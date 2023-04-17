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Лідс Юнайтед - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 17 квітня 2023, 22:00 - Элланд Роуд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Лідс Юнайтед
Лидс
0 - 0
Оновити
20'
Ліверпуль
Ливерпуль
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Лідс Юнайтед
21%
Нічия
39%
Ліверпуль
39%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Leeds United and Liverpool FC when Leeds United is playing at home is 0-2. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Leeds United and Liverpool FC is 0-2. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with Leeds United playing at home, Leeds United have won 3 times, there have been 3 draws while Liverpool FC have won 8 times. The goal difference is 23-11 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 29 meetings, Leeds United have won 7 times, there have been 4 draws while Liverpool FC have won 18 times. The goal difference is 62-27 in favour of Liverpool FC.
  • Leeds United's last home win against Liverpool FC was in 2000.
  • Last season Liverpool FC won both games against Leeds United (6-0 at home and 3-0 away).
  • Did you know that Leeds United scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Liverpool FC scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Liverpool FC haven't won in their last 5 games.
  • Liverpool FC haven't won any of their last 5 away matches.
  • Leeds United haven't scored in 4 of their 15 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 7 of their 15 away matches in Premier League this season.
  • Rodrigo Moreno is Leeds United's top scorer with 11 goals. Mohamed Salah has scored 13 times for Liverpool FC.
  • Jack Harrison has assisted the most goals for Leeds United with 6. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (8).
  • Robin Koch has more yellow cards (6) than any other player at Leeds United. Fabinho has collected 8 for Liverpool FC.
  • Leeds United have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Leeds United have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Leeds United wins 1st half in 22% of their matches, Liverpool FC in 29% of their matches.
  • Leeds United wins 22% of halftimes, Liverpool FC wins 29%.
  • The winner of their last meeting was Leeds United.
  • On their last meeting Leeds United won by 1 goals.
  • When Leeds United leads 1-0 at home, they win in 63% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Leeds United is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • In Premier League, Leeds United has better performance than Liverpool FC.
  • Leeds United's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Leeds United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Leeds United won 1, Liverpool FC won 3, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Leeds United.
  • Leeds United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Leeds United scores 1.2 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 3 goals against Leeds United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Leeds United and Liverpool FC is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Leeds United and Liverpool FC is 2.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Leeds United scores 1.83 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.4 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Лідс Юнайтед
1
Перемог
6
Ігор
4
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 21:45 Ліверпуль 1 - 2 Завершено Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
23.02.2022 - 21:45 Ліверпуль 6 - 0 Завершено Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
12.09.2021 - 18:30 Лідс Юнайтед 0 - 3 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2020/2021
19.04.2021 - 22:00 Лідс Юнайтед 1 - 1 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.04.2023 - 16:00 Лідс Юнайтед 1 - 5 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.04.2023 - 21:45 Лідс Юнайтед 2 - 1 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 17:00 Арсенал 4 - 1 Завершено Лідс Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.03.2023 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 4 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 17:00 Лідс Юнайтед 2 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.04.2023 - 18:30 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.04.2023 - 22:00 Челсі 0 - 0 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Ліверпуль П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
15.03.2023 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 14:30 Борнмут 1 - 0 Завершено Ліверпуль П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Лідс Юнайтед
21%
Нічия
39%
Ліверпуль
39%
Склади команд
23
Meslier, Illan
3
Firpo, Junior
