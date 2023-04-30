Фулгем - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Фулгем (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Крейвен Коттедж.
Дата проведення матчу: 30.04.2023
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь между Фулгем (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Фулгем у попередньому футбольному матчі 05.11.2022 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Силва, Марку и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва
Предыдущий матч команди Фулгем був зіграний проти "Астон Вілла" - 25.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Арсенал - 26.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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