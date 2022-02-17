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Динамо - Валмієра онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 26 лютого 2023, 16:02
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
0 - 0
Оновити
24'
Валмієра
Валмиера
Хід матчу
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
43%
Нічия
29%
Валмієра
29%
Особисті зустрічі
Динамо
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Валмієра
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
17.02.2022 - 16:00 Динамо 2 - 0 Завершено Валмієра
Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
23.02.2023 - 16:00 Динамо 3 - 0 Завершено Ауда В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
20.02.2023 - 16:04 Динамо 1 - 1 Завершено Рига Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
19.02.2023 - 16:07 Динамо 0 - 0 Завершено Адана Демирспор Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
17.02.2023 - 16:07 Динамо 2 - 0 Завершено Лієпая В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
14.02.2023 - 16:09 Динамо 0 - 1 Завершено Пахтакор П
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Останні матчі - Валмієра
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
21.02.2023 - 15:30 Металіст 3 - 3 Завершено Валмієра Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
18.02.2023 - 16:15 Верес 2 - 3 Завершено Валмієра В
Ліга конференцій 2022/2023
28.07.2022 - 21:00 Шкендія 3 - 1 Завершено Валмієра П
Ліга конференцій 2022/2023
21.07.2022 - 18:00 Валмієра 1 - 2 Завершено Шкендія П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
17.02.2022 - 16:00 Динамо 2 - 0 Завершено Валмієра П
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Новини команд
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
43%
Нічия
29%
Валмієра
29%
Трансляція
21'
Небезпечний момент
Хороша атака для динамівців, але удар Ваната парирував голкіпер.
20'
У ці хвилини саме латвійці більше контролюють м'яч, а динамівці розраховують на контратаки.
17'
Небезпечний момент
Гравець "Валмієри" пробивав зі штрафного, але повз ворота. Досить непоганий епізод.
15'
Волошин пробивав з меж штрафної після розіграшу стандарту, але набагато вище воріт.
12'
Темп гри поки що повільний, але це і не дивно для спарингів. Команди по черзі володіють м'ячем.
9'
У латвійців поки що проблеми з конструктивом у заключній третині поля.
6'
Небезпечний момент
Ванат відправив м'яч у сітку, але він був поза грою.
4'
Ванат пробивав з-за меж штрафної, але м'яч пролетів повз ворота.
3'
На початку зустрічі кияни більше володіють м'ячем, але в переважній більшості на власній половині поля.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Динамо" (склад): Моргун - Дубінчак, Сирота, Дячук, Караваєв, Сидорчук, Гармаш, Буяльський, Кабаєв, Волошин, Ванат
Інфо
На зборі у Туреччині "Валмієра" встигла провести вже п’ять контрольних поєдинків, причому три з них – проти українських команд. Гра з криворізьким "Кривбасом" завершилася внічию 0:0, рівненський "Верес" латвійці перемогли 3:2, а з харківським "Металістом" розписали бойову нічию 3:3.
Інфо
"Валмієра" - бронзовий призер чемпіонату Латвії 2020 року, срібний призер сезону-2021, чемпіон Латвії 2022 року.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію контрольного матчу між "Динамо" та "Валмієрою". Гра розпочнеться о 16:00. Для киян це заключний спаринг на турецьких зборів.
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Анонс матчу Динамо - Валмієра 26.02.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Динамо (Киев) та командою Валмієра (Валмиера) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 26.02.2023
Час початку матчу: 16:02

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Динамо (Киев) та командою Валмієра (Валмиера):

між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Валмієра залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Валмієра у попередньому футбольному матчі 17.02.2022 закінчилось : 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Валмієра можна подивитися 26.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Динамо - Валмієра, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

команди Динамо був зіграний проти Ауда - 23.02.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Валмієра (Валмиера)
Рік заснування Валмиера (Валмиера): 1994
Країна: Латвия

команди Валмієра був зіграний проти Металіст - 21.02.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Валмієра онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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