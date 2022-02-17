Динамо - Валмієра онлайн трансляція матчу

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На зборі у Туреччині "Валмієра" встигла провести вже п’ять контрольних поєдинків, причому три з них – проти українських команд. Гра з криворізьким "Кривбасом" завершилася внічию 0:0, рівненський "Верес" латвійці перемогли 3:2, а з харківським "Металістом" розписали бойову нічию 3:3.