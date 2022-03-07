Тоттенхем - Евертон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Тоттенхем" - Евертон 15.10.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 15.10.2022

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Тоттенхем" (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Тоттенхем", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та Евертон у попередньому футбольному матчі 07.03.2022 закінчилось со следующими результатом: 5:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)

Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882

Країна: Англия

Тренер: Антонио Конте



Предыдущий матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти Айнтрахт - 12.10.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Предыдущий поединок команди Евертон був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 09.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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