" - 11.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Лестер Сіті.

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