Фулгем - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

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Ерлінг Голанд забив свій 50-й гол у сезоні за Ман Сіті — на 21 гол більше, ніж будь-якого іншого гравця клубів Прем'єр-ліги в сезоні-2022/23, і більше семи команд Прем'єр-ліги в усіх турнірах цього сезону