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Спартак - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 23 серпня 2023, 19:30 - Стадион имени Антона Малатинского . Трансляція: УНИАН ТВ
Рейтинг матчу:
Спартак
Трнава
1 - 1
Матч завершено
СК Дніпро-1
Днепр
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Хід матчу
55' Офори, Кельвин 67' Олександр Піхальонок 88' Олександр Піхальонок Вийшов: Horin, Oleh
Хто переможе?
125 Користувачів зробило свій вибір
Спартак
34%
Нічия
28%
СК Дніпро-1
38%
Цікаві факти
  • FC Spartak Trnava have conceded a goal in each of their last 13 matches.
  • FC Spartak Trnava have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • SC Dnipro-1 have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Spartak Trnava wins 1st half in 40% of their matches, SC Dnipro-1 in 34% of their matches.
  • FC Spartak Trnava wins 40% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 34%.
  • When FC Spartak Trnava leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When FC Spartak Trnava is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • FC Spartak Trnava's performance of the last 5 matches is better than SC Dnipro-1's.
  • FC Spartak Trnava scores 2.08 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 1.58 goals when playing away (on average).
  • SC Dnipro-1 haven't won in their last 4 games.
  • FC Spartak Trnava have won 3 home matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Спартак
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
СК Дніпро-1
Ліга конференцій 2023/2024
23.08.2023 - 19:30 Спартак 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1
Останні матчі - Спартак
Ліга конференцій 2023/2024
23.08.2023 - 19:30 Спартак 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Ліга конференцій 2023/2024
17.08.2023 - 21:00 Спартак 3 - 1 Завершено Лех В
Ліга конференцій 2023/2024
10.08.2023 - 21:00 Лех 2 - 1 Завершено Спартак П
Ліга конференцій 2023/2024
03.08.2023 - 18:30 Спартак 4 - 1 Завершено Ауда В
Ліга конференцій 2023/2024
27.07.2023 - 20:00 Ауда 1 - 1 Завершено Спартак Н
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Останні матчі - СК Дніпро-1
Ліга конференцій 2023/2024
23.08.2023 - 19:30 Спартак 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.08.2023 - 15:00 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено Оболонь П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
17.08.2023 - 21:00 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено Славія Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.08.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
10.08.2023 - 20:00 Славія 3 - 0 Завершено СК Дніпро-1 П
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Новини команд
Головні події
88'
Олександр Піхальонок
Вийшов: Horin, Oleh
67'
Олександр Піхальонок ГООЛ!
ГООЛ! Офори, Кельвин
55'
Хто переможе?
125 Користувачів зробило свій вибір
Спартак
34%
Нічия
28%
СК Дніпро-1
38%
Статистика матчу
12
Штрафні
12
11
Фоли
11
4
ЖК
3
ЧК
1
6
Удари повз
1
7
Кутові
1
3
Блоковано ударів
1
7
Удари в отвір
1
1
Офсайди
1
Сейви
6
LIVE
Трансляція матчу Спартак - СК Дніпро-1
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
Свисток
Усе! Матч завершено! 1:1! І таку погану гру можна витягнути.
90+7'
Небезпечний момент
Рістовські виконав подачу з правого флангу штрафного до центру, де зльоту пробив Даніел, але запустив м'яч над воротами.
90+5'
Офорі грав на загострення з правого флангу до штрафного, але спрямував м'яч на ногу супернику.
90+2'
Гуцуляку звело ноги.
90'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 7 хв.
88'
Друга жовта
Вилучення! Когут зіграв на лівому фланзі захисту в підкаті в м'яч, але й у ноги суперника.
87'
Заміна
Замість Піхальонка завершуватиме Горін.
85'
Офорі змістився з правого флангу з ударом точно в захисника.
82'
Заміна
Баїновича випустили замість Зельковича.
82'
Заміна
Азанго вийшов замість Міковича.
81'
Осені виконував простріл із правого флангу штрафного на дальню, куди не встиг Коша.
80'
Гуцуляк у підкаті на правому фланзі захисту зачепив ноги Міковича.
