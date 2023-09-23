Манчестер Сіті - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Ноттінгем Форест 23.09.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 23.09.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Ноттінгем Форест та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 18.02.2023 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Црвена Звезда - 19.09.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)

Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865

Країна: Англия

Тренер: Стив Купер



Предыдущий матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Бернлі" - 18.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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