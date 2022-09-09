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Вальядолід - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 22 квітня 2023, 19:30 - Хосе Соррилья . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Марио Мелеро Лопес
Рейтинг матчу:
Вальядолід
Вальядолид
1 - 0
Оновити
56'
Жирона
Жирона
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Хід матчу
5' Villa, Toni Вийшов: Fernandez, Valery 12' Garcia, Aleix Вийшов: Reinier 24' Monchu 41' Martin, Ivan
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Вальядолід
19%
Нічия
42%
Жирона
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Valladolid and Girona FC when Real Valladolid is playing at home is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with Real Valladolid playing at home, Real Valladolid have won 6 times, there have been 2 draws while Girona FC have won 0 times. The goal difference is 11-4 in favour of Real Valladolid.
  • During the last 16 meetings, Real Valladolid have won 6 times, there have been 4 draws while Girona FC have won 6 times. The goal difference is 15-15 in favour of Real Valladolid.
  • Did you know that Real Valladolid scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Girona FC scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • When playing at home, Real Valladolid have not lost to Girona FC in their last 8 encounters.
  • Real Valladolid haven't scored in 6 of their 14 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 4 of their 14 away matches in LaLiga this season.
  • Gonzalo Plata has assisted the most goals for Real Valladolid with 4. Aleix Garcia is Girona FC's biggest assister (5).
  • Real Valladolid have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Real Valladolid wins 1st half in 30% of their matches, Girona FC in 23% of their matches.
  • Real Valladolid wins 30% of halftimes, Girona FC wins 23%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 1 goals.
  • When Real Valladolid leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Real Valladolid is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • Girona FC have lost just 1 of their last 5 games against Real Valladolid (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Valladolid won 1, Girona FC won 2, 2 draws.
  • Real Valladolid scores 0.8 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 1 goals against Real Valladolid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Valladolid and Girona FC is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Valladolid and Girona FC is 0.6.
  • Real Valladolid scores 1 goals when playing at home and Girona FC scores 1.18 goals when playing away (on average).
  • Girona FC haven't lost in their last 4 games.
  • Javi Sanchez has more yellow cards (10) than any other player at Real Valladolid. Valentin Castellanos has collected 10 for Girona FC.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Real Valladolid.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Real Valladolid's.
Особисті зустрічі
Вальядолід
1
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
09.09.2022 - 22:00 Жирона 2 - 1 Завершено Вальядолід
Чемпіонат Іспанії 2018
23.04.2019 - 21:15 Вальядолід 1 - 0 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2018/2019
17.08.2018 - 21:15 Жирона 0 - 0 Завершено Вальядолід
Останні матчі - Вальядолід
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.04.2023 - 15:00 Вільярреал 1 - 2 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
09.04.2023 - 15:00 Вальядолід 3 - 3 Завершено Мальорка Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.04.2023 - 17:15 Реал 6 - 0 Завершено Вальядолід П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
17.03.2023 - 22:00 Вальядолід 1 - 3 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.03.2023 - 17:15 Ельче 1 - 1 Завершено Вальядолід Н
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
16.04.2023 - 15:00 Жирона 2 - 0 Завершено Ельче В
Чемпіонат Іспанії 2024
10.04.2023 - 22:01 Барселона 0 - 0 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.04.2023 - 15:00 Жирона 2 - 1 Завершено Еспаньол В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.03.2023 - 17:15 Райо Вальєкано 2 - 2 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.03.2023 - 22:00 Жирона 0 - 1 Завершено Атлетіко П
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Новини команд
Головні події
41'
Martin, Ivan
ГООЛ! Monchu
24'
12'
Garcia, Aleix
Вийшов: Reinier
5'
Villa, Toni
Вийшов: Fernandez, Valery
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Вальядолід
19%
Нічия
42%
Жирона
38%
Склади команд
1
Masip, Jordi
18
Серхiо Ескудеро
41
El Yamiq, Jawad
24
Fernandez, Joaquin
27
Fresneda, Ivan
8
Monchu
20
Hongla, Martin
4
Кiке
9
Amallah, Selim
25
Larin, Cyle
19
Plata, Gonzalo
13
Пауло Гассаніга
4
Arnau, Martinez
2
Бернардо
15
Juanpe
16
Hernandez, Javier
18
Оріоль Ромеу
15
Віктор Циганков
23
Martin, Ivan
14
Garcia, Aleix
12
Villa, Toni
7
Крістіан Стуані
Стартовий склад
  • 9
    Amallah, Selim
    Півзахисник
  • 25
    Larin, Cyle
    Форвард
  • 19
    Plata, Gonzalo
  • 8
    Monchu
    24
  • 20
    Hongla, Martin
    Півзахисник
  • 4
    Кiке
    Форвард
  • 18
    Серхiо Ескудеро
