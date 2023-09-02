Манчестер Сіті - Фулгем онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Фулгем 02.09.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 02.09.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Фулгем (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення Фулгем та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 30.04.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хуан Мануэль Лилло и Силва, Марку розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 27.08.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)

Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879

Країна: Англия

Тренер: Марку Силва



Прошедший поединок команди Фулгем був зіграний проти "Тоттенхем" - 29.08.2023, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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