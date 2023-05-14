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Еспаньол - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 14 травня 2023, 22:00 - Корнелья-Эль Прат . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Рейтинг матчу:
Еспаньол
Барселона
0 - 2
Оновити
33'
Барселона
Барселона
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Хід матчу
2' Kounde, Jules 11' Роберт Левандовскі 20' Balde, Alejandro
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Еспаньол
21%
Нічия
42%
Барселона
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Espanyol Barcelona and FC Barcelona when Espanyol Barcelona is playing at home is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Espanyol Barcelona and FC Barcelona is 0-2. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 31 meetings with Espanyol Barcelona playing at home, Espanyol Barcelona have won 4 times, there have been 13 draws while FC Barcelona have won 14 times. The goal difference is 43-23 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 67 meetings, Espanyol Barcelona have won 6 times, there have been 20 draws while FC Barcelona have won 41 times. The goal difference is 126-44 in favour of FC Barcelona.
  • Espanyol Barcelona's last home win against FC Barcelona was in 2018.
  • Last season's matches: 2-2 (Espanyol Barcelona at home) and 1-0 (FC Barcelona at home).
  • Did you know that Espanyol Barcelona scores 28% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Espanyol Barcelona scores 5% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that FC Barcelona scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Espanyol Barcelona haven't scored in 3 of their 16 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 2 of their 16 away matches in LaLiga this season.
  • Joselu is Espanyol Barcelona's top scorer with 14 goals. Robert Lewandowski has scored 19 times for FC Barcelona.
  • Oscar Regano has more yellow cards (12) than any other player at Espanyol Barcelona. Gavi has collected 9 for FC Barcelona.
  • A year ago, Espanyol Barcelona were number 13 in the table with 39 points. Now they are number 19 with 31 points.
  • Espanyol Barcelona wins 1st half in 10% of their matches, FC Barcelona in 55% of their matches.
  • Espanyol Barcelona wins 10% of halftimes, FC Barcelona wins 55%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Espanyol Barcelona leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 91% of their matches.
  • When Espanyol Barcelona is down 0-1 home, they win 7% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Espanyol Barcelona.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Espanyol Barcelona's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Espanyol Barcelona (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Espanyol Barcelona won 0, FC Barcelona won 2, 3 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Espanyol Barcelona.
  • Espanyol Barcelona have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Espanyol Barcelona scores 1 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 1.4 goals against Espanyol Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between Espanyol Barcelona and FC Barcelona is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Espanyol Barcelona and FC Barcelona is 0.8.
  • Espanyol Barcelona scores 1.17 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.94 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Еспаньол
1
Перемог
25
Ігор
18
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
31.12.2022 - 15:00 Барселона 1 - 1 Завершено Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
13.02.2022 - 22:00 Еспаньол 2 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
20.11.2021 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
08.07.2020 - 22:45 Барселона 1 - 0 Завершено Еспаньол
Останні матчі - Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.05.2023 - 20:30 Севілья 3 - 2 Завершено Еспаньол П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
30.04.2023 - 19:30 Еспаньол 1 - 0 Завершено Хетафе В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
27.04.2023 - 20:30 Вільярреал 4 - 2 Завершено Еспаньол П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.04.2023 - 22:00 Еспаньол 0 - 0 Завершено Кадіс Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.04.2023 - 19:30 Бетіс 3 - 1 Завершено Еспаньол П
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.05.2023 - 20:30 Барселона 1 - 0 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.04.2023 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.04.2023 - 23:00 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.04.2023 - 17:15 Барселона 1 - 0 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2024
10.04.2023 - 22:01 Барселона 0 - 0 Завершено Жирона Н
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Головні події
20'
Balde, Alejandro ГООЛ!
11'
Роберт Левандовскі ГООЛ!
2'
Kounde, Jules
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Еспаньол
21%
Нічия
42%
Барселона
37%
Склади команд
13
Фернандо Пачеко
14
Olivan, Brian
4
Леандро Кабрера
24
Gomez, Sergi
23
Montes, Cesar
18
Regano, Oscar
17
Braithwaite, Martin
18
Suarez, Denis
10
Серхi Дардер
21
Ribaudo, Nicolas Melamed
21
Хоселу
1
Ter Stegen, Marc-Andre
23
Kounde, Jules
4
Araujo, Ronald
15
Андреас Крістенсен
28
Balde, Alejandro
21
