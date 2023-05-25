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Кривбас - Металіст онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 25 травня 2023, 15:00 - Стадион Металлург
Головний суддя: Дердо, Александр
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
Матч перенесено
Металіст
Харьков
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
35%
Нічия
31%
Металіст
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Metalist Kharkiv is 0-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with FC Kryvbas Kriviy Rih playing at home, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 1 times, there have been 3 draws while FC Metalist Kharkiv have won 5 times. The goal difference is 19-6 in favour of FC Metalist Kharkiv.
  • During the last 18 meetings, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 3 times, there have been 5 draws while FC Metalist Kharkiv have won 10 times. The goal difference is 32-15 in favour of FC Metalist Kharkiv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's last home win against FC Metalist Kharkiv was in 2005.
  • In Premier League, FC Metalist Kharkiv have lost their last 6 away matches.
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 32% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Metalist Kharkiv scores 19% of their goals between the minutes 0-15?
  • FC Metalist Kharkiv have lost 6 away matches in a row.
  • FC Metalist Kharkiv haven't won any of their last 10 away matches.
  • FC Metalist Kharkiv have received 8 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 6 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • FC Metalist Kharkiv haven't scored in 7 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Rifet Kapic is FC Kryvbas Kriviy Rih's top scorer with 5 goals. Maksym Pryadun has scored 9 times for FC Metalist Kharkiv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 12% of their matches, FC Metalist Kharkiv in 15% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 12% of halftimes, FC Metalist Kharkiv wins 15%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 1 goals.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv leads 0-1 away, they win in 40% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Metalist Kharkiv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist Kharkiv's.
  • FC Metalist Kharkiv have lost just 1 of their last 5 games against FC Kryvbas Kriviy Rih (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Kryvbas Kriviy Rih won 1, FC Metalist Kharkiv won 2, 2 draws.
  • FC Metalist Kharkiv have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Metalist Kharkiv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.8 goals in a match against FC Metalist Kharkiv and FC Metalist Kharkiv scores 2 goals against FC Kryvbas Kriviy Rih (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Metalist Kharkiv is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Metalist Kharkiv is 0.8.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.88 goals when playing at home and FC Metalist Kharkiv scores 0.87 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Metalist Kharkiv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Yevhen Banada has more yellow cards (5) than any other player at FC Kryvbas Kriviy Rih. Andriy Ralyuchenko has collected 7 for FC Metalist Kharkiv.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
1
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.11.2022 - 13:00 Металіст 0 - 1 Завершено Кривбас
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 11:00 Кривбас 1 - 1 Завершено Металіст
Перша ліга України 2021/2022
26.09.2021 - 15:30 Кривбас 0 - 5 Завершено Металіст
Друга ліга України 2022
29.05.2021 - 17:00 Металіст 3 - 0 Завершено Кривбас
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.05.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 15:20 Кривбас 1 - 0 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 13:15 Кривбас 0 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 13:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 15:00 Кривбас 2 - 1 Завершено ФК Олександрія В
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Останні матчі - Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.05.2023 - 15:00 Металіст 1925 2 - 0 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 13:00 Металіст 0 - 5 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 13:00 Металіст 1 - 0 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 5 - 0 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 13:00 Металіст 1 - 3 Завершено Динамо П
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
35%
Нічия
31%
Металіст
35%
Склади команд
Стартовий склад
  • 15
    Тимур Стецьков
    Захисник
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
  • 8
    Kapic, Rifet
  • 9
    Sosah, Daniel
    Форвард
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 13
    Beskorovainyi, Danylo
    Захисник
  • 14
    Lunov, Maksym
    Форвард
  • 17
    Semotyuk, Vladislav
    Півзахисник
  • 27
    Роман Дебелко
    Півзахисник
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 5
    Nikolyshyn, Oleksandr Vitaliiovych
    Захисник
  • 6
    Андрій Ралюченко
    Півзахисник
  • 9
    Максим Прядун
    Форвард
  • 10
    Naumets, Vladyslav
    Півзахисник
  • 17
    Єгор Демченко
    Півзахисник
  • 31
    Porokh, Bogdan
    Захисник
  • 33
    Corral, Roberto
    Захисник
  • 44
    Vlaha Kyrylo, Andriiovych
    Захисник
  • 70
    Chidomere, Aleks
    Форвард
  • 88
    Ryazantsev, Eugeniy
    Форвард
  • 96
    Ermolov, Daniil
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Вернидуб, Юрий
  • Перика Огньенович
Трансляція
Інфо
"Співробітники арени та ФК Кривбас роблять все можливе, аби поєдинок Кривбас — Металіст відбувся сьогодні", — повідомлення від господарів.
Інфо
Дощ у Кривому Розі вщухає. Зараз за допомогою пожежних машин з футбольного поля викачують воду. Команди очікують на рішення арбітра про час початку зустрічі
Небезпечний момент
Матч може бути перенесений на інший день.
Інфо
Старт матчу відкладено через потужну зливу.
Інфо
У першому колі переміг Кривбас — 1:0.
Інфо
Металіст іде передостаннім із 5 перемогами, 7 нічиїми та 15 поразками — 22 очки.
Інфо
Кривбас іде сьомим із 10 перемогами, 5 нічиїми та 12 поразками — 35 очок.
Запасні: Костик, Горяінов, Дігтярь, Кайдалов, Синчук, Самуел, Багачанський, Панасенко, Чайковський, Картушов, Коркішко, Мизюк.
Металіст: Єрмолов — Влага, Ніколишин, Порох, Коррал — Чідомере, Демченко, Ралюченко — Наумець, Прядун, Рязанцев.
Запасні: Сарнавський, Хома, Опанасенко, Шевченко, Кораблін, Карпусь, Вілівальд, Кілєвий, Татарков.
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Семотюк, Луньов, Капіч — Хомченовський, Дебелко, Соса.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Олександр Дердо (Чорноморськ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Гірник (Кривий Ріг, Україна) зіграють криворізький Кривбас та харківський Металіст.
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Завершено 14:03 - Сьогодні ФК Львів ФК Львів 0 Чорноморець Чорноморець 1 Завершено 14:00 - Сьогодні Інгулець Інгулець 0 Металіст 1925 Металіст 1925 0 Завершено 13:00 - Сьогодні Кремінь-2 Кремінь-2 0 Металург-2 Металург-2 4 Завершено 13:00 - Сьогодні ФК Минай ФК Минай 0 Рух Рух 0 Завершено 03:30 - Сьогодні Нубленсе Нубленсе 1 Фламенго Фламенго 1

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Анонс матчу Кривбас - Металіст 25.05.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Металіст (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 25.05.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Кривбас (Кривой Рог) та командою Металіст (Харьков):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Кривбас, тоді як команда Металіст залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст та Кривбас у попередньому футбольному матчі 14.11.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Перика Огньенович розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - Металіст можна подивитися 25.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - Металіст, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший поединок команди Кривбас був зіграний проти Ворскла - 19.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металлист (Харьков): 2020
Країна: Украина

Прошедший матч команди Металіст був зіграний проти Металіст 1925 - 21.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

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