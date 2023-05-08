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Рух - Інгулець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 08 травня 2023, 15:00 - Skif Stadium . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Монзуль, Катерина
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
2 - 0
Матч завершено
Інгулець
Петрово
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Хід матчу
14' Solomon-Otabor, Viv
46' Володимир Одарюк Вийшов: Sydorenko, Vladyslav 46' Kozyrenko, Yuriy Вийшов: Артем Сітало 46' Rezepov, Denis Sergeevich Вийшов: Melnychuk, Maksym 47' Юрій Климчук 55' Brener De Paula, Talles Вийшов: Karabin, Yaroslav 56' Дмитро Нагієв Вийшов: Максим Марусич 70' Владислав Клименко Вийшов: Андрій Коробенко 78' Solomon-Otabor, Viv Вийшов: Runic, Vasyl 83' Kovalyov, Maksym 84' Юрій Климчук 86' Фабрісіо Альваренга 87' Runic, Vasyl
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Рух
40%
Нічия
24%
Інгулець
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Rukh Lviv and FC Ingulets Petrove is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings, FC Rukh Lviv have won 1 times, there have been 5 draws while FC Ingulets Petrove have won 3 times.
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Rukh Lviv haven't won in their last 9 games.
  • FC Rukh Lviv have played 6 home matches in a row without winning.
  • FC Rukh Lviv have received 7 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 3 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 4 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv's home record this season: 2-6-4.
  • FC Ingulets Petrove's away record this season: 2-5-4.
  • Maryan Mysyk has assisted the most goals for FC Rukh Lviv with 2. Vladyslav Klymenko is FC Ingulets Petrove's biggest assister (3).
  • Oleksiy Dovgiy has more yellow cards (6) than any other player at FC Rukh Lviv. Oleksandr Kozak has collected 5 for FC Ingulets Petrove.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 20% of their matches, FC Ingulets Petrove in 25% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 20% of halftimes, FC Ingulets Petrove wins 25%.
  • The winner of their last meeting was FC Ingulets Petrove.
  • On their last meeting FC Ingulets Petrove won by 1 goals.
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 25% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove leads 0-1 away, they win in 40% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, FC Ingulets Petrove has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Ingulets Petrove has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings FC Rukh Lviv won 1, FC Ingulets Petrove won 1, 3 draws.
  • FC Ingulets Petrove have lost just 0 of their last 3 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Rukh Lviv scores 0.8 goals in a match against FC Ingulets Petrove and FC Ingulets Petrove scores 0.8 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and FC Ingulets Petrove is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and FC Ingulets Petrove is 0.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Rukh Lviv scores 1.17 goals when playing at home and FC Ingulets Petrove scores 0.92 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 26% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • FC Ingulets Petrove have not managed to score in their last 3 matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рух
2
Перемог
9
Ігор
3
Перемог
Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 15:00 Рух 2 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.04.2023 - 13:06 Інгулець 1 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2020/2021
18.04.2021 - 14:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2021
08.11.2020 - 14:00 Рух 2 - 2 Завершено Інгулець
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 15:00 Рух 2 - 0 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 13:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.04.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 2 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.04.2023 - 13:06 Інгулець 1 - 0 Завершено Рух П
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Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 15:00 Рух 2 - 0 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 13:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 14:00 Інгулець 0 - 2 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.04.2023 - 15:00 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.04.2023 - 13:06 Інгулець 1 - 0 Завершено Рух В