78'
Небезпечний момент
Поперечина! Даніель із фінта на лівому куті штрафного закрутив дальній постріл у верхній каркас. ОГО!
76'
Дальній постріл від Офорі з правого флангу пройшов над воротами.
73'
Жовта картка
Зачепив ногу Коштрни на лівому фланзі атаки Когут у підкаті.
71'
Заміна
Філіппова випустили на поле замість Лєднєва.
69'
Небезпечний момент
Офорі поклав Каплієнка на правому фланзі штрафного, після чого бив у ближній кут, який вчасно закрив собою Кравець.
67'
Гоооол!!!
ГОЛ! Обережний удар від Піхальонка з пенальті в лівий нижній кут.
64'
Небезпечний момент
Пенальті! Коша на правому фланзі штрафного вирішив добивати Гуцуляка відбиранням у підкаті та збив суперника.
61'
Офорі виконав простріл із правого флангу штрафного, але в центрі Осені не обробив м'яч.
59'
Заміна
На заміну Рубчинському вийшов Когут.
59'
Заміна
Каплієнко вийшов замість Горбунова.
58'
Жовта картка
Осені не дав Лєднєву вийти до контратаки через центральну зону.
56'
Гоооол!!!
Гол. Даніел зробив діагональний пас на правий фланг штрафного для Офорі, той прибрав Горбунова, після чого від нього ж рикошетом пробив під поперечину.
54'
Штетіну збив перед чужим штрафним Гуцуляк.
53'
Жовта картка
Офорі картинно перелетів через ноги Бабенка на центральному вході до штрафного.
52'
Даніел прострілом із лівого флангу поцілив у захисника.
50'
Даніел не дістався до закидання на хід до правого флангу атаки, але Горбунов перевів м'яч на кутовий.
48'
Небезпечний момент
Несторовські із розвороту на лівому фланзі штрафного виконував удар, але поцілив у ближній кут до рук Кінарейкіна.
46'
Заміна
Буката поступився місцем на полі Осені.
46'
Заміна
Замість Джурічина грає Рістовські.
46'
Заміна
Прохазку поміняв Штефаник.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Ну, якщо так розпочинати дуель, то далеко й не зайдеш. Проте суперники не виказали жодного бажання користатись ситуацією вже в першому таймі. Кінарейкін кілька разів рятував, але з таким захистом йому б і без вилучення довелось би це робити.
Свисток
Ідемо на перерву. 0: у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+8'
Жовта картка
Рубчинському довелось фолом зупиняти контратаку Офорі через правий фланг атаки.
45+6'
Жовта картка
А Сваток просто почав говорити.
45+6'
Жовта картка
Кінарейкін вийшов до центру штрафного під подачу суперників із правого флангу, але потім у нього врізався Буката.
45+3'
Небезпечний момент
Кінарейкін ціною пошкодження кинувся під м'яч під час удару Джуричина, який перед воротарським зачепився за невдалий відскок від власне воротаря та Сватка.
45+2'
Кравець блокував до ауту простріл від Коштрни з правого флангу.
45'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 6 хв.
45'
Коштрна просувався правим флангом атаки, але Горбунов перед ним упав рукою на м'яч.
43'
Лише розім'яв Кінарейкіна дальнім пострілом із лівого флангу Мікович.
41'
Офорі полетів на газон за підсумком фолу від Горбунова на лівому фланзі захисту.
39'
Гру в пас від Гуцуляка та Рубчинського біля лівого кута штрафного зупинив Штетіна.
37'
Офорі майстерно відпрацював у захисті під фол Гуцуляка біля власного штрафного на правому фланзі.
35'
Кравець руками стримав просування Прохазки правим флангом атаки.
33'
Небезпечний момент
Кінарейкін на лінії воріт парирував спробу Прохазки в дотик завершити простріл Даніела з лівого флангу атаки.
31'
Зельковича на лівому фланзі потягнув за собою на газон Бабенко.
29'
Офсайд у Прохазки під час високої подачі на правий фланг штрафного.
26'
Прохазка дальнім пострілом із лівого флангу поцілив слабенько до рук Кінарейкіна.
