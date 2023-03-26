Англія - Україна онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Англія та командою Україна проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024 , матч пройдет на стадіоні Уэмбли.
Дата проведення матчу: 26.03.2023
Час початку матчу: 19:00
Історія протистоянь между клубами Англія та командою Україна:
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Англія, тоді як команда Україна залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Англія у попередньому футбольному матчі 03.07.2021 закінчилось со следующими результатом: 0:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Гарет Саутгейт и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт
Предыдущий поединок команди Англія був зіграний проти Італія - 23.03.2023, у рамках турнира Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Англія.
Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Прошедший поединок команди Україна був зіграний проти Шотландія - 27.09.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився нічиєю.
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