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Головні події
Runic, Vasyl
87'
Фабрісіо Альваренга
86'
Юрій Климчук
84'
83'
Kovalyov, Maksym
Solomon-Otabor, Viv
Вийшов: Runic, Vasyl
78'
70'
Владислав Клименко
Вийшов: Андрій Коробенко
56'
Дмитро Нагієв
Вийшов: Максим Марусич
Brener De Paula, Talles
Вийшов: Karabin, Yaroslav
55'
ГООЛ! Юрій Климчук
47'
46'
Володимир Одарюк
Вийшов: Sydorenko, Vladyslav
46'
Kozyrenko, Yuriy
Вийшов: Артем Сітало
46'
Rezepov, Denis Sergeevich
Вийшов: Melnychuk, Maksym
ГООЛ! Solomon-Otabor, Viv
14'
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Рух
40%
Нічия
24%
Інгулець
36%
Склади команд
Стартовий склад
  • 79
    Юрій Паньків
    Воротар
  • 93
    Roman Vasyliovych, Vitaliy
    Захисник
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 73
    Lyakh, Rostislav
    Форвард
  • 20
    Pidgurskyi, Denys
    Півзахисник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Півзахисник
  • 30
    Brener De Paula, Talles
    Форвард
    55
  • 26
    Фабрісіо Альваренга
    Півзахисник
    86
  • 11
    Solomon-Otabor, Viv
    78 14
  • 7
    Юрій Климчук
    Півзахисник
    84 47
  • 31
    Олег Білик
    Воротар
  • 33
    Дмитро Нагієв
    Захисник
    56
  • 60
    Pospelov, Dmytro
    Захисник
  • 55
    Kovalyov, Maksym
    Захисник
    83
  • 27
    Kozyrenko, Yuriy
    46
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 8
    Владислав Клименко
    Захисник
    70
  • 88
    Андрій Кухарук
    Півзахисник
  • 19
    Володимир Одарюк
    Форвард
    46
  • 5
    Євген Запорожець
    Півзахисник
  • 97
    Rezepov, Denis Sergeevich
    Півзахисник
    46
Запасні гравці
Тренери
  • Ponomarov, Vitaliy
  • Kovalets, Sergiy Ivanovych
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
8
Штрафні
12
12
Фоли
8
5
Удари в отвір
5
4
Удари повз
6
2
Блоковано ударів
3
3
Кутові
5
5
Сейви
3
2
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Рух - Інгулець
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
Свисток
Усе! Матч завершено! 3:0! Перша перемога Пономарьова на чолі Руху.
90+5'
Гоооол!!!
ГОЛ! Квасниця на лівому фланзі штрафного зупинив м'яч, почекав Климчука в центрі, віддав пас, а партнер пробив під поперечину!
90+3'
Жовта картка
Підгурський отримав картку за фол проти Сітала перед власним штрафним.
90+2'
Квасниця з правого флангу штрафного виконав передачу до воротарського до рук воротаря.
90'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 5 хв.
89'
Карабіна затримав за футболку на правому фланзі атаки Запорожець.
87'
Жовта картка
Руніч на лівому фланзі захисту блокував просування до штрафного Козиренка.
86'
Реакції VAR на дії Ковальова так і не було. А нахіба він узагалі потрібен?
85'
Заміна
Альваренгу поміняли на Квасницю.
84'
І вже в наступному епізоді Ковальов б'є в обличчя Климчука відмашкою. Що там із повторами?
83'
Жовта картка
По картці отримали Ковальов та Климчук за спалах емоцій у центрі поля.
82'
Коробенко зіграв на лівий фланг атаки на Смолякова, а той пропустив м'яч під ногою в аут.
80'
Неквапливий темп тримання м'яч на чужій половині від Інгульця.
78'
Заміна
Руніч дограватиме замість Соломона.
76'
Почали рубити один одного команди. Конструктиву в цьому не має.
73'
Зіткнення з суперником на чужій половині завершилось пошкодженням для Альварени.
71'
Офсайд
Сітало невдало спробував через себе пробити на завершення подачі з правого флангу штрафного від Марусича, яку той робив з офсайду.
69'
Заміна
Замість Клименка гру завершуватиме Коробенко.
67'
Небезпечний момент
Підгурський перехопив м'яч у центрі поля та миттєво запустив до атаки Климчука, який у підсумку зі входу до штрафного пробив повз ліву стійку.
66'
Запорожець спрямовував до лівого флангу штрафного закидання з глибини атаки, але там були тільки суперники.
64'
Небезпечний момент
Запорожець отримав передачу з лівого флангу перед чужим штрафним і другим дотиком пробив у центр воріт, де й перебував Паньків.
61'
У підкаті Запорожець перехоплював передачу в центрі поля, а Карабін випадково наступив йому на ногу.
58'
Небезпечний момент
Лях не поцілив у ворота, замикаючи на дальній подачу з лівого флангу від Альваренги.
56'
Заміна
Замість Нагієва випустили Марусича.
54'
Заміна
Карабін гратиме замість Таллеса. Бразильцу це рішення не сподобалось.
52'
Прострілити з правого флангу штрафного Кухаруку не дали, тож він із відскоку пробив до рук воротаря.
51'
Спроба Інгульця вгамувати гру та почати власні атаки.
49'
Виходив до контратаки через лівий фланг Інгулець, але закидання до штрафного було невдалим.
