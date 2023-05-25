Кривбас - Металіст онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Кривбас - Металіст 25.05.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Металіст (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 25.05.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Кривбас (Кривой Рог) та командою Металіст (Харьков):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Кривбас, тоді як команда Металіст залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст та Кривбас у попередньому футбольному матчі 14.11.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Перика Огньенович розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Прошедший поединок команди Кривбас був зіграний проти Ворскла - 19.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: Металіст (Харьков)

Рік заснування Металлист (Харьков): 2020

Країна: Украина



Прошедший матч команди Металіст був зіграний проти Металіст 1925 - 21.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

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