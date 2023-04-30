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Фулгем - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 30 квітня 2023, 16:00 - Крейвен Коттедж
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Фулгем
Лондон
1 - 1
Оновити
41'
Манчестер Сіті
Манчестер
Хід матчу
3' Haaland, Erling 15' Vinicius, Carlos 21' Ream, Tim Вийшов: Ісса Диоп
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
27%
Нічия
31%
Манчестер Сіті
42%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Fulham FC and Manchester City is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 15 meetings with Fulham FC playing at home, Fulham FC have won 1 times, there have been 6 draws while Manchester City have won 8 times. The goal difference is 31-17 in favour of Manchester City.
  • During the last 35 meetings, Fulham FC have won 4 times, there have been 11 draws while Manchester City have won 20 times. The goal difference is 78-34 in favour of Manchester City.
  • Fulham FC's last home win against Manchester City was in 2005.
  • Manchester City have a winning streak of 7 matches in Premier League.
  • Did you know that Fulham FC scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester City scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Manchester City haven't lost in their last 17 games.
  • Manchester City have lost none of their last 8 away matches.
  • Fulham FC haven't won any of their last 13 games against Manchester City.
  • Fulham FC haven't scored in 4 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 2 of their 15 away matches in Premier League this season.
  • Aleksandar Mitrovic is Fulham FC's top scorer with 11 goals. Erling Haaland has scored 33 times for Manchester City.
  • Andreas Pereira has assisted the most goals for Fulham FC with 6. Kevin De Bruyne is Manchester City's biggest assister (16).
  • Joao Palhinha has more yellow cards (12) than any other player at Fulham FC. Erling Haaland has collected 5 for Manchester City.
  • Fulham FC have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • Fulham FC wins 1st half in 35% of their matches, Manchester City in 53% of their matches.
  • Fulham FC wins 35% of halftimes, Manchester City wins 53%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Fulham FC leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When Fulham FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Fulham FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Fulham FC won 0, Manchester City won 5, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Fulham FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Fulham FC scores 0.4 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 3 goals against Fulham FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Fulham FC and Manchester City is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Fulham FC and Manchester City is 1.8.
  • Fulham FC scores 1.68 goals when playing at home and Manchester City scores 1.86 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Fulham FC scores 5% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester City scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Фулгем
0
Перемог
11
Ігор
11
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.11.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Фулгем
Кубок Англії 2021/2022
05.02.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2020/2021
13.03.2021 - 22:00 Фулгем 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2019/2020
05.12.2020 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Фулгем
Останні матчі - Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.04.2023 - 21:45 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.04.2023 - 14:30 Фулгем 2 - 1 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:00 Евертон 1 - 3 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Фулгем 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Фулгем П
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Арсенал В
Кубок Англії 2022/2023
22.04.2023 - 18:45 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
19.04.2023 - 22:00 Баварія 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 19:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.04.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Баварія В
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Головні події
Ream, Tim
Вийшов: Ісса Диоп
21'
ГООЛ! Vinicius, Carlos
15'
3'
Haaland, Erling ГООЛ!
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
27%
Нічия
31%
Манчестер Сіті
42%
Склади команд
22
Бернд Лено
33
Robinson, Antonee
13
Ream, Tim
4
Adarabioyo, Tosin
2
Кенні Тете
26
Palhinha, Joao
6
Харрісон Рід
14
Reid, Bobby
18
Андреас Перейра
8
Wilson, Harry
30
Vinicius, Carlos
31
Едерсон
2
Кайл Уокер
5
Джон Стоунз
4
Рубен Діаш
25
Мануель Аканджі
16
Родрi
8
Ілкай Гюндоган
26
Mahrez, Riyad
19
Alvarez, Julian
16
Grealish, Jack
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 30
    Vinicius, Carlos
    15
  • 14
    Reid, Bobby
    Форвард
  • 18
    Андреас Перейра
    Півзахисник
  • 8
    Wilson, Harry
  • 26
    Palhinha, Joao
    Півзахисник
  • 6
    Харрісон Рід
    Півзахисник
  • 33
    Robinson, Antonee
  • 13
    Ream, Tim
    Захисник
    21
  • 4
    Adarabioyo, Tosin
    Захисник
  • 2
    Кенні Тете
    Захисник
  • 22
    Бернд Лено
    Воротар
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
    3
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 16
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 8
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 4
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Силва, Марку
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
24%
Володіння м'ячем
76%
1
Удари в отвір
4
2
Штрафні
2
1
Офсайди
1
3
Сейви
Удари повз
1
1
Фоли
1
Трансляція
36'
Гоооол!!!
