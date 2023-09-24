Арсенал - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - "Тоттенхем" 24.09.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Арсенал (Лондон) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 24.09.2023

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Арсенал (Лондон) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 15.01.2023 закінчилось со счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти ПСВ - 20.09.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)

Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882

Країна: Англия

Тренер: Анге Постекоглу



Прошедший поединок команди "Тоттенхем" був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 16.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

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