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Англія - Україна онлайн трансляція матчу

Евро 2024 - 26 березня 2023, 19:00 - Уэмбли . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Сердар Гозубуюк
Рейтинг матчу:
Англія
0 - 0
Оновити
40'
Україна
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Хід матчу
Хто переможе?
111 Користувачів зробило свій вибір
Англія
20%
Нічия
30%
Україна
50%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, England have won 4 times, there have been 2 draws while Ukraine have won 1 times. The goal difference is 11-3 in favour of England.
  • When playing at home, England have not lost to Ukraine in their last 3 encounters.
  • England wins 1st half in 28% of their matches, Ukraine in 25% of their matches.
  • England wins 28% of halftimes, Ukraine wins 25%.
  • The winner of their last meeting was England.
  • On their last meeting England won by 4 goals.
  • When England leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Ukraine leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When England is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Ukraine is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • England's performance of the last 5 matches is better than Ukraine's.
  • England have lost just 1 of their last 5 games against Ukraine (in all competitions).
  • In the last 5 meetings England won 2, Ukraine won 1, 2 draws.
  • England scores 1.2 goals in a match against Ukraine and Ukraine scores 0.4 goals against England (on average).
  • Average number of goals in meetings between England and Ukraine is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between England and Ukraine is 0.6.
  • England scores 2 goals when playing at home and Ukraine scores 1.89 goals when playing away (on average).
  • Ukraine have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Англія
2
Перемог
5
Ігор
0
Перемог
Україна
Евро 2024 2021
03.07.2021 - 22:00 Україна 0 - 4 Завершено Англія
Чемпионат мира FIFA 2012/2013
10.09.2013 - 21:45 Україна 0 - 0 Завершено Англія
Чемпионат мира FIFA 2011/2012
11.09.2012 - 22:00 Англія 1 - 1 Завершено Україна
Евро 2011/2012
19.06.2012 - 21:45 Англія 1 - 0 Завершено Україна
Останні матчі - Англія
Евро 2024 2024
23.03.2023 - 21:45 Італія 1 - 2 Завершено Англія В
Чемпіонат світу 2022
10.12.2022 - 21:00 Англія 1 - 2 Завершено Франція П
Чемпіонат світу 2022
04.12.2022 - 21:00 Англія 3 - 0 Завершено Сенегал В
Чемпіонат світу 2022
29.11.2022 - 21:00 Уельс 0 - 3 Завершено Англія В
Чемпіонат світу 2022
25.11.2022 - 21:00 Англія 0 - 0 Завершено США Н
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Останні матчі - Україна
Лига Наций 2022-2024
27.09.2022 - 21:45 Україна 0 - 0 Завершено Шотландія Н
Лига Наций 2022-2024
24.09.2022 - 16:00 Вірменія 0 - 5 Завершено Україна В
Лига Наций 2022/2023
21.09.2022 - 21:45 Шотландія 3 - 0 Завершено Україна П
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Україна 1 - 1 Завершено Ірландія Н
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 16:00 Україна 3 - 0 Завершено Вірменія В
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Новини команд
Хто переможе?
111 Користувачів зробило свій вибір
Англія
20%
Нічия
30%
Україна
50%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
21
Chilwell, Ben
6
Харрі Магуайр
5
Джон Стоунз
2
Кайл Уокер
41
Rice, Declan
14
Джордан Хендерсон
22
Bellingham, Jude
11
Maddison, James
10
Kane, Harry
7
Saka, Bukayo
81
Trubin, Anatolii
21
Олександр Караваєв
39
Олександр Сваток
22
Микола Матвієнко
19
Віталій Миколенко
20
Sudakov, Georgiy
6
Тарас Степаненко
35
Олександр Зінченко
18
Руслан Малиновський
70
Роман Яремчук
15
Mudryk, Mykhailo
Стартовий склад
  • 11
    Maddison, James
    Півзахисник
  • 10
    Kane, Harry
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Півзахисник
  • 22
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 21
    Chilwell, Ben
  • 6
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 18
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
  • 70
    Роман Яремчук
    Форвард
  • 15
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 20
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 21
    Олександр Караваєв
    Форвард
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 81
    Trubin, Anatolii
Запасні гравці
Тренери
  • Гарет Саутгейт
  • Руслан Ротань
Статистика матчу
62%
Володіння м'ячем
38%
Блоковано ударів
2
6
Штрафні
3
1
Офсайди
1
2
Фоли
5
1
Удари в отвір
1
Кутові
Сейви
1
1
Удари повз
LIVE
Трансляція матчу Англія - Україна
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
34'
