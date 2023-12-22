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Тоттенхем - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 23 грудня 2023, 17:00 - Tottenham Hotspur Stadium . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Тоттенхем
Лондон
1 - 0
Оновити
15'
Евертон
Ливерпуль
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Хід матчу
9' Richarlison
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
30%
Нічия
33%
Евертон
37%
Цікаві факти
  • During the last 31 meetings with Tottenham Hotspur playing at home, Tottenham Hotspur have won 19 times, there have been 8 draws while Everton FC have won 4 times. The goal difference is 61-31 in favour of Tottenham Hotspur.
  • During the last 62 meetings, Tottenham Hotspur have won 28 times, there have been 25 draws while Everton FC have won 9 times. The goal difference is 100-61 in favour of Tottenham Hotspur.
  • Last season's matches: 2-0 (Tottenham Hotspur at home) and 1-1 (Everton FC at home).
  • Everton FC have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 20% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Everton FC scores 23% of their goals between the minutes 0-15?
  • Everton FC have a winning streak of 4 matches.
  • Everton FC have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 0 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 2 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Tottenham Hotspur's home record this season: 5-0-3.
  • Son Heung-min is Tottenham Hotspur's top scorer with 10 goals. Abdoulaye Doucoure has scored 6 times for Everton FC.
  • Tottenham Hotspur have scored at least one goal for 34 consecutive matches.
  • Everton FC have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • Tottenham Hotspur wins 1st half in 32% of their matches, Everton FC in 20% of their matches.
  • Tottenham Hotspur wins 32% of halftimes, Everton FC wins 20%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Tottenham Hotspur leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than Tottenham Hotspur.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • Tottenham Hotspur have lost just 0 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Tottenham Hotspur won 2, Everton FC won 0, 3 draws.
  • Tottenham Hotspur have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur scores 2 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 0.6 goals against Tottenham Hotspur (on average).
  • Average number of goals in meetings between Tottenham Hotspur and Everton FC is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Tottenham Hotspur and Everton FC is 1.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Tottenham Hotspur scores 1.7 goals when playing at home and Everton FC scores 1.31 goals when playing away (on average).
  • Tottenham Hotspur have received 4 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Everton FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Тоттенхем
11
Перемог
25
Ігор
4
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.04.2023 - 22:00 Евертон 1 - 1 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.10.2022 - 19:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.03.2022 - 22:00 Тоттенхем 5 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.11.2021 - 16:00 Евертон 0 - 0 Завершено Тоттенхем
Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
15.12.2023 - 22:00 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 18:30 Тоттенхем 4 - 1 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.12.2023 - 22:15 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 3 - 3 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.11.2023 - 16:00 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Астон Вілла П
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Останні матчі - Евертон
Кубок англійської ліги 2023/2024
19.12.2023 - 21:45 Евертон 1 - 2 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 19:30 Бернлі 0 - 2 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Евертон 2 - 0 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.12.2023 - 21:30 Евертон 3 - 0 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 19:30 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Евертон В
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Головні події
ГООЛ! Richarlison
9'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
30%
Нічия
33%
Евертон
37%
Склади команд
13
Vicario, Guglielmo
12
Емерсон
33
Бен Девіс
17
Romero, Cristian
23
Porro, Pedro
4
Skipp, Oliver
29
Sarr, Pape Matar
7
Heung-min, Son
21
Kulusevski, Dejan
22
Johnson, Brennan
9
Richarlison
1
Джордан Пікфорд
2
Patterson, Nathan
32
Branthwaite, Jarrad
6
Tarkowski, James
19
Віталій Миколенко
27
Gueye, Idrissa
8
Onana, Amadou
11
Джек Гарісон
37
Garner, James
7
McNeil, Dwight
9
Calvert-Lewin, Dominic
Стартовий склад
  • 9
    Richarlison
    9
  • 7
    Heung-min, Son
  • 21
    Kulusevski, Dejan
  • 22
    Johnson, Brennan
    Півзахисник
  • 4
    Skipp, Oliver
  • 29
    Sarr, Pape Matar
    Півзахисник
  • 12
    Емерсон
    Захисник
  • 33
    Бен Девіс
    Захисник
  • 17
    Romero, Cristian
    Захисник
  • 23
    Porro, Pedro
    Захисник
  • 13
    Vicario, Guglielmo
    Воротар
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 37
    Garner, James
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 8
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 2
    Patterson, Nathan
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Анге Постекоглу
  • Шон Дайч
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
1
Штрафні
Кутові
1
1
Сейви
1
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу "Тоттенхем" - Евертон
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
12'
Небезпечний момент
Джонсону ледь завадив пробити в дотик належним чином Миколенко, коли втратив його під час прострілу Емерсона з лівого флангу.
11'
Тоттенгем уже має доволі помітну перевагу.
9'
Гоооол!!!
ГОЛ! Джонсон із-під Миколенка на правому фланзі зробив простріл на ближню, який завершив Рішарлісон.
7'
Так і не побачили ми удару від Льюїна, якого на лівому фланзі штрафного під час швидкої атаки наздогнав Ромеро.
6'
М'яч контролює Тоттенгем цими хвилинами.
4'
Небезпечний момент
Миколенко зльоту замикав відскок у центрі штрафного від подачі кутового з лівого флангу, але пробив занадто слабко.
3'
Кутовий для Евертона принесла атака лівим флангом.
1'
Небезпечний момент
Кулушевські м'яко подав із лівого флангу до пів кола перед штрафним на Сарра, який у дотик пробив із рикошетом від газону точно в руки Пікфорду.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Евертон іде шістнадцятим із 8 перемогами, 2 нічиїми та 7 поразками — 16 очок (штраф 10 балів).
Інфо
Тоттенгем іде п'ятим із 10 перемогами, 3 нічиїми та 4 поразками — 33 очки.
Запасні: Вірджинія, Лонерган, Кін, Годфрі, Гомеш, Гант, Данжума, Бету, Шерміті.
Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Брентвейт, Тарковські, Миколенко — Гує, Онана — Гаррісон, Гарнер, Макніл — Калверт-Льюїн.
Запасні: Форстер, Даєр, Філліпс, Доррінгтон, Гейб'єрг, Ло Чельсо, Хіль, Веліс, Донлі.
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Девіс, Емерсон — Сарр, Скіпп — Джонсон, Кулушевські, Сон — Рішарлісон.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Стюарт Атвелл (Нунатон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Тоттенгем Готспур Стедіум (Лондон, Англія) зіграють лондонський Тоттенгем та Евертон.
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Анонс матчу "Тоттенхем" - Евертон 23.12.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 23.12.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Тоттенхем" (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Евертон та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 03.04.2023 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Анге Постекоглу и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тоттенхем" - Евертон можна подивитися 23.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Тоттенхем" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Прошедший матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 15.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Прошедший матч команди Евертон був зіграний проти Фулгем - 19.12.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Слідкуйте за результатами матчу "Тоттенхем" - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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