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Тоттенхем - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 15 жовтня 2022, 19:30 - Tottenham Hotspur Stadium
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Тоттенхем
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Евертон
Ливерпуль
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
37%
Нічия
32%
Евертон
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Everton FC when Tottenham Hotspur is playing at home is 3-2. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Everton FC is 0-0. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 30 meetings with Tottenham Hotspur playing at home, Tottenham Hotspur have won 18 times, there have been 8 draws while Everton FC have won 4 times. The goal difference is 59-31 in favour of Tottenham Hotspur.
  • During the last 60 meetings, Tottenham Hotspur have won 27 times, there have been 24 draws while Everton FC have won 9 times. The goal difference is 97-60 in favour of Tottenham Hotspur.
  • Last season's matches: 5-0 (Tottenham Hotspur at home) and 0-0 (Everton FC at home).
  • In Premier League, Tottenham Hotspur have 4 successive home wins.
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 30% of their goals between the minutes 61-75?
  • Tottenham Hotspur have won 9 home matches in a row.
  • Everton FC haven't lost in their last 7 games.
  • Everton FC have lost none of their last 4 away matches.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 0 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 0 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Tottenham Hotspur's home record this season: 4-0-0.
  • Harry Kane is Tottenham Hotspur's top scorer with 8 goals. Anthony Gordon has scored 2 times for Everton FC.
  • Tottenham Hotspur wins 1st half in 37% of their matches, Everton FC in 24% of their matches.
  • Tottenham Hotspur wins 37% of halftimes, Everton FC wins 24%.
  • The winner of their last meeting was Tottenham Hotspur.
  • On their last meeting Tottenham Hotspur won by 5 goals.
  • When Tottenham Hotspur leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 0-1 home, they win 60% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Tottenham Hotspur has better performance than Everton FC.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • Everton FC have lost just 1 of their last 5 games against Tottenham Hotspur (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Tottenham Hotspur won 1, Everton FC won 2, 2 draws.
  • Tottenham Hotspur have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur scores 2.2 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 1.6 goals against Tottenham Hotspur (on average).
  • Average number of goals in meetings between Tottenham Hotspur and Everton FC is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Tottenham Hotspur and Everton FC is 2.
  • Tottenham Hotspur scores 2.29 goals when playing at home and Everton FC scores 0.96 goals when playing away (on average).
  • Tottenham Hotspur's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
Особисті зустрічі
Тоттенхем
10
Перемог
23
Ігор
4
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.03.2022 - 22:00 Тоттенхем 5 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.11.2021 - 16:00 Евертон 0 - 0 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2020/2021
16.04.2021 - 22:00 Евертон 2 - 2 Завершено Тоттенхем
Кубок Англії 2020/2021
10.02.2021 - 22:15 Евертон 5 - 4 Завершено Тоттенхем
Останні матчі - Тоттенхем
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 22:00 Тоттенхем 3 - 2 Завершено Айнтрахт В
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.10.2022 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 1 Завершено Тоттенхем В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Айнтрахт 0 - 0 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 14:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
17.09.2022 - 19:30 Тоттенхем 6 - 2 Завершено Лестер Сіті В
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 21:00 Евертон 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 2 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.09.2022 - 16:15 Евертон 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 14:30 Евертон 0 - 0 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.08.2022 - 22:00 Лідс Юнайтед 1 - 1 Завершено Евертон Н
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Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
37%
Нічия
32%
Евертон
32%
Трансляція
Евертон: Пікфорд - Коулмен, Коуді, Тарковскі, Миколенко - Івобі, Гує, Онана - Макніл, Мопе, Грей.
Тоттенгем: Льоріс - Ромеро, Даєр, Девіс - Догерті, Бентанкур, Хойб‘єрг, Перішич - Рішарлісон, Сон - Кейн.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу чемпіонату Англії між Тоттенгемом та Евертоном.
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Останні матчі
Завершено 17:15 - Сьогодні Валенсія Валенсія 2 Ельче Ельче 2 Завершено 17:00 - Сьогодні Селтік Селтік 6 Hibernian Hibernian 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Росс Каунти Росс Каунти 1 Данді Юнайтед Данді Юнайтед 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Ливингстон Ливингстон 1 St. Johnstone St. Johnstone 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Касімпаша Касімпаша 1 Адана Демирспор Адана Демирспор 4

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Анонс матчу "Тоттенхем" - Евертон 15.10.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 15.10.2022
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Тоттенхем" (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Тоттенхем", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та Евертон у попередньому футбольному матчі 07.03.2022 закінчилось со следующими результатом: 5:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тоттенхем" - Евертон можна подивитися 15.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Тоттенхем" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Антонио Конте

Предыдущий матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти Айнтрахт - 12.10.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий поединок команди Евертон був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 09.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу "Тоттенхем" - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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