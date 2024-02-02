Евертон - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Евертон - "Тоттенхем" 03.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 03.02.2024

Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Евертон (Ливерпуль) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

між командами закінчився перемогою на користь "Тоттенхем", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та Евертон у попередньому футбольному матчі 23.12.2023 закінчилось : 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Анге Постекоглу розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - "Тоттенхем" можна подивитися 03.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - "Тоттенхем", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



команди Евертон був зіграний проти Фулгем - 30.01.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)

Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882

Країна: Англия

Тренер: Анге Постекоглу



команди "Тоттенхем" був зіграний проти Брентфорд - 31.01.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - "Тоттенхем" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.