Меддісон пробив головою після навісу партнера, однак сфолив проти Караваєва під час верхового єдиноборства.
33'
Офсайд
Знову офсайд у Яремчука.
30'
Ох небезпечно Кейн відірвався від українських захисників під час стандарту і пробив трохи вище воріт. Однак арбітри за допомогою VAR (у разі взяття воріт) повинні були б зафіксувати невеликий офсайд.
30'
Сака прокинув на фланзі Миколенка, але Віталій сфолив. Буде стандарт.
26'
Меддісон навісив з правого флангу, але захист гостей впорався з цим стандартом суперника.
25'
Небезпечний момент
Загубили Кейна у штрафному - пощастило, що він не зміг пробити. Після навісу Гендерсона з правого флангу Гаррі був у воротарському майданчику, але не влучив з лету по м'ячу.
23'
Маліновський пробив з-за меж штрафного, але влучив в Мудрика. Аж збив Михайла з ніг.
20'
Перший кутовий англійців у матчі: Караваєв вибив подачу Чілвелла. У другій фазі атаки вдалося пробити Кейну, однак удар нападника головою полетів у руки Трубіну.
18'
Трубін повернувся у гру після допомоги лікарів.
17'
Вдруге медики збірної України на полі. Трубін не зміг вдало зафіксувати м'яч після подачі з флангу, через що Меддісон поліз у боротьбу і грубо зіграв проти голкіпера.
15'
Офсайд
Сваток знайшов передачею Яремчука на вістрі атаки, нападник вийшов під кутом сам на сам з голкіпером і пробив повз ліву стійку. Однак все одно був зафіксований офсайд.
14'
Маліновський отримав м'яч у центрі поля, однак атаку не розвинув, а віддав пас вперед.
12'
Чілвелл пролетів лівим флангом, подав у штрафну, але не змогли англійці далі зачепитися за м'яч.
9'
Ледь не привіз Караваєв. Не розібрався правий захисник з пасом назад поблизу власного штрафного, через що гравець збірної Англії спробував зробити ривок до воріт. Сваток у підкаті виткнув м'яч до Трубіна.
6'
Офсайд
Кейн заліз в офсайд.
5'
Яремчук скинувши під удар Судакову, але той з-за меж штрафного влучив у захисника.
4'
Мудрик ледь не обробив м'яч у чужому штрафному, але Вокер виграв у нього єдиноборство.
3'
Відразу розпочали зі стику. Чілвелл грубо ліктем зіграв проти Маліновського. Після допомоги медиків Руслан повернвся на поле.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
На матчі очікується 87 200 вболівальників. Зокрема 4 347 будуть підтримувати Україну у гостьовому секторі.
Інфо
Дебют для Сватка в збірній України.
Запасні гостей: Лунін, Шевченко, Соболь, Сарапій, Сидорчук, Коноплянка, Довбик, Мірошниченко, Буяльський, Циганков, Боднаренко, Піхальонок.
Україна: Трубін - Караваєв, Сваток, Матвієнко, Миколенко - Степаненко, Зінченко (К) - Маліновський, Судаков, Мудрик - Яремчук.
Запасні господарів: Ремсдейл, Форстер, Галлагер, Гуехі, Даєр, Гріліш, Тріпп'єр, Тоні, Філліпс.
Англія: Пікфорд - Вокер, Стоунс, Магвайр, Чілвелл - Райс, Гендерсон - Сака, Беллінгем, Меддісон - Кейн (К).
Інфо
Стали відомі склади команд:
Інфо
Команди зіграють в Лондоні вперше з 2012-го року. Тоді матч завершився з рахунком 1:1, а єдиний гол у складі "синьо-жовтих" забив Євген Коноплянка.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе онлайн трансляцію матчу другого туру відбору на Чемпіонат Європи-2024 між Англією та Україною.
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Останні матчі
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Анонс матчу Англія - Україна 26.03.2023, Евро 2024

Противостояние між командою Англія та командою Україна проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024 , матч пройдет на стадіоні Уэмбли.

Дата проведення матчу: 26.03.2023
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Англія та командою Україна:

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Англія, тоді як команда Україна залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Англія у попередньому футбольному матчі 03.07.2021 закінчилось со следующими результатом: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Гарет Саутгейт и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Англія - Україна можна подивитися 26.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Евро 2024. Текстову трансляцію матчу Англія - Україна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Предыдущий поединок команди Англія був зіграний проти Італія - 23.03.2023, у рамках турнира Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Англія.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Прошедший поединок команди Україна був зіграний проти Шотландія - 27.09.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Англія - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Евро 2024 та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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