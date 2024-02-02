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Евертон - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 03 лютого 2024, 14:30 - Гудисон Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
1 - 2
Оновити
69'
Тоттенхем
Лондон
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Хід матчу
4' Richarlison 30' Джек Гарісон 41' Richarlison
60' Godfrey, Ben
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
33%
Нічия
26%
Тоттенхем
41%
Цікаві факти
  • During the last 31 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 5 times, there have been 17 draws while Tottenham Hotspur have won 9 times. The goal difference is 39-30 in favour of Tottenham Hotspur.
  • During the last 63 meetings, Everton FC have won 9 times, there have been 25 draws while Tottenham Hotspur have won 29 times. The goal difference is 102-62 in favour of Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur's last away win against Everton FC was in 2018.
  • Everton FC's last home win against Tottenham Hotspur was in 2012.
  • Last season's matches: 1-1 (Everton FC at home) and 2-0 (Tottenham Hotspur at home).
  • Did you know that Everton FC scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 20% of their goals between the minutes 76-90?
  • When playing at home, Everton FC have not lost to Tottenham Hotspur in their last 5 encounters.
  • Tottenham Hotspur have received 4 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Everton FC haven't scored in 5 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 0 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Abdoulaye Doucoure is Everton FC's top scorer with 6 goals. Son Heung-min has scored 12 times for Tottenham Hotspur.
  • Everton FC wins 1st half in 21% of their matches, Tottenham Hotspur in 32% of their matches.
  • Everton FC wins 21% of halftimes, Tottenham Hotspur wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Tottenham Hotspur.
  • On their last meeting Tottenham Hotspur won by 1 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur leads 0-1 away, they win in 45% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In Premier League, Tottenham Hotspur has better performance than Everton FC.
  • Tottenham Hotspur's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Tottenham Hotspur have lost just 0 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 0, Tottenham Hotspur won 3, 2 draws.
  • Tottenham Hotspur have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Everton FC scores 0.4 goals in a match against Tottenham Hotspur and Tottenham Hotspur scores 2 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Tottenham Hotspur is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Tottenham Hotspur is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Everton FC scores 1 goals when playing at home and Tottenham Hotspur scores 1.92 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 23% of their goals between the minutes 46-60?
  • Jarrad Branthwaite has more yellow cards (7) than any other player at Everton FC. Dejan Kulusevski has collected 6 for Tottenham Hotspur.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Евертон
4
Перемог
26
Ігор
12
Перемог
Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 17:00 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.04.2023 - 22:00 Евертон 1 - 1 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.10.2022 - 19:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.03.2022 - 22:00 Тоттенхем 5 - 0 Завершено Евертон
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.01.2024 - 21:45 Фулгем 0 - 0 Завершено Евертон Н
Кубок Англії 2023/2024
27.01.2024 - 17:00 Евертон 1 - 2 Завершено Лутон Таун П
Кубок Англії 2023/2024
17.01.2024 - 21:45 Евертон 1 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.01.2024 - 16:00 Евертон 0 - 0 Завершено Астон Вілла Н
Кубок Англії 2023/2024
04.01.2024 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Евертон Н
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Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.01.2024 - 21:30 Тоттенхем 3 - 2 Завершено Брентфорд В
Кубок Англії 2023/2024
26.01.2024 - 22:00 Тоттенхем 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.01.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Тоттенхем Н
Кубок Англії 2023/2024
05.01.2024 - 22:00 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.12.2023 - 16:00 Тоттенхем 3 - 1 Завершено Борнмут В
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Головні події
Godfrey, Ben
60'
41'
Richarlison ГООЛ!
ГООЛ! Джек Гарісон
30'
4'
Richarlison ГООЛ!
