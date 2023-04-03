Евертон - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Гудисон Парк.
Дата проведення матчу: 03.04.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между командами Евертон (Ливерпуль) та командою "Тоттенхем" (Лондон):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Тоттенхем", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та Евертон у попередньому футбольному матчі 15.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Кристиан Стеллини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Прошедший матч команди Евертон був зіграний проти "Челсі" - 18.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Кристиан Стеллини
Предыдущий поединок команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Саутгемптон" - 18.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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