De Jong, Frenkie
5
Серхiо Бускетс
26
Pedri
22
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
30
Gavi
Стартовий склад
  • 21
    Хоселу
    Форвард
  • 17
    Braithwaite, Martin
    Форвард
  • 18
    Suarez, Denis
    Півзахисник
  • 10
    Серхi Дардер
    Півзахисник
  • 21
    Ribaudo, Nicolas Melamed
    Півзахисник
  • 14
    Olivan, Brian
    Захисник
  • 4
    Леандро Кабрера
    Захисник
  • 24
    Gomez, Sergi
    Захисник
  • 23
    Montes, Cesar
    Захисник
  • 18
    Regano, Oscar
    Захисник
  • 13
    Фернандо Пачеко
    Воротар
  • 22
    Raphinha
    Захисник
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
    11
  • 30
    Gavi
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
  • 26
    Pedri
    Форвард
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
    2
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
    20
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Луис Гарсия
  • Xavi
Статистика матчу
ЖК
1
1
Удари повз
3
4
Штрафні
7
2
Офсайди
5
Фоли
4
30%
Володіння м'ячем
70%
Удари в отвір
3
Блоковано ударів
2
Кутові
1
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу Еспаньол - "Барселона"
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В ефірі
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29'
Запалив свічку Ніко ударом головою на завершення подачі з правого флангу від Дардера, після чого тер Штеген забрав м'яч.
26'
Небезпечний момент
Кунде дуже потужно приклався здалеку з правого флангу, але м'яч пішов повз протилежну стійку!
24'
Небезпечний момент
Удар із лівого флангу штрафного від Левандовські в дальній кут низом парирував Пачеко, після чого Рафінья трошки не встиг на добивання на дальню під порожні.
23'
Інфо
70% контролю м'яча за Барселоною.
22'
Рафінья проштовхнув м'яч до правого флангу штрафного, де пробив у захисника.
21'
Інфо
Перший гол Бальде за "дорослу" команду.
20'
Гоооол!!!
ГОЛ! Педрі не зупинили під час просування правим флангом штрафного до лицьової, звідки він подав на дальню, а Бальде з-під захисника замкнув!
19'
Вище воріт поцілив Брайтвейт ударом із лівого флангу штрафного.
18'
Ризикував зараз Кунде в центральному колі з підкатом у ноги Брайтвейту!
16'
Каталонці тримаються на чужій половині поля.
15'
Потужний постріл із правого кута штрафного від Рафіньї запустив м'яч над воротами.
13'
Крістенсен пропустив Хіля до лівого флангу власного штрафного, проте Араухо вчасно втрутився з підкатом.
11'
Гоооол!!!
ГОЛ! Де Йонг закинув на лівий фланг на Бальде, який обіграв Хіля, після чого прострілив у центр воротарського на Левандовські!
9'
Ніко в центральному колі отримав по ногах від Бускетса.
8'
Бальде прострілив у ноги суперника з лівого флангу.
6'
Небезпечний момент
Кунде отримав передачу до лицьової на правому фланзі штрафного, звідки прострілив назад на Педрі, але той не влучив у дальній кут.
3'
Відверта затримка руками в центрі поля на чужій половині від Суареса проти де Йонга.
2'
Жовта картка
Кунде відмашкою зіграв на правому фланзі атаки проти Ніко.
1'
Офсайд
На Хоселу відскочив м'яч до правого флангу чужого штрафного, звідки він поцілив повз дальню стійку.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Якщо Барселона переможе, то стане чемпіоном Іспанії достроково.
У першому колі команди зіграли внічию — 1:1.
Інфо
Барселона йде першою із 26 перемогами, 4 нічиїми та 3 поразками — 82 очки.
Інфо
Еспаньйол іде передостаннім із 7 перемогами, 10 нічиїми та 16 поразками — 31 очко.
Запасні: І. Пенья, Тенас, Дембеле, Фаті, Торрес, Алонсо, Альба, Кесс’є, Роберто, Гарсія, Торре.
Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде — Педрі, Бускетс, де Йонг — Рафінья, Левандовські, Гаві.
Запасні: Фернандес, Фортуно, Педроса, Калеро, Пуадо, Баре, Соуза, Ласо, П'єрр-Габріель, Експозіто, Алейш, Колеошо.
Еспаньйол: Пачеко — Хіль, Монтес, С. Гомес, Кабрера, Оліван — Дардер, Суарес, Ніко — Брайтвейт, Хоселу.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Рікардо Де Бургос (Більбао, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 34-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону RCD Еспаньол (Барселона, Іспанія) зіграють каталонські Еспаньйол та Барселона.
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Анонс матчу Еспаньол - "Барселона" 14.05.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Еспаньол (Барселона) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Корнелья-Эль Прат.

Дата проведення матчу: 14.05.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Еспаньол (Барселона) та командою "Барселона" (Барселона):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Барселона" та Еспаньол у попередньому футбольному матчі 31.12.2022 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Луис Гарсия и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Еспаньол - "Барселона" можна подивитися 14.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Еспаньол - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Еспаньол (Барселона)
Рік заснування Еспаньол (Барселона): 1900
Країна: Испания
Тренер: Диего Мартинес

Предыдущий матч команди Еспаньол був зіграний проти "Севілья" - 04.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Севілья".

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команди "Барселона" був зіграний проти Осасуна - 02.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Еспаньол - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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