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Динамо - Рига онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 20 лютого 2023, 16:04
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
0 - 1
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66'
Рига
Рига
Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
42%
Нічия
31%
Рига
27%
Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
19.02.2023 - 16:07 Динамо 0 - 0 Завершено Адана Демирспор Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
17.02.2023 - 16:07 Динамо 2 - 0 Завершено Лієпая В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
14.02.2023 - 16:09 Динамо 0 - 1 Завершено Пахтакор П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
12.02.2023 - 10:05 Динамо 2 - 0 Завершено Політехніка В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
11.02.2023 - 16:02 Динамо 4 - 0 Завершено Сілекс В
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Останні матчі - Рига
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
17.02.2023 - 16:30 Зоря 2 - 4 Завершено Рига В
Ліга конференцій 2022/2023
11.08.2022 - 22:00 Жил Вісенте 4 - 0 Завершено Рига П
Ліга конференцій 2022/2023
03.08.2022 - 20:00 Рига 1 - 1 Завершено Жил Вісенте Н
Ліга конференцій 2022/2023
28.07.2022 - 20:00 Рига 2 - 1 Завершено Ружомберок В
Ліга конференцій 2022/2023
21.07.2022 - 19:30 Ружомберок 0 - 3 Завершено Рига В
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Новини команд
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
42%
Нічия
31%
Рига
27%
Трансляція
66'
Дубінчак пробивав по воротам, але прямо в руки голкіперу.
64'
Гармаш опинився на газоні і потребує допомоги лікарів. Неприємний епізод.
61'
Підопічні Луческу знайти свою гру не можуть. Роботи у голкіпера латвійської команди немає.
58'
Заміна
Заміни у "Динамо". Виходять Беніто, Гармаш, Беніто.
57'
Після забитого м'яча латвійці продовжують грати першим номером.
54'
Гоооол!!!
Латвійці відкривають рахунок. Після подачі Юрковскіса відзначився Йойич.
54'
У підопічних Луческу м'яч у заключній третині поял взагалі не тримається.
52'
На початку другого тайму домінують футболісти "Риги". Динамівці взагалі не вражають.
49'
Грубо зіграли проти Дубінчака. Владислав потребує допомоги лікарів.
47'
Небезпечний момент
Після передачі Сойсало пробивав Ауреліо, але в площину воріт не влучив. Динамівці провалилися в центрі поля.
46'
Заміна
Вівчаренко та Малиш залишили поле. Вийшли Караваєв та Дубінчак.
Свисток
Другий тайм розпочався!
У першому таймі кияни більше контролювали м'яч, але створити проблеми захисту суперника вони не змогли. Латвійці покладалися на швидкий вихід із захисту в атаку, але і вони не запам'яталися яскравими моментами. Згадати можна хіба що удар Раміреса з меж штрафної. На перерву команди пішли без голів. Закономірний результат з огляду на перебіг матчу.
Свисток
Перший тайм завершився - 0:0!
42'
Наприкінці тайму багато помиляються футболісти "Динамо" на власній половині поля.
40'
Ауреліо пробивав з меж штрафної, але прямо у захисника.
38'
Непомітний сьогодні Перріс. Гра у легіонера "Динамо" не йде.
35'
Після передачі Волошина пробивав Царенко, але повз ворота.
33'
Кутовий
Ауреліо подавав з правого флангу, але Мор пробив повз дальню стійку.
30'
Вівчаренко прострілював з правого флангу, але Супряга не зміг пробити в площину.
29'
Пауза у грі виникла через пошкодження Раміреса.
27'
Досить активно грає Олександр Яцик, але його передачам не вистачає точності.
25'
Дуже складно віддати комусь ініціативу після половини тайму. Хотілося бачити більш конструктивний футбол.
22'
Багато порушень правил у нашому матчі, які суттєво збивають і без того невисокий темп.
20'
З позиційним футболом в команд суттєві проблеми. Поки що захисники грають досить організовано.
17'
Кутовий
Волошин подавав на ближню стійку, але цей стандарт завершився без удару.
15'
Роботи в голкіперів поки що немає. Не вистачає футболістам обидвох команд швидкості і нестандартних дій.
12'
Футболісти "Риги" намагаються швидко виходить із захисту в атаку. Проте, в них поки що мало що виходить.
9'
Підопічні Луческу більше контролюють м'яч, але без просування в заключній третині поля.
7'
Пауза у грі. Гравець "Риги" отримав пошкодження.
7'
Багато боротьби у нас в центрі поля, але темп матчу повільний.
4'
У динамівців з просуванням м'яча в перед поки що проблеми. В центрі поля не має звичного руху.
2'
Небезпечний момент
Рамірес пробивав у ближній кут, але у площину воріт не влучив.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Динамо" (стартовий склад): Нещерет - Вівчаренко, Боль, Сирота, Малиш, Андрієвський, Яцик, Царенко, Перріс, Супряга, Волошин
Інфо
У Туреччині "Рига" обіграла чорногорський "Дечич" (1:0), грузинські "Торпедо" (Кутаїсі) (2:0) та "Динамо" (Тбілісі) (4:1), боснійський "Сараєво" та луганську "Зорю" (4:2). У матчі казахстанським "Кайсаром" була зафіксована безгольова нічия, а у вчорашньому повторному спарингу з "Сараєво" перемогли боснійці – 2:0.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу між "Динамо" та віце-чемпіоном Латвії ФК "Рига". Гра розпочнеться в 16:00.
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Останні матчі
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Анонс матчу Динамо - Рига 20.02.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Динамо (Киев) та командою Рига (Рига) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 20.02.2023
Час початку матчу: 16:04

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Рига можна подивитися 20.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Динамо - Рига, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

команди Динамо був зіграний проти Адана Демирспор - 19.02.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Рига (Рига)
Рік заснування Рига (Рига): 2015
Країна: Латвия

команди Рига був зіграний проти Зоря - 17.02.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Рига.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Рига онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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