21
Struijk, Pascal
5
Робін Кох
25
Kristensen, Rasmus
8
Roca, Marc
28
McKennie, Weston
23
Sinisterra, Luis
11
Aaronson, Brenden
11
Джек Гарісон
19
Moreno, Rodrigo
1
Alisson
66
Alexander-Arnold, Trent
13
Ібраїма Конате
4
Вірджил ван Дейк
26
Robertson, Andy
14
Джордан Хендерсон
3
Фабiньо
17
Jones, Curtis
11
Мохамед Салах
18
Gakpo, Cody
21
Jota, Diogo
Стартовий склад
  • 19
    Moreno, Rodrigo
  • 23
    Sinisterra, Luis
  • 11
    Aaronson, Brenden
    Півзахисник
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 8
    Roca, Marc
    Півзахисник
  • 28
    McKennie, Weston
  • 3
    Firpo, Junior
  • 21
    Struijk, Pascal
    Захисник
  • 5
    Робін Кох
    Захисник
  • 25
    Kristensen, Rasmus
    Захисник
  • 23
    Meslier, Illan
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 21
    Jota, Diogo
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Півзахисник
  • 3
    Фабiньо
    Захисник
  • 17
    Jones, Curtis
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 13
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Грасия, Хавьер
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
1
Штрафні
Фоли
1
25%
Володіння м'ячем
75%
1
Удари в отвір
1
Удари повз
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу "Лідс Юнайтед" - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
20'
У "Ліверпуля" тотальна домінація у контролі м'яча, але моментів немає. Дуже дисципліновано обороняються господарі.
18'
Багато сумбуру у нашому матчі на початку. Хотілося бачити більше конструктиву. Особливо це стосується гостей.
15'
Після подачі Хендерсона з правого флангу пробивав головою Гакпо, але м'яч пролетів повз дальню стійку.
13'
У заключній третині поля гостям не вистачає швидкості. Також варто відзначити гру у захисті підопічних Грасії.
10'
Досить пасивно грають в атаці підопічні Клоппа. До того ж, у "Ліверпуля" немає переваги у центрі поля.
7'
Як не дивно, але першими пробили саме футболісти "Лідса". Після подачі зі штрафного Родріго пробив прямо в руки голкіпера.
5'
Господарі не можуть вийти з захисту в атаку. Відзначимо пресинг футболістів "Ліверпуля".
3'
Гості прогнозовано взяли м'яч під свій контроль, але поки без просування у заключну третину поля.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Ліверпуль" (запасні): Келлехер, Луїс, Еліотт, Матіп, Мілнер, Нуньєс, Тьяго, Фірміно, Цімікас
Інфо
"Ліверпуль" (стартовий склад): Аліссон - Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабінью, Джонс - Салах, Гакпо, Жота
Інфо
"Лідс" (запасні): Роблес, Вобер, Грінвуд, Ейлінг, Купер, Ньйонто, Рюттер, Форшоу, Самервілл
Інфо
"Лідс" (стартовий склад): Мельє - Фірпо, Стрейк, Кох, Крістенсен - Хунке, Маккенні, Гаррісон, Ааронсон, Сіністерра - Родріго
Господарі перебувают у зоні вильоту, тому їм кожен заліковий пункт на вагу золота. "Ліверпуль" особливих турнірних завдань не вирішує.7:0 проти “Манчестера Юнайтед” – це чи не єдина хороша новина за останній час. Варто відзначити, що цей матч відбувся майже півтора місяця тому – 5 березня.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію останнього матчу 31-го туру АПЛ між "Лідсом" та "Ліверпулем". Гра розпочнеться в 22:00.
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Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Сталь Сталь 1 Медзь Медзь 1 Завершено 23:30 - Вчора Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі 2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3 Завершено 22:30 - Вчора Спортинг Спортинг 1 Арока Арока 1 Завершено 22:00 - Вчора Валенсія Валенсія 0 Севілья Севілья 2 Завершено 21:45 - Вчора Марсель Марсель 3 Труа Труа 1

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Анонс матчу "Лідс Юнайтед" - "Ліверпуль" 17.04.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Лідс Юнайтед" (Лидс) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Элланд Роуд.

Дата проведення матчу: 17.04.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Лідс Юнайтед" (Лидс) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Лідс Юнайтед", тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Лідс Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 29.10.2022 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Грасия, Хавьер и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Лідс Юнайтед" - "Ліверпуль" можна подивитися 17.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Лідс Юнайтед" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Лідс Юнайтед" (Лидс)
Рік заснування "Лідс Юнайтед" (Лидс): 1919
Країна: Англия
Тренер: Хави Грасия

Прошедший матч команди "Лідс Юнайтед" був зіграний проти Крістал Пелес - 09.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Крістал Пелес.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Арсенал - 09.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Лідс Юнайтед" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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