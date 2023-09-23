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Манчестер Сіті - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 23 вересня 2023, 17:00 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Ноттінгем Форест
Ноттингем
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Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
37%
Нічия
32%
Ноттінгем Форест
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Nottingham Forest is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 3 times, there have been 2 draws while Nottingham Forest have won 2 times. The goal difference is 16-10 in favour of Manchester City.
  • During the last 13 meetings, Manchester City have won 5 times, there have been 4 draws while Nottingham Forest have won 4 times. The goal difference is 24-18 in favour of Manchester City.
  • Last season's matches: 6-0 (Manchester City at home) and 1-1 (Nottingham Forest at home).
  • Manchester City have a winning streak of 5 matches in Premier League.
  • Did you know that Manchester City scores 29% of their goals between the minutes 31-45?
  • Manchester City have a winning streak of 7 matches.
  • Manchester City have won 20 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 23 home matches.
  • Nottingham Forest haven't scored in 0 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 7 goals. Taiwo Awoniyi has scored 3 times for Nottingham Forest.
  • Phil Foden has assisted the most goals for Manchester City with 3. Serge Aurier is Nottingham Forest's biggest assister (2).
  • Manchester City have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 49% of their matches, Nottingham Forest in 27% of their matches.
  • Manchester City wins 49% of halftimes, Nottingham Forest wins 27%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 93% of their matches.
  • When Nottingham Forest leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 71% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Nottingham Forest.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 2, Nottingham Forest won 1, 2 draws.
  • Nottingham Forest have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City have won just 1 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Manchester City scores 2.2 goals in a match against Nottingham Forest and Nottingham Forest scores 1 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Nottingham Forest is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Nottingham Forest is 2.
  • Manchester City scores 2.89 goals when playing at home and Nottingham Forest scores 0.87 goals when playing away (on average).
  • Rodri has more yellow cards (2) than any other player at Manchester City. Ola Aina has collected 3 for Nottingham Forest.
  • A year ago, Nottingham Forest were number 15 in the table with 4 points. Now they are number 8 with 7 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
1
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 21:30 Манчестер Сіті 6 - 0 Завершено Ноттінгем Форест
Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Црвена Звезда В
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 5 - 1 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.08.2023 - 16:00 Шеффілд Юнайтед 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Ньюкасл В
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Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2023/2024
18.09.2023 - 21:45 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Бернлі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Челсі 0 - 1 Завершено Ноттінгем Форест В
Кубок англійської ліги 2023/2024
30.08.2023 - 21:45 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Бернлі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2023/2024
18.08.2023 - 21:45 Ноттінгем Форест 2 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
37%
Нічия
32%
Ноттінгем Форест
32%
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - Ноттінгем Форест
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Перед цим матчем Манчестер Сіті іде на першій позиції у турнірній таблиці, а Ноттінгем Форест посідає восьме місце.
Ноттінгем Форест: Тернер - Болі, Ніакате, Мангала - Ор'є, Сангаре, Айна, Тавареш - Домінгес, Гіббс-Вайт - Авонії.
Манчестер Сіті: Едерсон - Вокер, Аканджі, Діаш, Гвардіол - Нунеш, Родрі - Фоден, Альварес, Доку - Голанд.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу шостого туру АПЛ, у якому Манчестер Сіті зустрінеться з Ноттінгемом Форест.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Ноттінгем Форест 23.09.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 23.09.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Ноттінгем Форест та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 18.02.2023 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Ноттінгем Форест можна подивитися 23.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Ноттінгем Форест, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Црвена Звезда - 19.09.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Стив Купер

Предыдущий матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Бернлі" - 18.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Ноттінгем Форест онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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