23'
Рубчинський у центрі штрафного зачепився за м'яч, відкинувши його ліворуч, після чого головою пробив Гуцуляк, але м'яч пішов повз площину воріт.
21'
Не так уже й безнадійно виглядає Дніпро-1 зараз. Може треба було одразу вдесятьох?
19'
Дніпряни в позиційній атаці заробили кутовий на правому фланзі.
16'
Кінайеркін забрав до рук подачу з правого флангу, яку головою продовжував до воріт Буката.
14'
Коштрна відкривався під закидання до правого флангу атаки, але Кравець перехопив м'яч.
12'
Жовта картка
Даніел отримав попередження за небезпечний удар ногою в голову Сватку в центрі штрафного.
11'
Дніпряни намагаються щось робити під тиском.
9'
Небезпечний момент
Закручений постріл Прохазки зі штрафного з лівого флангу пройшов над воротами.
9'
Червона картка
Вилучення! Сарапій догрався в кваліфікації єврокубках.
6'
Ну що? VAR. Ховаємось.
4'
Жовта картка
Сарапій відверто схопив руками Джуричічича, коли отримав закидання за спину.
2'
Лєднєв тримається за ногу за підсумком боротьби.
1'
Спартак тримає м'яч в центрі поля на стартових хвилинах.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Інфо
Спартак Трнава на шляху здолав латвійську Ауду та польський Лех Познань.
Інфо
Дніпро-1 до цього вилетів із Ліги чемпіонів УЄФА від Панатінаїкоса, а також із Ліги Європи від Славії з Праги.
Запасні: Макс Валеф, Пуріта, Горін, Філіппов, Когут, Каплієнко, Танчик, Є. Пасіч, Пірес, Білл.
Дніпро-1: Кінарейкін — Мірошніченко, Сваток, Сарапій, Кравець —— Лєднєв, Піхальонок, Рубчинський, Горбунов — Гуцуляк.
Запасні: Русов, Вантруба, Горосіто, Компан-Брезник, Штефаник, Азанго, Уїлакі, Пенья, Шулек, Рістовські, Осені, Баїнович.
Спартак Трнава: Такач — Коштрна, Штетіна, Коша, Мікович — Буката, Зелькович, Прохазка — Офорі, Джуричин, Даніел.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Юджин Джая (Албанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку поєдинку фіналу плей-офф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. На полі стадіону ім. Антона Малатінскего (Трнава, Словаччина) зіграють словацький Спартак Трнава та дніпровський Дніпро-1.
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Коментарі(6)
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Djibouti (Djibouti)
23.08.2023 о 20:30
В 10-х вже й нічия буде гарним результатом
Відповісти
0
0
Djibouti (Djibouti)
23.08.2023 о 19:43
Сарапій ???? 9 хвилина ? Баранець
Відповісти
0
0
George_D (Харьков)
23.08.2023 о 20:07
Та вiн геть здивований. В УПЛ за такi "дрiбницi" не вилучають! Тим паче гравцiв Днiпра!
Відповісти
0
0
megrivan (Курячі Лози)
23.08.2023 о 19:40
Пам'ятаю, якийсь дурень цього Сарапія у збірну викликав... Нікчеми.
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+1
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
23.08.2023 о 19:10
Надія помирає останньою.Тому підтримуємо українську команду Дніпро -1.
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+1
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
23.08.2023 о 08:59
опять проиграют
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0
0
Останні матчі
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Анонс матчу Спартак - СК Дніпро-1 23.08.2023, Ліга конференцій

Поединок між командою Спартак (Трнава) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга конференцій 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Стадион имени Антона Малатинского.

Дата проведення матчу: 23.08.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Спартак (Трнава) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Спартак та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 23.08.2023 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Спартак - СК Дніпро-1 можна подивитися 23.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу Спартак - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Спартак (Трнава)
Країна: Словакия

Прошедший матч команди Спартак був зіграний проти СК Дніпро-1 - 23.08.2023, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Спартак - 23.08.2023, у рамках турнира Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Спартак - СК Дніпро-1 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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