Динамо - Рига онлайн трансляція матчу

між командою Динамо (Киев) та командою Рига (Рига) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .
Дата проведення матчу: 20.02.2023
Час початку матчу: 16:04
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
команди Динамо був зіграний проти Адана Демирспор - 19.02.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Рига (Рига)
Рік заснування Рига (Рига): 2015
Країна: Латвия
команди Рига був зіграний проти Зоря - 17.02.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Рига.
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