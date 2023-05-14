Еспаньол - Барселона онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Еспаньол (Барселона) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Корнелья-Эль Прат.
Дата проведення матчу: 14.05.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между Еспаньол (Барселона) та командою "Барселона" (Барселона):
Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Барселона" та Еспаньол у попередньому футбольному матчі 31.12.2022 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Луис Гарсия и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Еспаньол (Барселона)
Рік заснування Еспаньол (Барселона): 1900
Країна: Испания
Тренер: Диего Мартинес
Предыдущий матч команди Еспаньол був зіграний проти "Севілья" - 04.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Севілья".
Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Прошедший матч команди "Барселона" був зіграний проти Осасуна - 02.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".
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