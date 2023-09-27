Реал - Лас-Пальмас онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - Лас-Пальмас 27.09.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Реал (Мадрид) та командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 27.09.2023

Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Реал (Мадрид) та командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Лас-Пальмас залишилася з поразкою . Зіткнення Лас-Пальмас та Реал у попередньому футбольному матчі 31.03.2018 закінчилось со следующими результатом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти "Атлетіко" - 24.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Команда гостей

Назва: Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)

Рік заснування Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария): 1949

Країна: Испания

Тренер: Пако Хемес



Прошедший матч команди Лас-Пальмас був зіграний проти Гранада - 24.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Лас-Пальмас.

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