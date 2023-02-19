Динамо - Рига онлайн трансляція матчу

У першому таймі кияни більше контролювали м'яч, але створити проблеми захисту суперника вони не змогли. Латвійці покладалися на швидкий вихід із захисту в атаку, але і вони не запам'яталися яскравими моментами. Згадати можна хіба що удар Раміреса з меж штрафної. На перерву команди пішли без голів. Закономірний результат з огляду на перебіг матчу.