    Захисник
  • 41
    El Yamiq, Jawad
    Захисник
  • 24
    Fernandez, Joaquin
    Захисник
  • 27
    Fresneda, Ivan
    Захисник
  • 1
    Masip, Jordi
    Воротар
  • 7
    Крістіан Стуані
    Форвард
  • 15
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
    41
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
    12
  • 12
    Villa, Toni
    5
  • 18
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 2
    Бернардо
    Воротар
  • 15
    Juanpe
    Захисник
  • 16
    Hernandez, Javier
    Захисник
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Pezzolano, Paulo
  • Мишел
Статистика матчу
4
Удари повз
3
5
Штрафні
5
5
Фоли
5
2
Блоковано ударів
2
2
Кутові
4
52%
Володіння м'ячем
48%
2
Удари в отвір
2
2
Сейви
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Вальядолід - Жирона
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
49'
Валері не підняв голову перед подачею та закинув на дальню штангу, де нікого не було.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Непереконливий перфоманс Жирони тягнеться вже кілька матчів. Травми та дискваліфікації також зіграли свою роль.
45+6'
Свисток
Перерва.
45+3'
Циганков змістився з флангу в центр і подавав на середній висоті. Можливо Стуані і дістався би м'яча, якби не своєчасний вихід Масіпа.
45+2'
По команді арбітра Ель-Ямік повернувся на поле.
45+1'
Ель-Яміку вже декілька хвилин надають медичну допомогу, сподіваємось, обійдеться без третьої вимушеної заміни.
45+1'
Інфо
Цілих п'ять хвилин додано до першого тайму.
41'
Жовта картка
Мартен потягнув Плату за футболку, щоб зупинити контратаку.
37'
Циганков виконав штрафний, після чого Хуанпе пробивав у напрямку воріт, скориставшись скиданням Арнау. Особливої загрози воротам Масіпа цей удар не ніс.
35'
Стуані зачепився у карному за верховий м'яч, але завдати удару йому не дозволив захисник.
31'
Кіке щільно приклався з-за меж карного, в декількох сантиметрах від штанги пролетів м'яч.
28'
Масіпу довелося стрибати в кут, щоб парирувати удар Каррери із середньої дистанції.
26'
Не пройшов простріл Стуані на Циганкова, який відкривався на ближню.
24'
Гоооол!!!
Вальядолід відкриває рахунок! Мончу з прострілу Плати відправив м'яч у дальній кут. Цей гол назрівав!
20'
Першу подачу Циганкова заблокували, друга пішла в руки голкіперу.
18'
Ромеу вже не вперше летить у необдуманий підкат, але суддя його пробачає.
15'
Вальядолід на правах господаря діє активно, але небезпечних моментів біля воріт Гассаніги поки не було.
12'
Заміна
Рейньєр замінив Гарсію.
10'
Алейш Гарсія смикнув задню, матч для нього завершений. Це вже сьомий гравець у лазареті Жирони, ще двоє дискваліфіковані на цей тур.
8'
6'
Знову зв'язка Фреснеда-Ларін працює і знову канадець не влучає по воротах з вигідної позиції.
5'
Заміна
Вілья не зможе продовжити зустріч, замість нього на поле вийде Валері.
4'
Ларін пробивав з навісу Фреснеди, поруч зі штангою пройшов м'яч.
1'
Вілья та Фернандес жорстко зіштовхнулися вже на першій хвилині. Пауза в грі, медики надають допомогу вінгеру Жирони.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Рефері — Маріо Мелеро Лопес.
Запасні: Асенхо (в), Акінсола, Агуадо, Кенеді, Леон, Мачіс, Меса, Перес, Плано, Роза, Іван, Хав'єр.
Інфо
Стартовий склад Вальядоліда: Масіп (к) — Ескудеро, Ель-Ямік, Фернандес, Фресенда — Мончу, Онгла, Перес — Амалла, Ларін, Плата. Головний тренер — Пауло Пеццолано.
Запасні: Фуїдіас (в), Хуан Карлос (в), Артеро, Коуто, Валері, Гутьєррес, Кальєнс, Рейньєр, Рікельме.
Інфо
Стартовий склад Жирони: Гассаніга — Каррера, Хуанпе, Бернарду, Арнау — Ромеу — Вілья, Алейш Гарсія, Мартен, Циганков — Стуані (к). Головний тренер — Мічел.
Жирона впевнено почувається на десятому місці. Вальядолід у чотирьох очках від зони вильоту, але має матч у запасі.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 30-го раунду Ла Ліги між Вальядолідом і Жироною.
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Анонс матчу Вальядолід - Жирона 22.04.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Вальядолід (Вальядолид) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Хосе Соррилья.

Дата проведення матчу: 22.04.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Вальядолід (Вальядолид) та командою Жирона (Жирона):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Вальядолід залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Вальядолід у попередньому футбольному матчі 09.09.2022 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Pezzolano, Paulo и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вальядолід - Жирона можна подивитися 22.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Вальядолід - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вальядолід (Вальядолид)
Рік заснування Вальядолід (Вальядолид): 1928
Країна: Испания
Тренер: Хосе Рохо Мартин

Предыдущий поединок команди Вальядолід був зіграний проти Вільярреал - 15.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вальядолід.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Предыдущий матч команди Жирона був зіграний проти Ельче - 16.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Жирона.

Слідкуйте за результатами матчу Вальядолід - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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