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
33%
Нічия
26%
Тоттенхем
41%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
19
Віталій Миколенко
32
Branthwaite, Jarrad
6
Tarkowski, James
22
Godfrey, Ben
7
McNeil, Dwight
37
Garner, James
27
Gueye, Idrissa
18
Young, Ashley
11
Джек Гарісон
9
Calvert-Lewin, Dominic
13
Vicario, Guglielmo
23
Porro, Pedro
17
Romero, Cristian
37
Van de Ven, Micky
38
Udogie, Iyenoma Destiny
5
П'єр-Еміль Хьойб'єрг
30
Родріго Бентанкур
22
Johnson, Brennan
10
Maddison, James
16
Тімо Вернер
9
Richarlison
Стартовий склад
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
    30
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 37
    Garner, James
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 22
    Godfrey, Ben
    Форвард
    60
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 9
    Richarlison
    41 4
  • 22
    Johnson, Brennan
    Півзахисник
  • 10
    Maddison, James
    Півзахисник
  • 16
    Тімо Вернер
    Форвард
  • 5
    П'єр-Еміль Хьойб'єрг
    Півзахисник
  • 30
    Родріго Бентанкур
    Півзахисник
  • 23
    Porro, Pedro
    Захисник
  • 17
    Romero, Cristian
    Захисник
  • 37
    Van de Ven, Micky
    Захисник
  • 38
    Udogie, Iyenoma Destiny
    Захисник
  • 13
    Vicario, Guglielmo
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Шон Дайч
  • Анге Постекоглу
Статистика матчу
2
Удари в отвір
4
5
Удари повз
2
2
Блоковано ударів
2
8
Кутові
4
46%
Володіння м'ячем
54%
10
Штрафні
7
4
Офсайди
1
3
Фоли
9
2
Сейви
1
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу Евертон - "Тоттенхем"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
67'
Інфо
34:66 володіння у другому таймі. На користь Тоттенхема, звісно
66'
Меддісон вирушив у прорив центром, втік від двох центрбеків Евертона, але Годфрі ніби Флеш, обігнав усіх, і своїх і чужих, і спокійно врегулював ситуацію
64'
Заміна
А ось і перші заміни. У шпор вийшли Сарр замість Бентанкура і Кулусевські замість Джонсона
62'
Впевненіше за суперника Тоттенхем у другому таймі виглядає. Поки що шпори ближчі до свого третього голу, ніж іриски зрівняти рахунок
59'
Жовта картка
Годфрі отримав гірчичник за емоції - перша жовта у матчі
58'
Небезпечний момент
Ух, Меддісон, метрів з 22-х, хльостко дав низом, але Пікфорд тягне! Гарний момент!
56'
Зараз швидкі атаки Тоттенхема виглядають небезпечнішими, ніж спроби Евертона
55'
Офсайд
Вернера, здавалося, ідеальним пасом вивели віч-на-віч. Але він і сам не забив, та й офсайд там суддя побачив
53'
Шукають можливості Евертон далекими закидами, і іноді ці паси проходять, ось тільки справа в тому, що самим м'ячем важко заволодіти, оскільки захисники Тоттенхема поки що не помиляються.
52'
Кутовий
А ось пару кутових подав Тоттенхем, правда без особливих наслідків та загострень
50'
А ось атака шпор із ударом Порро метрів із 22-х! Пікфорд тягне!
49'
Багатенько метушні в перші хвилини другого тайму - так іриски намагаються заволодіти ініціативою
47'
Кутовий
Евертон відразу ж взявся за свою улюблену справу - подавати кутові
46'
Без замін у нас у перерві
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
Тоттенхем забив швидкий гол вже на 4-й хвилині, після чого почав грати по рахунку. Евертон поступово підтискав, пресингував, закидав штрафну шпор стандартами і все-таки заштовхав свій гол після кутового. Втім, Тоттенхем знову швидко вийшов уперед – ідеальний удар вийшов у Рішарлісона. 2:1 на користь гостей після першого тайму
45+6'
Свисток
Та й усе, свисток на перерву. 2:1, Тоттенхем поки що переграє Евертон
45+5'
Після прострілу та відскоку Миколенко сильно метрів з 20-ти пробив, але перед цим суддя побачив фол в атаці від Гарднера
45+4'
Інфо
7:4 за ударами, 64:36 володіння м'ячем на кінець першого тайму
45+3'
Кутовий
А Евертон продовжує шукати удачі після кутових. Ще пару іриски подали, і постійно вони вносять метушню в обороні Тоттенхема
45+1'
Інфо
5 хвилин компенсовано до першого тайму
45'
Ай ай, мало не привіз Тоттенхем після обрізки біля своїх воріт, але Гейє розпорядився м'ячем не найкращим чином - просто дав вище воріт
43'
Макнілл пробив метрів із 25-ти. Так як у Рішарлісона точно не вийшло
41'
Гоооол!!!
