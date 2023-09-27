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Реал - Лас-Пальмас онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 27 вересня 2023, 20:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Реал
39%
Нічия
29%
Лас-Пальмас
32%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 4 times, there have been 1 draws while UD Las Palmas have won 0 times. The goal difference is 21-5 in favour of Real Madrid.
  • During the last 10 meetings, Real Madrid have won 7 times, there have been 2 draws while UD Las Palmas have won 1 times. The goal difference is 31-12 in favour of Real Madrid.
  • Real Madrid have a winning streak of 5 matches in LaLiga.
  • In LaLiga, UD Las Palmas have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that Real Madrid scores 36% of their goals between the minutes 46-60?
  • Real Madrid have a winning streak of 6 matches.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • UD Las Palmas have lost 3 matches in a row.
  • UD Las Palmas haven't won in their last 7 games.
  • UD Las Palmas have lost 5 away matches in a row.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to UD Las Palmas in their last 5 encounters.
  • When playing away, UD Las Palmas have not scored a goal so far this season.
  • UD Las Palmas's away record this season: 0-0-3.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • UD Las Palmas have not managed to score in their last 5 matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 38% of their matches, UD Las Palmas in 20% of their matches.
  • Real Madrid wins 38% of halftimes, UD Las Palmas wins 20%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 3 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When UD Las Palmas leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 55% of their matches.
  • When UD Las Palmas is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than UD Las Palmas.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than UD Las Palmas's.
  • UD Las Palmas has streak of 5 matches with 0 scored goals.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against UD Las Palmas (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 3, UD Las Palmas won 0, 2 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against UD Las Palmas.
  • UD Las Palmas have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 2.6 goals in a match against UD Las Palmas and UD Las Palmas scores 1.2 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and UD Las Palmas is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and UD Las Palmas is 1.6.
  • Real Madrid scores 2.15 goals when playing at home and UD Las Palmas scores 0.82 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid have won 3 home matches in a row.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
4
Перемог
6
Ігор
0
Перемог
Лас-Пальмас
Чемпіонат Іспанії 2017/2018
31.03.2018 - 19:30 Лас-Пальмас 0 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2017/2018
05.11.2017 - 21:45 Реал 3 - 0 Завершено Лас-Пальмас
Чемпіонат Іспанії 2016/2017
01.03.2017 - 22:30 Реал 3 - 3 Завершено Лас-Пальмас
Чемпіонат Іспанії 2016/2017
24.09.2016 - 21:45 Лас-Пальмас 2 - 2 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.09.2023 - 22:00 Атлетіко 3 - 1 Завершено Реал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 19:45 Реал 1 - 0 Завершено Уніон В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.09.2023 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.09.2023 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершено Хетафе В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.08.2023 - 22:35 Сельта 0 - 1 Завершено Реал В
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Останні матчі - Лас-Пальмас
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.09.2023 - 19:30 Лас-Пальмас 1 - 0 Завершено Гранада В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.09.2023 - 19:30 Севілья 1 - 0 Завершено Лас-Пальмас П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.09.2023 - 15:00 Жирона 1 - 0 Завершено Лас-Пальмас П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.08.2023 - 20:30 Лас-Пальмас 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
18.08.2023 - 22:30 Валенсія 1 - 0 Завершено Лас-Пальмас П
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Реал
39%
Нічия
29%
Лас-Пальмас
32%
LIVE
Трансляція матчу Реал - Лас-Пальмас
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В ефірі
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Інфо
Арбітр — Хосе Луїс Мунуера Монтеро.
Запасні: Лунін (в), Фран (в), Беллінгем, Вінісіус, Гарсія, Карвахаль, Кроос, Лукас, Модрич, Себальйос.
Інфо
Стартовий склад Реала: Кепа — Менді, Алаба, Рюдігер, Начо (к) — Камавінга, Чуамені, Вальверде — Діас — Родріго, Хоселу. Головний тренер — Карло Анчелотті.
Запасні: Горін (в), Ескандель (в), Суарес, Герцог, Кардона, Карлона, Кіріан, Лемос, Луаодіс, Марвін, Перроне, Пехіньйо.
Інфо
Стартовий склад Лас-Пальмаса: Вальєс — Сінкгравен, Коко, де ла Фе, Араухо — Еррера, Вієра, Мфулу, Муньйос, Мунір — Каба. Головний тренер — Гарсія Пімьєнта.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 7-го туру Ла Ліги Реал Мадрид – Лас-Пальмас.
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Анонс матчу Реал - Лас-Пальмас 27.09.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Реал (Мадрид) та командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 27.09.2023
Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Реал (Мадрид) та командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Лас-Пальмас залишилася з поразкою . Зіткнення Лас-Пальмас та Реал у попередньому футбольному матчі 31.03.2018 закінчилось со следующими результатом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Лас-Пальмас можна подивитися 27.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Лас-Пальмас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти "Атлетіко" - 24.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Команда гостей

Назва: Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
Рік заснування Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария): 1949
Країна: Испания
Тренер: Пако Хемес

Прошедший матч команди Лас-Пальмас був зіграний проти Гранада - 24.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Лас-Пальмас.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Лас-Пальмас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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