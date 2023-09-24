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Арсенал - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 24 вересня 2023, 16:00 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Тоттенхем
Лондон
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Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
33%
Нічия
38%
Тоттенхем
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Tottenham Hotspur when Arsenal FC is playing at home is 1-1. 8 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Tottenham Hotspur is 1-1. 15 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 19 times, there have been 13 draws while Tottenham Hotspur have won 2 times. The goal difference is 66-33 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 69 meetings, Arsenal FC have won 26 times, there have been 27 draws while Tottenham Hotspur have won 16 times. The goal difference is 109-87 in favour of Arsenal FC.
  • Tottenham Hotspur's last away win against Arsenal FC was in 2018.
  • Last season Arsenal FC won both games against Tottenham Hotspur (3-1 at home and 2-0 away).
  • Tottenham Hotspur have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Arsenal FC haven't lost in their last 9 games.
  • Arsenal FC haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to Tottenham Hotspur in their last 4 encounters.
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 0 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 2-1-0.
  • Tottenham Hotspur's away record this season: 2-1-0.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Tottenham Hotspur have scored at least one goal for 22 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 44% of their matches, Tottenham Hotspur in 28% of their matches.
  • Arsenal FC wins 44% of halftimes, Tottenham Hotspur wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 2 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 3, Tottenham Hotspur won 2, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 1.6 goals in a match against Tottenham Hotspur and Tottenham Hotspur scores 1.2 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Tottenham Hotspur is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Tottenham Hotspur is 1.8.
  • Arsenal FC scores 2.39 goals when playing at home and Tottenham Hotspur scores 1.79 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
10
Перемог
24
Ігор
8
Перемог
Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.01.2023 - 18:30 Тоттенхем 0 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 14:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2021/2022
12.05.2022 - 21:45 Тоттенхем 3 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
26.09.2021 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Тоттенхем
Останні матчі - Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 22:00 Арсенал 4 - 0 Завершено ПСВ В
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.09.2023 - 18:30 Евертон 0 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.09.2023 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.08.2023 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Арсенал В
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Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Бернлі 2 - 5 Завершено Тоттенхем В
Кубок англійської ліги 2023/2024
29.08.2023 - 21:45 Фулгем 1 - 1 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 14:30 Борнмут 0 - 2 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 19:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
33%
Нічия
38%
Тоттенхем
29%
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - "Тоттенхем"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
"Тоттенгем": Вікаріо, Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджі, Біссума, Сарр, Меддісон, Кулусевський, Сон, Джонсон
Інфо
"Арсенал": Райя, Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко, Райс, Вієйра, Едегор, Сака, Жезус, Нкетія
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Анонс матчу Арсенал - "Тоттенхем" 24.09.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Арсенал (Лондон) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 24.09.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Арсенал (Лондон) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 15.01.2023 закінчилось со счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Тоттенхем" можна подивитися 24.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Тоттенхем", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти ПСВ - 20.09.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Прошедший поединок команди "Тоттенхем" був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 16.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - "Тоттенхем" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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