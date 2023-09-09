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Україна - Англія онлайн трансляція матчу

Евро 2024 - 09 вересня 2023, 19:00 - Мейски . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Георги Кабаков
Рейтинг матчу:
Україна
До початку
00 : 00 : 00
Англія
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Хто переможе?
100 Користувачів зробило свій вибір
Україна
43%
Нічия
26%
Англія
31%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, Ukraine have won 1 times, there have been 2 draws while England have won 5 times. The goal difference is 13-3 in favour of England.
  • England have a winning streak of 4 matches in UEFA EURO, Qualification.
  • Did you know that England scores 40% of their goals between the minutes 31-45?
  • England have a winning streak of 4 matches.
  • Viktor Tsygankov is Ukraine's top scorer with 2 goals. Harry Kane has scored 5 times for England.
  • Mykhailo Mudryk has assisted the most goals for Ukraine with 2. Jordan Henderson is England's biggest assister (2).
  • Ruslan Malinovskyi has more yellow cards (2) than any other player at Ukraine. Declan Rice has collected 2 for England.
  • England have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • England have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Ukraine wins 1st half in 37% of their matches, England in 50% of their matches.
  • Ukraine wins 37% of halftimes, England wins 50%.
  • The winner of their last meeting was England.
  • On their last meeting England won by 2 goals.
  • When Ukraine leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When England leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When England is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA EURO, Qualification, England has better performance than Ukraine.
  • England's performance of the last 5 matches is better than Ukraine's.
  • England have lost just 0 of their last 5 games against Ukraine (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Ukraine won 0, England won 3, 2 draws.
  • Ukraine scores 0.2 goals in a match against England and England scores 1.6 goals against Ukraine (on average).
  • Average number of goals in meetings between Ukraine and England is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Ukraine and England is 0.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Ukraine scores 0.5 goals when playing at home and England scores 2.25 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Україна
0
Перемог
6
Ігор
3
Перемог
Англія
Евро 2024 2024
26.03.2023 - 19:00 Англія 2 - 0 Завершено Україна
Евро 2024 2021
03.07.2021 - 22:00 Україна 0 - 4 Завершено Англія
Чемпионат мира FIFA 2012/2013
10.09.2013 - 21:45 Україна 0 - 0 Завершено Англія
Чемпионат мира FIFA 2011/2012
11.09.2012 - 22:00 Англія 1 - 1 Завершено Україна
Останні матчі - Україна
Евро 2024 2024
19.06.2023 - 19:00 Україна 1 - 0 Завершено Мальта В
Евро 2024 2024
16.06.2023 - 21:45 Північна Македонія 2 - 3 Завершено Україна В
Міжнародні товариські матчі 2023
12.06.2023 - 19:10 Німеччина 3 - 3 Завершено Україна Н
Евро 2024 2024
26.03.2023 - 19:00 Англія 2 - 0 Завершено Україна П
Лига Наций 2022-2024
27.09.2022 - 21:45 Україна 0 - 0 Завершено Шотландія Н
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Останні матчі - Англія
Евро 2024 2024
19.06.2023 - 21:45 Англія 7 - 0 Завершено Північна Македонія В
Евро 2024 2024
16.06.2023 - 21:46 Мальта 0 - 4 Завершено Англія В
Евро 2024 2024
26.03.2023 - 19:00 Англія 2 - 0 Завершено Україна В
Евро 2024 2024
23.03.2023 - 21:45 Італія 1 - 2 Завершено Англія В
Чемпіонат світу 2022
10.12.2022 - 21:00 Англія 1 - 2 Завершено Франція П
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Новини команд
Хто переможе?
100 Користувачів зробило свій вибір
Україна
43%
Нічия
26%
Англія
31%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 2
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 17
    Роман Яремчук
    Форвард
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 13
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 16
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 17
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 8
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 3
    Chilwell, Ben
  • 4
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 5
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 6
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 10
    Джордан Хендерсон
    Півзахисник
  • 9
    Kane, Harry
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 11
    Maddison, James
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Ребров, Сергей
  • Гарет Саутгейт
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Трансляція матчу Україна - Англія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Судитиме матч арбітр з Болгарії Георгі Кабаков
Головний тренер збірної України: Сергій Ребров
На лаві запасних: Буяльський, Ванат, Довбик, Караваєв, Кривцов, Лунін, Михайличенко, Назарина, Попов, Сидорчук, Трубін, Ярмоленко
Інфо
Стартовий склад збірної України (4-5-1): Бущан - Забарний, Зінченко, Конопля, Матвієнко - Миколенко, Мудрик, Степаненко (с), Судаков, Циганков - Яремчук
Головний тренер збірної Англії: Гарет Саутгейт
На лаві запасних: Вілсон, Галлагер, Данк, Джонстон, Езе, Колвілл, Рашфорд, Ремсдейл, Томорі, Тріпп'єр, Філліпс, Фоден
Інфо
Стартовий склад збірної Англії (4-5-1): Пікфорд - Вокер, Гуехі, Магвайр, Чілвелл - Беллінгем, Меддісон, Райс, Сака, Хендерсон - Кейн (с)
Наразі збірна Англії посідає в групі перше місце завдяки чотирьом перемогам в чотирьох матчах, а збірна України поки розташовується на другій сходинці і після трьох ігор має в своєму активі 6 очок
Матч пройде у Вроцлаві на стадіоні "Тарчинська Арена" та розпочнеться о 19:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу! Сьогодні Ua-Football проведе текстову трансляцію матчу відбіркового етапу до Чемпіонату Європи 2024 Україна - Англія
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Коментарі(1)
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Степан Срака
09.09.2023 о 09:05
переможемо!
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Анонс матчу Україна - Англія 09.09.2023, Евро 2024

Поединок між командою Україна та командою Англія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024 , матч пройдет на стадіоні Мейски.

Дата проведення матчу: 09.09.2023
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Україна та командою Англія:

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Англія, тоді як команда Україна залишилася з поразкою . Зіткнення Англія та Україна у попередньому футбольному матчі 26.03.2023 закінчилось с таким счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ребров, Сергей и Гарет Саутгейт розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Україна - Англія можна подивитися 09.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Евро 2024. Текстову трансляцію матчу Україна - Англія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Предыдущий матч команди Україна був зіграний проти Мальта - 19.06.2023, у рамках чемпионата Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Україна.

Команда гостей

Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Предыдущий поединок команди Англія був зіграний проти Північна Македонія - 19.06.2023, у рамках турнира Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Англія.

Слідкуйте за результатами матчу Україна - Англія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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