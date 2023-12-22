Тоттенхем - Евертон онлайн трансляція матчу

22.12.2023 в 16:31 Тоттенгем – Евертон. Анонс та прогноз матчу 18-го туру АПЛ на 23.12.2023 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Тоттенгемом" та "Евертоном" у рамках чемпіонату Англії