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Манчестер Сіті - Фулгем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 02 вересня 2023, 17:00 - Этихад
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
0 - 0
Оновити
12'
Фулгем
Лондон
Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
36%
Нічия
32%
Фулгем
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Fulham FC is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 12 times, there have been 5 draws while Fulham FC have won 3 times. The goal difference is 47-17 in favour of Manchester City.
  • During the last 36 meetings, Manchester City have won 21 times, there have been 11 draws while Fulham FC have won 4 times. The goal difference is 80-35 in favour of Manchester City.
  • Fulham FC's last away win against Manchester City was in 2009.
  • Last season Manchester City won both games against Fulham FC (2-1 at home and 2-1 away).
  • Manchester City have a winning streak of 4 matches.
  • Manchester City have won 18 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 21 home matches.
  • Fulham FC haven't won any of their last 14 games against Manchester City.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Fulham FC in their last 12 encounters.
  • Manchester City have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 50% of their matches, Fulham FC in 31% of their matches.
  • Manchester City wins 50% of halftimes, Fulham FC wins 31%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When Fulham FC leads 0-1 away, they win in 61% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 71% of their matches.
  • When Fulham FC is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Fulham FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 5, Fulham FC won 0, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Fulham FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 2.6 goals in a match against Fulham FC and Fulham FC scores 0.6 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Fulham FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Fulham FC is 2.
  • Manchester City scores 2.8 goals when playing at home and Fulham FC scores 1.39 goals when playing away (on average).
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • A year ago, Fulham FC were number 7 in the table with 5 points. Now they are number 12 with 4 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
12
Перемог
12
Ігор
0
Перемог
Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 16:00 Фулгем 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.11.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Фулгем
Кубок Англії 2021/2022
05.02.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2020/2021
13.03.2021 - 22:00 Фулгем 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.08.2023 - 16:00 Шеффілд Юнайтед 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Ньюкасл В
Суперкубок УЕФА 23-25
16.08.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Севілья В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.08.2023 - 22:00 Бернлі 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Суперкубок Англії 2023
06.08.2023 - 18:00 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Арсенал П
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Останні матчі - Фулгем
Кубок англійської ліги 2023/2024
29.08.2023 - 21:45 Фулгем 1 - 1 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Фулгем 0 - 3 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Евертон 0 - 1 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Фулгем П
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
36%
Нічия
32%
Фулгем
32%
Склади команд
31
Едерсон
6
Натан Аке
25
Мануель Аканджі
3
Рубен Діаш
2
Кайл Уокер
8
Матео Ковачіч
16
Родрi
11
Doku, Jeremy
19
Alvarez, Julian
47
Foden, Phil
9
Haaland, Erling
17
Бернд Лено
2
Кенні Тете
31
Ісса Диоп
13
Ream, Tim
33
Robinson, Antonee
10
Cairney, Tom
6
Харрісон Рід
18
Андреас Перейра
8
Wilson, Harry
7
Рауль Хіменес
14
Reid, Bobby
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 8
    Wilson, Harry
  • 7
    Рауль Хіменес
    Форвард
  • 14
    Reid, Bobby
    Форвард
  • 10
    Cairney, Tom
    Півзахисник
  • 6
    Харрісон Рід
    Півзахисник
  • 18
    Андреас Перейра
    Півзахисник
  • 2
    Кенні Тете
    Захисник
  • 31
    Ісса Диоп
    Захисник
  • 13
    Ream, Tim
    Захисник
  • 33
    Robinson, Antonee
  • 17
    Бернд Лено
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хуан Мануэль Лилло
  • Силва, Марку
Статистика матчу
Штрафні
1
1
Кутові
1
Фоли
Трансляція
4'
Доку дебютує в АПЛ. Поки не все вдається: відпустив м'яч занадто далеко і втратив його.
2'
Вокер неточно перевів ліворуч на Фодена.
Свисток
Поєдинок стартував!
Перед цим матчем Ман Сіті іде на другій позицій в АПЛ з максимально можливими дев'ятьма очками, а Фулгем посідає 12 місце.
Фулгем: Лено - Тете, Діоп, Рім, Робінсон - Кейрні, Рід, Перейра - Вілсон, Хіменес, Кордова-Рід.
Манчестер Сіті: Едерсон - Вокер, Діаш, Аканджі, Аке - Родрі, Ковачич - Фоден, Альварес, Доку - Голанд.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу четвертого туру АПЛ, у якому Манчестер Сіті зустрінеться з Фулгемом.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Фулгем 02.09.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 02.09.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Фулгем (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення Фулгем та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 30.04.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хуан Мануэль Лилло и Силва, Марку розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Фулгем можна подивитися 02.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Фулгем, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 27.08.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Прошедший поединок команди Фулгем був зіграний проти "Тоттенхем" - 29.08.2023, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Фулгем онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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