Лідс Юнайтед - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Господарі перебувают у зоні вильоту, тому їм кожен заліковий пункт на вагу золота. "Ліверпуль" особливих турнірних завдань не вирішує.7:0 проти “Манчестера Юнайтед” – це чи не єдина хороша новина за останній час. Варто відзначити, що цей матч відбувся майже півтора місяця тому – 5 березня.