Охохо! Який гол Рішарлісона! Гол! Тоттенхем! Після того як м'яч із флангу прилетів із бразильця, той метрів із 20-ти ідеально закрутив у дальню дев'ятку! Така краса зеленіла! Ух! 1:2
39'
Інфо
1:5 за фолами, така ось цікава статистика
38'
Миколенко класно відрізав суперника, прикрив м'яч, але потім схибив - просто віддав пас супернику
37'
Трохи заспокоїлася гра після забитого голу. Здається, команди вичікують та пропонують супернику ініціативу
34'
Гейє отримав пошкодження, невелика пауза у нас
32'
Що ж, подивимося, як тепер поводитимуться обидві команди
31'
Кіпер активно апелював, що там було порушення, але суддя впевнено показав на центр!
30'
Гоооол!!!
Гооол! 1:1! Кутовий для Евертона - навіс знову на Вікаріо, той нормально не дістався м'яча, рикошет, і Калверт-Льюїн з метра заштовхав у сітку!
27'
Пікфорд загрався, потрапив під пресинг, але таки виніс м'яч в аут. Ну, для Джордана це у порядку речей
24'
Миколенко знову прострілив зі свого флангу, але знову м'яч застряг у ногах захисників Тоттенхема
22'
Офсайд
Калверт-Льюїн небезпечно вривався, різав кут, але знову в офсайді гравець Евертона
19'
Офсайд
Ах, Миколенко отримав м'яч на фланзі, дуже гостро прострілив, але там офсайд в українця - суддя запалив прапорець
18'
Створюють тиск господарі, пресинг, але поки що без моментів
17'
Здається, ожив трохи Евертон, активні господарі зараз, пробують щось вигадати
15'
Кутовий
Кутовий для ірисок - непоганий навіс, знову небезпека, штовханина, але суддя там побачив фол в атаці
14'
Штрафний для ірисок метрів за 30 від воріт. Пішов навіс, невелика метушня у штрафній, але до удару справа не дійшла
12'
Кутовий
Кутовий для ірисок - підкручували подачу прямо на Вікаріо, який там боровся і з чужими і зі своїм, але таки кулаками виніс м'яч
9'
Ух, Маддісон пробив метрів із 20-ти - трохи мимо. Трохи другий Евертону не залетів...
8'
Евертон за 8 хвилин жодного разу не дійшов до чужого штрафного майданчика
6'
Ідеальний початок для шпор. Ну а ірискам треба думати
4'
Гоооол!!!
Гооол! Так ось! Тоттенхем! Удоджі просочився флангом, вирізав на Рішарлісона, який чомусь залишився один у штрафній і вколотив у сітку! 1:0, швидкий гол Тоттенхема!
3'
Жвавий, але сумбурний у нас початок матчу - команди пхають м'яч туди-сюди
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Віталій Миколенко у старті ірисок на цей матч - українець традиційно займе місце лівого захисника
Інфо
Стартовий склад Тоттенхема: Вікаріо, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі, Меддісон, Вернер, Хейб'єрг, Бентанкур, Рішарлісон, Джонсон
Інфо
Стартовий склад Евертона: Пікфорд, Тарковський, Брентуейт, Миколенко, Годфрі, Харрісон, Гарнер, Гейє, Макніл, Янг, Калверт-Льюїн
Тоттенхем бореться за зону ЛЧ - 4-е місце та 43 очки
Евертон зараз знаходиться на 18-му місці в таблиці, маючи в активі 18 очок. Але нагадаємо, що з команди зняли 10 балів за порушення фінансових правил Ліги.
Інфо
Матч розпочнеться о 14:30. Головний суддя поєдинку – Майкл Олівер
Доброго дня всім шанувальникам англійського футболу! Календар 23 туру АПЛ відкриває матч, в якому Евертон прийме Тоттенгем. Цей поєдинок в якості текстового онлайну і пропонує до вашої уваги UA-Футбол!
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Анонс матчу Евертон - "Тоттенхем" 03.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 03.02.2024
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Евертон (Ливерпуль) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

між командами закінчився перемогою на користь "Тоттенхем", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та Евертон у попередньому футбольному матчі 23.12.2023 закінчилось : 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Анге Постекоглу розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - "Тоттенхем" можна подивитися 03.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - "Тоттенхем", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

команди Евертон був зіграний проти Фулгем - 30.01.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

команди "Тоттенхем" був зіграний проти Брентфорд - 31.01.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - "Тоттенхем" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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