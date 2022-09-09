Вальядолід - Жирона онлайн трансляція матчу

Матч між командою Вальядолід (Вальядолид) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Хосе Соррилья.
Дата проведення матчу: 22.04.2023
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь между клубами Вальядолід (Вальядолид) та командою Жирона (Жирона):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Вальядолід залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Вальядолід у попередньому футбольному матчі 09.09.2022 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Pezzolano, Paulo и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Вальядолід (Вальядолид)
Рік заснування Вальядолід (Вальядолид): 1928
Країна: Испания
Тренер: Хосе Рохо Мартин
Предыдущий поединок команди Вальядолід був зіграний проти Вільярреал - 15.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вальядолід.
Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Предыдущий матч команди Жирона був зіграний проти Ельче - 16.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Жирона.
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