ГОЛ! Марез у глибині атаки зіграв на Альвареса до зони перед штрафним, той прибрав захисника, і поклав навісний удар у ліву дев'ятку!
34'
Голанд перевів передачу далі на лівий фланг штрафного на Гріліша, але удар того блокував захисник, а рикошет забрав Лено.
32'
Аканджі зіграв до лівого флангу штрафного на Гріліша, але той від лицьової прострілив у ноги супернику.
29'
Утримання м'яча триває від Сіті на власній половині, допоки суперники намагаються щось вигадати в пресингу.
27'
Небезпечний момент
Поперечина! Лено зумів парирувати постріл Гріліша з лівого флангу штрафного у верхній каркас у себе за спиною.
25'
Закидання з глибини знайшло Голанда на правому фланзі штрафного за спиною захисника, але втриматись на ногах він не зумів.
23'
Утримує м'яч Сіті в центрі поля, але впевненості вже немає.
21'
Заміна
Замість Ріма дограватиме Діоп.
20'
Рім гру не продовжить уже точно.
18'
Альварес на правому фланзі штрафного відібрав м'яч у Ріма, а той пошкодив руку, коли падав на газон.
17'
Адарабіойо в центрі штрафного головою перехопив подачу з правого флангу від Мареза на Гюндогана.
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! Пальїнья з глибини лівого флангу закинув м'яч до центру штрафного, де Вілсон скинув головою на Вінісіуса, а той пробив у лівий верхній кут!
14'
Небезпечний момент
До лівого флангу штрафного відкинув м'яч Голанд із центральної зони на Гріліша, який низом пустив у дотик до рук Лено.
13'
Прискорився до правого флангу контратаки Марез під передачу на хід, але її перехопив захисник.
12'
Інфо
Ерлінг Голанд забив свій 50-й гол у сезоні за Ман Сіті — на 21 гол більше, ніж будь-якого іншого гравця клубів Прем'єр-ліги в сезоні-2022/23, і більше семи команд Прем'єр-ліги в усіх турнірах цього сезону
10'
Сіті вирішив віддати м'яч суперникам, аби ті хоч трохи вийшли.
8'
Фулгем переміщується виключно власною половиною та дуже щільно.
6'
Сіті полірує центр поля передачами вздовж лінії.
4'
Інфо
Рекордний 34 м'яч Голанда за всі часи Англії.
3'
Гоооол!!!
ГОЛ! Із пенальті Голанд поцілив у правий нижній кут!
2'
Небезпечний момент
Пенальті! М'яка подача з лівого флангу від Гріліша на дальній кут воротарського була переведена Марезом на Альвареса, а того одразу збив Рім.
1'
Тримає м'яч Сіті на власній половині поля.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Манчестер Сіті йде другим із 23 перемогами, 4 нічиїми та 4 поразками — 73 очки.
Інфо
Фулгем іде десятим із 13 перемогами, 6 нічиїми та 13 поразками — 45 очок.
Запасні: Ортега, Карсон, Лапорт, Льюїс, Філліпс, Б. Сілва, Гомес, Перроне, Фоден.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аканджі — Стоунз, Родрі — Марез, Альварес, Гюндоган, Гріліш — Голанд.
Запасні: Родак, Даффі, Суареш, Діоп, Кебано, Керні, Джеймс, Лукич, Соломон.
Фулгем: Лено — Тете, Адарабіойо, Рім, Робінсон — Рід, Пальїнья — Вілсон, Перейра, Декордова-Рід — Вінісіус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Саймон Гупер (Свіндон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Крейвен Коттедж (Лондон, Англія) зіграють лондонський Фулгем та Манчестер Сіті.
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Анонс матчу Фулгем - "Манчестер Сіті" 30.04.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Фулгем (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Крейвен Коттедж.

Дата проведення матчу: 30.04.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Фулгем (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Фулгем у попередньому футбольному матчі 05.11.2022 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Силва, Марку и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Фулгем - "Манчестер Сіті" можна подивитися 30.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Фулгем - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Предыдущий матч команди Фулгем був зіграний проти "Астон Вілла" - 25.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Арсенал - 26.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Фулгем - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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