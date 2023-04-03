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Евертон - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 03 квітня 2023, 22:00 - Гудисон Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
34'
Тоттенхем
Лондон
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Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
29%
Нічия
35%
Тоттенхем
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and Tottenham Hotspur when Everton FC is playing at home is 0-0. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Everton FC and Tottenham Hotspur is 0-0. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 30 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 5 times, there have been 16 draws while Tottenham Hotspur have won 9 times. The goal difference is 38-29 in favour of Tottenham Hotspur.
  • During the last 61 meetings, Everton FC have won 9 times, there have been 24 draws while Tottenham Hotspur have won 28 times. The goal difference is 99-60 in favour of Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur's last away win against Everton FC was in 2018.
  • Everton FC's last home win against Tottenham Hotspur was in 2012.
  • Last season's matches: 0-0 (Everton FC at home) and 5-0 (Tottenham Hotspur at home).
  • Did you know that Everton FC scores 23% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 31% of their goals between the minutes 61-75?
  • Tottenham Hotspur haven't won any of their last 5 away matches.
  • When playing at home, Everton FC have not lost to Tottenham Hotspur in their last 4 encounters.
  • Everton FC haven't scored in 4 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 2 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Demarai Gray is Everton FC's top scorer with 4 goals. Harry Kane has scored 21 times for Tottenham Hotspur.
  • Alex Iwobi has assisted the most goals for Everton FC with 6. Dejan Kulusevski is Tottenham Hotspur's biggest assister (6).
  • Amadou Onana has more yellow cards (7) than any other player at Everton FC. Rodrigo Bentancur has collected 8 for Tottenham Hotspur.
  • Everton FC wins 1st half in 29% of their matches, Tottenham Hotspur in 33% of their matches.
  • Everton FC wins 29% of halftimes, Tottenham Hotspur wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Tottenham Hotspur.
  • On their last meeting Tottenham Hotspur won by 2 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur leads 0-1 away, they win in 61% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In Premier League, Tottenham Hotspur has better performance than Everton FC.
  • Tottenham Hotspur have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 1, Tottenham Hotspur won 2, 2 draws.
  • Tottenham Hotspur have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Everton FC scores 1.4 goals in a match against Tottenham Hotspur and Tottenham Hotspur scores 2.6 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Tottenham Hotspur is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Tottenham Hotspur is 2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Everton FC scores 1.1 goals when playing at home and Tottenham Hotspur scores 1.64 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Евертон
4
Перемог
24
Ігор
11
Перемог
Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.10.2022 - 19:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.03.2022 - 22:00 Тоттенхем 5 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.11.2021 - 16:00 Евертон 0 - 0 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2020/2021
16.04.2021 - 22:00 Евертон 2 - 2 Завершено Тоттенхем
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.03.2023 - 19:30 Челсі 2 - 2 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 17:00 Евертон 1 - 0 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.03.2023 - 16:00 Ноттінгем Форест 2 - 2 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.03.2023 - 21:45 Арсенал 4 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Астон Вілла П
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Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.03.2023 - 17:00 Саутгемптон 3 - 3 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 17:00 Тоттенхем 3 - 1 Завершено Ноттінгем Форест В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
08.03.2023 - 22:10 Тоттенхем 0 - 0 Завершено Мілан Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Тоттенхем П
Кубок Англії 2022/2023
01.03.2023 - 21:55 Шеффілд Юнайтед 1 - 0 Завершено Тоттенхем П
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
29%
Нічия
35%
Тоттенхем
35%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
22
Godfrey, Ben
2
Tarkowski, James
5
Майкл Кін
23
Coleman, Seamus
7
McNeil, Dwight
8
Onana, Amadou
27
Gueye, Idrissa
21
Абдулайе Дукуре
18
Iwobi, Alex
11
Gray, Demarai
1
Уго Льорис
17
Romero, Cristian
15
Ерік Даєр
34
Lenglet, Clement
23
Porro, Pedro
16
Skipp, Oliver
23
П'єр-Еміль Хьойб'єрг
14
Іван Перішич
21
Kulusevski, Dejan
7
Heung-min, Son
10
Kane, Harry
Стартовий склад
  • 11
    Gray, Demarai
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 8
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 21
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 18
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 22
    Godfrey, Ben
    Форвард
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 5
    Майкл Кін
    Захисник
  • 23
    Coleman, Seamus
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 10
    Kane, Harry
  • 21
    Kulusevski, Dejan
  • 7
    Heung-min, Son
  • 23
    Porro, Pedro
    Захисник
  • 16
    Skipp, Oliver
  • 23
    П'єр-Еміль Хьойб'єрг
    Півзахисник
  • 14
    Іван Перішич
    Півзахисник
  • 17
    Romero, Cristian
    Захисник
  • 15
    Ерік Даєр
    Захисник
  • 34
    Lenglet, Clement
    Захисник
  • 1
    Уго Льорис
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Шон Дайч
  • Кристиан Стеллини
Статистика матчу
36%
Володіння м'ячем
64%
2
Удари повз
2
2
Блоковано ударів
1
4
Штрафні
3
2
Фоли
4
1
Офсайди
1
Кутові
1
LIVE
Трансляція матчу Евертон - "Тоттенхем"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
32'
Затримується м'яч у Тоттенгема в центрі поля.
