Рух - Інгулець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рух - Інгулець 08.05.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Рух (Львов) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 08.05.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Рух (Львов) та командою Інгулець (Петрово):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Рух, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Інгулець у попередньому футбольному матчі 08.05.2023 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Kovalets, Sergiy Ivanovych розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)

Рік заснування Рух (Львов): 2003

Країна: Украина

Тренер: Виталий Пономарев



Прошедший матч команди Рух був зіграний проти Інгулець - 08.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)

Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013

Країна: Украина

Тренер: Сергей Ковалец



Предыдущий матч команди Інгулець був зіграний проти Рух - 08.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.

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