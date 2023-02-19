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Манчестер Юнайтед - Лестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 19 лютого 2023, 16:00 - Олд Траффорд
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Лестер Сіті
Лестер
Хто переможе?
16 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
31%
Нічия
31%
Лестер Сіті
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Leicester City when Manchester United is playing at home is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Leicester City is 2-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 17 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 11 times, there have been 4 draws while Leicester City have won 2 times. The goal difference is 30-12 in favour of Manchester United.
  • During the last 36 meetings, Manchester United have won 22 times, there have been 9 draws while Leicester City have won 5 times. The goal difference is 72-35 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 1-1 (Manchester United at home) and 4-2 (Leicester City at home).
  • Did you know that Manchester United scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Leicester City scores 28% of their goals between the minutes 31-45?
  • Manchester United haven't lost in their last 7 games.
  • Manchester United haven't lost in any of their last 16 home matches.
  • Leicester City have a winning streak of 3 matches.
  • Leicester City haven't lost in their last 4 games.
  • Manchester United haven't scored in 1 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Leicester City haven't scored in 1 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Manchester United's home record this season: 8-2-1.
  • Leicester City's away record this season: 4-0-7.
  • Marcus Rashford is Manchester United's top scorer with 12 goals. James Maddison has scored 9 times for Leicester City.
  • Christian Eriksen has assisted the most goals for Manchester United with 7. James Maddison is Leicester City's biggest assister (5).
  • Manchester United have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 40% of their matches, Leicester City in 33% of their matches.
  • Manchester United wins 40% of halftimes, Leicester City wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Leicester City leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Leicester City is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Leicester City.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Leicester City's.
  • Leicester City have lost just 1 of their last 5 games against Manchester United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 1, Leicester City won 3, 1 draws.
  • Leicester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Leicester City.
  • Manchester United scores 1.2 goals in a match against Leicester City and Leicester City scores 2 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Leicester City is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Leicester City is 1.4.
  • Manchester United scores 1.97 goals when playing at home and Leicester City scores 1.73 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
9
Перемог
18
Ігор
4
Перемог
Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.09.2022 - 22:00 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.04.2022 - 19:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 Лестер Сіті 4 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022
11.05.2021 - 20:00 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершено Лестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.02.2023 - 19:45 Барселона 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.02.2023 - 16:00 Лідс Юнайтед 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.02.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Лідс Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2023
04.02.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Крістал Пелес В
Кубок англійської ліги 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
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Останні матчі - Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 17:00 Лестер Сіті 4 - 1 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 17:00 Астон Вілла 2 - 4 Завершено Лестер Сіті В
Кубок Англії 2022/2023
28.01.2023 - 14:30 Уолсол 0 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 17:00 Лестер Сіті 2 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 17:00 Ноттінгем Форест 2 - 0 Завершено Лестер Сіті П
Показати більше
Хто переможе?
16 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
31%
Нічия
31%
Лестер Сіті
38%
Трансляція
Лестер: Ворд - Кастань, Суттар, Фас, Крістіансен - Менді, Дьюсберрі-Холл - Тете, Меддісон, Барнс - Іхеаначо.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Далот, Лінделеф, Мартінес, Шоу - Фред, Забітцер - Гарначо, Фернандеш, Рашфорд, Вегхорст.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 24-го туру АПЛ, у якому Манчестер Юнайтед зіграє проти Лестера.
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Останні матчі
Завершено 13:30 - Сьогодні Аталанта Аталанта 1 Лечче Лечче 2 Завершено 13:30 - Сьогодні Медзь Медзь 2 Вісла Вісла 1 Завершено 13:15 - Сьогодні Камбюр Камбюр 1 Херенвеен Херенвеен 2 Завершено 22:30 - Вчора Порту Порту 1 Rio Ave Rio Ave 0 Завершено 22:00 - Вчора Осасуна Осасуна 0 Реал Реал 2

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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Лестер Сіті 19.02.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Лестер Сіті (Лестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 19.02.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Лестер Сіті (Лестер):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Лестер Сіті залишилася з поразкою . Зіткнення Лестер Сіті та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 01.09.2022 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Лестер Сіті можна подивитися 19.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Лестер Сіті, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Барселона" - 16.02.2023, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Лестер Сіті (Лестер)
Рік заснування Лестер Сити (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Прошедший матч команди Лестер Сіті був зіграний проти "Тоттенхем" - 11.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Лестер Сіті.

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