30'
Подача зі стандарту була невдалою, проте Івобі потім із правого флангу навісив на Дукуре, і той головою пробив над воротами.
30'
Евертон заробив штрафний на лівому фланзі атаки.
28'
У напрямку від партнерів пішла подача від Івобі на дальній бік штрафного з правого флангу.
27'
Дали можливість перекусити тим, хто дотримується Рамадану.
25'
Перішич штовхнув у спину Коулмана на лівому фланзі атаки.
24'
Онана п'ятою скинув м'яч із лівого флангу штрафного на Годфрі, але той пробив у Даєра.
22'
Затримав за футболку Гує на лівому фланзі захисту Скіпп.
21'
Перішич вирізав подачу з лівого флангу на дальню стійку на Порро, але тому не дав завершити Макніл.
20'
Пікфорд швидко грав із рук до правого флангу контратаки, але запустив м'яч за бокову.
19'
Офсайд
Онана піймала в офсайді передача до правого флангу нападу.
17'
Влучив у захисника Онана ударом у дотик із межі штрафного, після відскоку від подачі з правого флангу.
16'
Небезпечний момент
Сильна подача з лівого флангу від Перішича пішла до центру штрафного на голову Кейна, який пробив повз дальню стійку.
14'
Онана зіпсував вихід до атаки влучанням м'яча в центральному колі в Гує.
12'
Утримання м'яча на власній половині від Тоттенгема.
10'
Небезпечний момент
Подача з правого флангу зі стандарту на центральний вхід до штрафного пішов на груди Кіну, але той пробив над воротами другим дотиком.
9'
Небезпечний момент
Заметушився м'яч у центрі штрафного за підсумком підкату Тарковські, після чого Кейн пробив зльоту в Кіна перед воротами.
7'
Несподіваний та невдалий постріл здалеку від Перішича з лівого флангу.
6'
Безадресна подача з лівого флангу від Перішича на дальній бік штрафного.
5'
Порро з правого флангу штрафного стріляв до воротарського, де Пікфорд зіграв ногами.
4'
Чисте відбирання від Коулмана проти Перішича на правому фланзі захисту.
2'
Небезпечний момент
Івобі з фінта перед штрафним зіграв до лівого флангу на Грея, який закрутив над дальньою дев'яткою!
1'
Годфрі вже встиг дати по потилиці Кулушевські на лівому фланзі атаки.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Тоттенгем іде на 5 сходинці з 15 перемогами, 4 нічиїми та 9 поразками — 49 очок.
Інфо
Евертон іде на 18 сходинці з 6 перемогами, 8 нічиїми та 14 поразками — 26 очок.
Запасні: Форстер, Остін, Танганга, Санчес, Сарр, Девайн, Мандл, Моура, Данжума.
Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Ленгле — Порро, Скіпп, Гейб’єрг, Перішич — Кулушевські, Сон — Кейн.
Запасні: Бегович, Голгейт, Міна, Миколенко, Мопе, Девіс, Коуді, Гарнер, Сіммс.
Евертон: Пікфорд — Коулман, Кін, Тарковські, Годфрі — Дукуре, Гує, Онана — Івобі, Макніл — Грей.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Девід Кут (Ноттінгем, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 29-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Гудісон Парк (Ліверпуль, Англія) зіграють Евертон та лондонський Тоттенгем.
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Анонс матчу Евертон - "Тоттенхем" 03.04.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 03.04.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Евертон (Ливерпуль) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Тоттенхем", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та Евертон у попередньому футбольному матчі 15.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Кристиан Стеллини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - "Тоттенхем" можна подивитися 03.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - "Тоттенхем", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Прошедший матч команди Евертон був зіграний проти "Челсі" - 18.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Кристиан Стеллини

Предыдущий поединок команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Саутгемптон" - 18.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - "Тоттенхем" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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