47'
Гоооол!!!
ГОЛ! Климчук перед воротарським відґукнувся на подачу Соломона з лівого флангу з ударом головою в дальній кут!
46'
Заміна
Замість Резепова грає Сітало.
46'
Заміна
Одарюка поміняв Сидоренко.
46'
Заміна
Козиренка замінив Мельничук.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Узагалі не було швидкостей у першій половині гри, але Рух виграв цей відтинок матчу, тож може бути задоволеним. Інгулець фактично нічого й не створив у відповідь.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Офсайд
Кутовий на правому фланзі від Руха на завершення тайму був невдалим.
45'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 2 хв.
43'
Інгулець намагається закрити тайм власними атаками.
41'
Зіткнення головами поміж Слюбиком та Резеповим у центральному колі.
38'
Климчук відкривався під закидання з глибини до лівого флангу, але Білик удало зіграв на виході за межами штрафного.
35'
Утримання м'яча від Інгульця на власній половині.
33'
Таллесу на чужій половині в ноги зіграв Одарюк у підкаті.
31'
Одарюку в центрі штрафного залишив м'яч Резепов, після подачі з лівого флангу, але партнер пробив у підкат Слюбика.
29'
Альваренга біля правого кутового прапорця отримав поштовх у груди від Ковальова.
27'
Слюбик не пропустив до м'яча Одарюка на правому фланзі власного штрафного.
25'
Лях вибив м'яч за межі лівого флангу штрафного, після передачі Запорожця.
23'
Закидання до правого флангу атаки на Клименка прочитав Дідик.
21'
Запорожець із правого флангу виконав подачу на ближню стійку, яку Дідик перевів на кутовий.
19'
Климчук під час контратаки через лівий фланг не зміг один-в-один обійти Нагієва.
18'
Рух тепер тримає м'яч на власній половині, хоча до цього не міг зв'язати й двох передач.
16'
Інфо
ГОЛ ЗАРАХОВАНО!
15'
Інфо
Монзуль чекає на підтвердження VAR.
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Соломон у порожні ворота добив відскок від воротаря, який блокував простріл із правого флангу штрафного від Климчука.
11'
Рух намагається заспокоїти гру, хоча куди ще більше?
9'
Кутовий
Подача зі стандарту ні до чого не призвела.
9'
Кутовий на правому фланзі заробив Інгулець.
7'
Ковальов із дальнього стандарту запустив м'яч над воротами.
6'
Підгурський наступив на ногу Сидоренку перед власним штрафним у боротьбі за м'яч.
4'
Подачу Альваренги з правого флангу Одарюк перевів на дальній кутовий головою.
4'
Інгулець намагається встановити контроль на чужій половині.
2'
Фол Дідика на лівому фланзі захисту проти Резепова.
1'
І одразу багато боротьби.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі Інгулець переміг із рахунком 1:0.
Інфо
Інгулець іде десятим із 7 перемогами, 6 нічиїми та 11 поразками — 27 очок.
Інфо
Рух іде п'ятнадцятим із 4 перемогами, 9 нічиїми та 11 поразками — 21 очко.
Запасні: Паламарчук, Павлов, Кравчук, Мельничук, Кучеренко, Марусич, Коробенко, Осипенко, Сітало, Сидоренко, Козак, Блізніченко.
Інгулець: Білик — Нагієв, Поспєлов, Ковальов, Смоляков — Клименко, Кухарук, Запорожець — Одарюк, Резепов, Козиренко.
Запасні: Ледвій, Герета, Джеферсон, Михальчук, Веремієнко, Кітела, Мисик, Карабін, Столярчук, Руніч, Квасниця.
Рух: Паньків — Роман, Дідик, Слюбик, Лях — Притула, Підгурський, Таллес — Альваренга, Климчук, Соломон-Отабор.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Катерина Монзуль (Харків, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 25-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Арена Львів (Львів, Україна) зіграють львівський Рух та петровський Інгулець.
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Анонс матчу Рух - Інгулець 08.05.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Рух (Львов) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 08.05.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Рух (Львов) та командою Інгулець (Петрово):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Рух, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Інгулець у попередньому футбольному матчі 08.05.2023 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Kovalets, Sergiy Ivanovych розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Інгулець можна подивитися 08.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - Інгулець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Прошедший матч команди Рух був зіграний проти Інгулець - 08.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Предыдущий матч команди Інгулець був зіграний проти Рух - 08.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.

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