Спартак - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Спартак - СК Дніпро-1 23.08.2023, Ліга конференцій

Поединок між командою Спартак (Трнава) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга конференцій 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Стадион имени Антона Малатинского.

Дата проведення матчу: 23.08.2023

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Спартак (Трнава) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Спартак та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 23.08.2023 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Спартак (Трнава)

Країна: Словакия



Прошедший матч команди Спартак був зіграний проти СК Дніпро-1 - 23.08.2023, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)

Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Країна: Украина

Тренер: Александр Кучер



Прошедший матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Спартак - 23.08.2023, у рамках турнира Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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